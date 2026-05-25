Schneller Karrierestart Jens Atzorn: Sein Schauspieldebüt feierte er mit diesem Star! Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Johanna Grauthoff Jens Atzorn und Muriel Baumeister gehören zu den vielseitigsten Schauspielern in der deutschen Fernsehlandschaft. Bild: MAGO / APress, picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Noch bevor Jens Atzorn mit Serien wie "Lena Lorenz" bekannt wurde, spielte er bereits an der Seite großer TV-Stars. Besonders eine Schauspielerin prägte den Beginn seiner Karriere: Muriel Baumeister stand mit ihm für eine seiner ersten Rollen vor der Kamera.

Vererbtes Schauspieltalent Jens Atzorn wurde die Schauspielerei praktisch in die Wiege gelegt. Er ist der Sohn des bekannten Schauspielerpaares Robert Atzorn und Angelika Hartung. Statt sich jedoch allein auf den berühmten Familiennamen zu verlassen, entschied er sich nach der Schule zunächst für eine klassische Schauspielausbildung. Diese absolvierte Atzorn an der renommierten Schauspielschule Zerboni in Grünwald bei München. Schon kurz nach seiner Ausbildung folgten die ersten TV-Rollen.

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So begann Jans Atzorns TV-Karriere Sein Debüt vor der Kamera gab Jens Atzorn bereits 2001 im Film "Tigermännchen sucht Tigerweibchen". Nur ein Jahr später spielte er dann in der TV-Komödie "Ich schenk dir einen Seitensprung" mit - und traf dort direkt auf mehrere bekannte Namen der deutschen Film- und Fernsehbranche. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Floristin Sofie, gespielt von Muriel Baumeister. Eigentlich scheint ihr Liebesglück perfekt zu sein: Ihr Partner Erik will ihr endlich einen Antrag machen. Doch die romantische Stimmung kippt abrupt, als plötzlich eine frühere Affäre von Erik auftaucht und pikante Details ausplaudert. Um den Seitensprung herunterzuspielen, macht Erik seiner Freundin schließlich ein ungewöhnliches Angebot: Als Ausgleich dürfe auch sie sich einen Seitensprung erlauben. Jens Atzorn verkörperte in der Komödie das Date von Sofie - und wurde damit Teil ihrer geplanten Revanche.

Mit Muriel Burmeister vor der Kamera Für Jens Atzorn wurde der Film zu einem frühen Meilenstein seiner Karriere. Damals war er gerade einmal 24 Jahre alt und spielte gemeinsam mit "Spreewaldklinik"-Star Muriel Baumeister, Markus Knüfken und Dominique Horwitz vor der Kamera. Während Muriel Baumeister zu dieser Zeit bereits zu den etablierten TV-Stars gehörte, sammelte Atzorn noch erste Erfahrungen im Filmgeschäft. Auch Schauspieler Elyas M'Barek war damals bereits in einer kleinen Rolle als Blumenverkäufer in der Produktion zu sehen.