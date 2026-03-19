Ist sie offiziell mit Lewis Hamilton zusammen? Kim Kardashian: Das sind die (Ex)-Männer der Reality-Queen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Kim Kardashian blickt auf eine ganze Reihe von Beziehungen zurück. Bild: picture alliance / Photoshot

Das Liebesleben von Kim Kardashian hat über die Jahre immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Aktuell bandelt sie mit dem Formel-1-Star Lewis Hamilton an.

Lewis Hamilton (Februar 2026 bis heute) Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Kim Kardashian den Formel-1-Star Lewis Hamilton datet. Beim Super Bowl zeigten sich die beiden dann erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Dabei machten sie keinen Hehl daraus, dass sie offenbar mehr als Freunde sind. Sie turtelten miteinander und schienen sehr viel Spaß an der Show zu haben. Insider:innen zufolge sollen die beiden zudem bereits ein romantisches Wochenende in der Wüste verbracht oder einen 24-stündigen-Trip nach Großbritannien gemacht haben. Jetzt ging Hamilton noch einen Schritt weiter und kommentierte auf Instagram ein Posting von Kim. Unter einer Bilderserie, die die Reality-TV-Bekanntheit in einem figurbetonten Glitzerkleid zeigt, kommentierte er ein Herzaugen-Emoji. Macht er damit die Liebe endlich offiziell?

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Odell Beckham jr. (September 2023 - März 2024) Kennengelernt haben sich Kim Kardashian und Odell Beckham jr. im Oktober 2021 bei der TV-Show "Saturday Night Live". Aber erst zwei Jahre später sollen sie sich nähergekommen sein. Im September 2023 wurden sie dann erstmals beim Turteln erwischt, obwohl Kardashian noch länger betont hatte, dass sie nur befreundet seien. Doch in den folgenden Monaten sah man die beiden jedoch immer wieder zusammen, auch Händchen haltend. Alles deutete auf eine ernste Beziehung hin. Nach sechs Monaten verpuffte das kurze Liebesglück aber offenbar wieder.

Pete Davidson (Oktober 2021 - August 2022) Vor dem Football-Star war es Pete Davidson (30), der Kim Kardashian glücklich gemacht hat - zumindest für eine Weile. Der US-Comedian ist aber auch bekannt dafür, in Sachen Frauen nichts anbrennen zu lassen. Mit Kardashian war er etwa neun Monate liiert, die beiden zeigten sich regelmäßig zusammen auf dem roten Teppich und bei Veranstaltungen. Am Ende soll es angeblich an der großen Entfernung und ihren vollen Terminkalendern gescheitert sein. Kardashian erklärte nach der Trennung, dass sie sich nach der Scheidung von Kanye West (46) zu früh wieder auf eine andere Beziehung eingelassen habe und dies bereue. Im August 2022 war berichtet worden, dass Davidson sich in eine Traumatherapie begeben hatte, nachdem Kanye West ihm in den sozialen Medien mehrere Male gedroht und ihn sogar für tot erklärt hatte. Nicht der einzige fragwürdige Auftritt von West.

Kanye West (2014 - 2022) Apropos Kanye West: Obwohl der US-Rapper schon seit Jahren mit fragwürdigen Verhaltensweisen Kritik auf sich zieht, hat Kardashian mit ihm ihre längste Ehe geführt - mit vielen Höhen und Tiefen. Anfang 2012 wurde aus den beiden ein Paar, zuvor waren sie nur befreundet. Die Hochzeit fand im Mai 2014 statt. Sie bekamen die vier gemeinsamen Kinder North (10), Saint (8), Chicago (5) und Psalm (4). Letztere zwei wurden per Leihmutter geboren. Doch West sorgte über die Jahre mit zahlreichen kontroversen Aussagen und Auftritten für Furore. Unvergessen bleiben seine Präsidentschaftskandidatur im Juli 2020 und seine antisemitischen und rassistischen Äußerungen, wegen denen er zuletzt viele Werbe-Deals verloren hatte. Damit wollte offenbar auch Kim Kardashian nichts mehr zu tun haben, sie reichte 2021 die Scheidung ein, die seit März 2022 offiziell gültig ist.

Kris Humphries (August 2011 - Oktober 2011) Vor der Ehe mit Kanye West war Kim Kardashian bereits zweimal verheiratet. Ihre zweite Ehe ging sie im August 2011 mit dem Basketballspieler Kris Humphries (39) ein. Allerdings war das Liebesglück bereits nach 72 Tagen vorüber. Kardashian reichte wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein. Ihre Ehe mit Humphries ging als eine der kürzesten Promi-Ehen in die Geschichte ein.

Reggie Bush (2007 - 2010) Zwischenzeitlich versuchte es Kardashian noch mit dem Footballspieler Reggie Bush (39). Die beiden waren zwischen 2007 und 2010 liiert. 2009 gab es eine kurze Unterbrechung. Zwischen dem On-Off-Paar soll es immer wieder gekriselt haben, unter anderem wegen Kardashians mangelnder Zeit.

Ray J (2003 - 2006) Mit dem US-Rapper Ray J (43) war Kim Kardashian zwischen 2003 und 2006 in einer Beziehung. Für Aufsehen sorgte im Zusammenhang mit ihrer Liaison vor allem ein Sextape, das 2007 an die Öffentlichkeit gelangt war - und Kardashian über Nacht zum Medienphänomen machte. Wer das Video veröffentlicht hat, ist übrigens bis heute unklar. Ray J plauderte im Anschluss immer wieder intime Details über vermeintliche Bettgeschichten aus und beschuldigte sogar Kardashian-Mama Kris Jenner (68), das Tape an die Presse weitergereicht zu haben. Immerhin soll das Video dem Paar mehrere Millionen Dollar eingebracht haben.