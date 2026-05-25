Schneller Karrierestart
Jens Atzorn: Sein Schauspieldebüt feierte er mit diesem Star!
Aktualisiert:von Johanna Grauthoff
Noch bevor Jens Atzorn mit Serien wie "Lena Lorenz" bekannt wurde, spielte er bereits an der Seite großer TV-Stars. Besonders eine Schauspielerin prägte den Beginn seiner Karriere: Muriel Baumeister stand mit ihm für eine seiner ersten Rollen vor der Kamera.
Vererbtes Schauspieltalent
Jens Atzorn wurde die Schauspielerei praktisch in die Wiege gelegt. Er ist der Sohn des bekannten Schauspielerpaares Robert Atzorn und Angelika Hartung. Statt sich jedoch allein auf den berühmten Familiennamen zu verlassen, entschied er sich nach der Schule zunächst für eine klassische Schauspielausbildung.
Diese absolvierte Atzorn an der renommierten Schauspielschule Zerboni in Grünwald bei München. Schon kurz nach seiner Ausbildung folgten die ersten TV-Rollen.
Schau dir Jens Atzorn in "Der Bulle und das Biest" an
So begann Jans Atzorns TV-Karriere
Sein Debüt vor der Kamera gab Jens Atzorn bereits 2001 im Film "Tigermännchen sucht Tigerweibchen". Nur ein Jahr später spielte er dann in der TV-Komödie "Ich schenk dir einen Seitensprung" mit - und traf dort direkt auf mehrere bekannte Namen der deutschen Film- und Fernsehbranche.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Floristin Sofie, gespielt von Muriel Baumeister. Eigentlich scheint ihr Liebesglück perfekt zu sein: Ihr Partner Erik will ihr endlich einen Antrag machen. Doch die romantische Stimmung kippt abrupt, als plötzlich eine frühere Affäre von Erik auftaucht und pikante Details ausplaudert.
Um den Seitensprung herunterzuspielen, macht Erik seiner Freundin schließlich ein ungewöhnliches Angebot: Als Ausgleich dürfe auch sie sich einen Seitensprung erlauben. Jens Atzorn verkörperte in der Komödie das Date von Sofie - und wurde damit Teil ihrer geplanten Revanche.
Mit Muriel Burmeister vor der Kamera
Für Jens Atzorn wurde der Film zu einem frühen Meilenstein seiner Karriere. Damals war er gerade einmal 24 Jahre alt und spielte gemeinsam mit "Spreewaldklinik"-Star Muriel Baumeister, Markus Knüfken und Dominique Horwitz vor der Kamera.
Während Muriel Baumeister zu dieser Zeit bereits zu den etablierten TV-Stars gehörte, sammelte Atzorn noch erste Erfahrungen im Filmgeschäft. Auch Schauspieler Elyas M'Barek war damals bereits in einer kleinen Rolle als Blumenverkäufer in der Produktion zu sehen.
Muriel Baumeister spielt eine der Hauptrollen in "Die Spreewaldklinik" - jetzt auf Joyn streamen
Durch "Lena Lorenz" einem Millionenpublikum bekannt
In den Jahren danach folgten für Jens Atzorn zahlreiche Rollen in deutschen Serien und Fernsehfilmen. Besonders große Bekanntheit erreichte er schließlich durch die ZDF-Serie "Lena Lorenz".
Dort spielte er zwischen 2016 und 2021 Quirin, den Partner von Hauptfigur Lena und Vater ihres gemeinsamen Kindes. Für viele Zuschauer:innen gehörte seine Rolle fest zur Serie. Umso überraschender kam später sein Ausstieg bei "Lena Lorenz" durch einen dramatischen Serientod.
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