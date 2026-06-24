Ein Irrtum bleibt "Solo für Weiss"-Star Peter Jordan: Die Schauspielerin Maren Eggert ist seine große Liebe Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Als Jan Geissler zeigt Peter Jordan in "Solo für Weiss" vollen Einsatz. Bild: ZDF und Simon Vogler

Seit über 25 Jahren gehen "Tatort"-Star Maren Eggert und "Solo für Weiss"-Star Peter Jordan gemeinsam durchs Leben. Geheiratet haben sie aber nie - auch wenn sich dieses Gerücht bis heute hartnäckig hält.

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Peter Jordan und Maren Eggert: So begann ihre Liebe Kennengelernt haben sich Maren Eggert und Peter Jordan Ende der 1990er-Jahre am Schauspielhaus Bochum - zwei junge Talente, die gerade dabei waren, sich in ihrem Beruf zu etablieren. Heute hat das erfolgreiche Paar zwei Kinder und lebt in Berlin. Krimi-Fans kennen Peter Jordan vor allem als Jan Geissler aus der ZDF-Reihe "Solo für Weiss". Seit 2016 steht er dort gemeinsam mit Anna Maria Mühe vor der Kamera und ermittelt in norddeutschen Kriminalfällen. Seine Partnerin Maren Eggert ist mindestens genauso präsent im deutschen Film- und Theaterbetrieb. Für ihre Hauptrolle in Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" 2021 wurde sie mit dem Silbernen Bären der Berlinale und dem Deutschen Filmpreis geehrt. Einem Millionenpublikum ist sie vor allem auch aus der erfolgreichen ARD-Krimireihe "Tatort" bekannt: Von 2003 bis 2010 verkörperte sie in 14 Episoden die Polizeipsychologin Dr. Frieda Jung an der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg). Nach ihrem Ausstieg kehrte sie 2015 noch einmal für einen Gastauftritt zurück und war darüber hinaus in weiteren Ablegern der Kult-Krimireihe zu sehen.

Das Schauspieler-Paar 2021 bei der Premiere des Dokumentarfilms "Die Unbeugsamen" in Berlin. Bild: IMAGO / Future Image

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"Wir sind nicht verheiratet": Maren Eggert räumt mit Gerücht auf Wer im Internet nach den beiden sucht, stößt unweigerlich auf die Bezeichnung Ehepaar. Ein hartnäckiges Gerücht, das Maren Eggert bereits im Sommer 2024 gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" richtigstellte: "Das ist einfach falsch. Wir sind nicht verheiratet. Das steht irgendwie trotzdem überall." Und während sie schon dabei war, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, korrigierte sie gleich noch ein zweites: das Bild der kühlen, beherrschten Frau, das ihr Rollenfach manchmal nahelegt. "Ich werde immer so beherrscht und gefühlskalt beschrieben in meinen Rollen. Das ist aus meiner Sicht total albern", sagte sie in demselben Interview. Privat sehe sie sich selbst vielmehr als emotionalen und chaotischen Menschen. So offen sie über sich selbst spricht, so konsequent hält das Paar sein Familienleben aus der Öffentlichkeit heraus. Einen kleinen Einblick gewährt die Schauspielerin aber dann, wenn es um Hamburg geht. Nach fast zehn Jahren, die sie mit Jordan in der Hansestadt verbracht hat, ziehe es sie gedanklich immer wieder zurück in den Norden. Sie habe echtes Heimweh und spiele regelmäßig mit dem Gedanken, der Wahlheimat Berlin den Rücken zu kehren. Spannende Schnittmengen gibt es auch immer wieder im Beruf, denn die Wege von Eggert und Jordan kreuzen sich auch vor der Kamera. So standen sie 2018 für die "Solo für Weiss"-Folge "Für immer Schweigen" gemeinsam vor der Kamera. Eine gewisse Ironie hat die Besetzung dabei durchaus: Maren Eggert spielt ausgerechnet die Ehefrau ihres langjährigen Lebensgefährten Peter Jordan. Ein Ehepaar - aber eben nur auf dem Bildschirm.