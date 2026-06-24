Schwere Kindheit Katja Krasavice: Diese Schicksalsschläge prägen sie bis heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Katja Krasavice lässt hinter ihre toughe Fassade blicken. Bild: picture alliance / Eventpress

Auf Bühnen wirkt Katja Krasavice laut und unerschrocken. Doch hinter dem Erfolg der Musikerin verbirgt sich eine Lebensgeschichte, die von schweren Verlusten geprägt wurde. In einem Podcast spricht die 29-Jährige nun offen über die Menschen, die sie bis heute vermisst.

Katja Krasavice war bei "Promi Big Brother" 2018 dabei Schau dir die Staffel mit der Rapperin kostenlos hier auf Joyn an

⚠️ DEPRESSIONEN UND SUIZID-GEFAHR: HIER GIBT ES HILFE

Wenn auch du mit anhaltender emotionaler Niedergeschlagenheit kämpfst oder Suizidgedanken hast, kannst du dich an die Telefonseelsorge wenden: Unter den kostenlosen Hotlines 0800 1110111 und 0800 1110222 erhältst du rund um die Uhr anonym Hilfe. Das Angebot gibt es auch online unter www.telefonseelsorge.de. Die Beratung der Telefonseelsorge kann dir Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen.

⚠️ TRIGGER-WARNUNG!

Dieser Artikel enthält Themen rund um häusliche Gewalt, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten zum Beispiel diese kostenlosen Hotlines: Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 116 016

Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 123 990

Weißer Ring e.V.: 116 006 (Opferhilfe)

Katja Krasavice muss in jungen Jahren von ihrem Bruder Abschied nehmen Schon als kleines Mädchen musste Katja Krasavice erleben, wie sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen veränderte. Ihr Bruder Max starb im Alter von 18 Jahren an Knochenkrebs. Damals war sie selbst erst fünf Jahre alt. Im "BILD-Podcast" spricht sie über ihren schmerzhaften Verlust, den sie zunächst gar nicht realisierte. Nun aber sei er zu einerArt Schatten geworden, der sie immer begleite:

Jetzt merke ich, dass ich ja fast jeden Tag darüber rede. Katja Krasavice

Der zweite Schicksalsschlag Es blieb nicht bei diesem einen schweren Einschnitt. Einige Jahre später verlor Katja auch ihren Bruder Oto. Er lebte in Tschechien und nahm sich im Alter von 30 Jahren das Leben. Bis heute beschäftigt sie dieses Ereignis besonders intensiv. Im Podcast "MayWay" erzählt sie ganz leise: "Vor allem mein Bruder, der sich umgebracht hat. Das beschäftigt mich am meisten."

Ich feiere im August meinen dreißigsten Geburtstag. Und mit dreißig hat er sich umgebracht. Katja Krasavice

Sie erzählt weiter: "Solche Gedanken sind schließlich vererbbar. Das liegt ja oft in der Familie, so ein Suizid. Das macht mir Angst. Ich finde es einfach gruselig."

Katja Krasavices Erinnerungen an ihren Bruder Wenn Katja Krasavice über ihren älteren Bruder spricht, schwingt noch immer viel Bewunderung mit. Sie erinnert sich an einen Menschen, der Eindruck hinterließ.

Er war ein Gangster. Aber ein toller Mann, hübsch und selbstbewusst. Katja Krasavice

Warum ihr Bruder diesen Weg ging, weiß sie bis heute nicht. Auch mit ihrer Mutter spricht sie nur selten darüber:

"Ich will sie aber auch nicht belasten; das ist ihr erstes Kind. Ich habe da viel zu viel Respekt vor ihren Gefühlen, als dass ich da nachhaken möchte", erzählt sie empathisch. "Die alte Generation geht ein bisschen anders mit Problemen um, und ich respektiere das auch," setzt sie hinzu.

Katja spricht über ihre Zeit bei "Promi Big Brother": Ganze Folge Promi Big Brother - Die Late Night Show Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Katja Krasavice Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.08.2018 • 90 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen Hinzu kamen belastende Erfahrungen innerhalb der Familie. Besonders die Situation mit ihrem alkoholkranken Stiefvater habe ihre Kindheit geprägt.

Mich hat er nie geschlagen. Aber es reicht ja schon, wenn du vor einem Kind die Mutter schlägst. Katja Krasavice

Die ständige Unsicherheit sei für sie zum Alltag geworden. "Wir hatten zu Hause immer nur eine schöne Zeit, wenn er abwesend war. Und dann immer diese Angst, wenn er wieder zurückkommt. Kam sein Transporter auf das Grundstück gefahren, begann das Zittern." Gerade diese Erlebnisse haben Katja Krasavice geprägt und beeinflussen bis heute, welche Werte ihr wichtig sind. Sie möchte für die Menschen in ihrem Umfeld da sein und vor allem Kindern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Besonders für ihre Nichte und ihren Neffen will sie eine verlässliche Bezugsperson sein - jemand, der zuhört, unterstützt und bleibt. Aus den schwierigen Erfahrungen ihrer Vergangenheit zieht sie heute die Kraft, vieles bewusst anders zu machen.