Im Gespräch mit Marlene Lufen Janin Ullmann zu Botox & Co. - hat sie was bei sich machen lassen? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Injektionen und Filler? So denkt Moderatorin Janin Ullmann darüber. Bild: Hartenfelser

Janin Ullmann steht als Moderatorin und Schauspielerin im Rampenlicht. Sind Schönheitseingriffe für sie eine Option oder hat sie bereits etwas ausprobiert? Mit offenen Worten tauscht sie sich mit TV-Kollegin Marlene Lufen dazu aus.

Janin Ullmann und Marlene Lufen sprechen offen über Beauty-Behandlungen Mögliche Schönheitskorrekturen bei TV-Stars wie Janin Ullmann und Marlene Lufen sind immer wieder ein Thema. Wie geht man mit ersten Falten um? Steht man dazu, oder hilft man doch lieber mit Beauty-Eingriffen nach? Über genau diese Frage sprechen die beiden Moderatorinnen in Lufens Podcast "M wie Marlene". Janin Ulmann erzählt: "Mich fragen immer Leute, ob ich irgendwas habe machen lassen, Botox oder so - und ich habe das einfach noch nie gemacht." Ausgeschlossen sind Beauty-Behandlungen für die 44-Jährige aber nicht. Sie habe sogar schon ganz konkret darüber nachgedacht: "Ich sage, seitdem ich 40 bin jedes Jahr, jetzt fange ich an, dieses Jahr fange ich an - und dann habe ich immer Schiss."

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"Wenn dann alles krumm und schief ist" - Janin Ullmann hat Respekt vor Botox-Behandlung Gerade kurz vor Start einer neuen Fernsehproduktion, wie aktuell beim Dreh von zwei neuen Staffeln von "Temptation Island", denke sie: "Vielleicht sollte ich jetzt mal starten, vielleicht ist jetzt der Moment". Sie habe sich bislang aber immer wieder dagegen entschieden, weil sie Sorge vor dem Ergebnis habe: "Wenn dann alles krumm und schief ist?", schildert Ullmann ihre Bedenken. Aktuell störe sie zwar die eine oder andere Falte, die meisten seien für sie aber kein Problem. "Und ich finde es auch cool, dass man mir auch manchmal ansieht, wenn ich was richtig ka*** finde oder wenn ich mich total begeistern kann."

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Marlene Lufen zum Thema Mimik: "Es ist mein Job, dass ich Gefühle zeige" Genauso sieht es "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen. "Mimik - deine Emotionen, deine Gefühle zeigen sich ja in deinem Gesicht", unterstreicht sie. Sie habe für sich bei einer Behandlung beispielsweise mit Botox die Sorge, dass die Haut danach zwar glatter sei - "aber die Mimik verändert sich ja". Lufen erklärt: "Es ist ja mein Job, dass ich auch Gefühle zeige." Ihre Angst sei, dass man diese dann "auf eine ganz andere Weise sieht oder gar nicht mehr sieht". Oft möge sie Gesichter nach Beauty-Behandlungen auch "nicht so gerne". Zugleich stellt Lufen klar, dass sie nicht urteile, wenn sich jemand dafür entscheide.

Janin Ullmann schließt Botox nicht aus: "Halte mir das offen" "Weil, who knows, es kann sein, dass wir in einem Jahr zusammensitzen und du denkst: Ach, da hat sie aber jetzt doch was machen lassen, weiß ich nicht." Grundsätzlich ausschließen würde Lufen einen möglichen Einsatz von Botox oder Ähnlichem nicht. Andererseits denke sie sich manchmal: "Ich bin schon so lange dabei - irgendwie, es wäre schon ganz cool, wenn ich das schaffen würde und einfach nur zeige: So sieht ein Mensch aus, der normal altert." Janin Ullmann fasst für sich zusammen: "Ich halte mir das einfach richtig offen." Vielleicht fange sie irgendwann mit Botox an, aber bisher habe sie noch zu viel Respekt gehabt. Auch zu einem anderen Thema haben sich die beiden Moderatorinnen in der aktuellen Podcast-Folge mit dem Titel "Ich bin gut genug. Auch allein" mit offenen und emotionalen Worten ausgetauscht. So erzählen Ullmann und Lufen, dass ihnen die Zeit nach ihren Scheidungen schwergefallen sei und sie sich an den neuen Lebensabschnitt allein erst gewöhnen mussten.