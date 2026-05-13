Michael Ostrowski steht gleich in mehreren Rollen im Rampenlicht: Er moderiert den "Eurovision Song Contest", verkörpert im deutschen Fernsehen einen eigenwilligen Privatdetektiv - und führt seit Jahren eine Beziehung mit einem "Bergdoktor"-Star.

Michael Ostrowski und Hilde Dalik: Liebes-Wirrwarr mit Happy End

Was klingt wie das Drehbuch einer romantischen Komödie, ist die Geschichte zweier österreichischer Schauspiel-Stars. Michael Ostrowski, bekannt als der diesjährige ESC-Moderator und ARD-Detektiv, und "Bergdoktor"-Star Hilde Dalik sind seit Jahren ein Paar - und haben ihr Privatleben lange aus der Öffentlichkeit gehalten. Ihre Romanze beginnt im Jahr 2009, als Ostrowski und Dalik gemeinsam vor der Kamera für die Komödie "Contact High" standen. Kurz nach den Dreharbeiten kursierten erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung - doch offiziell war zunächst nichts. Erst im August 2012 wagten beide den Schritt in die Öffentlichkeit: Bei einer Filmpremiere im Wiener Volkstheater bestätigten sie gegenüber dem "Kurier" unmissverständlich: "Ja, wir sind ein Paar."

Was folgte, war ein kleines Medienspektakel. Ein Jahr später sorgte ein Interview beim Radiosender Ö3 für Verwirrung: Ostrowski erklärte, es sei falsch, was immer wieder in der Zeitung stehe - im Film seien sie ein Paar, aber nicht im Leben. Hilde Dalik bezeichnete sich damals als "glücklichen Single" und beteuerte, bei dem Interview kein einziges Mal geschwindelt zu haben. Ihr Beziehungsstatus wurde, wie der "Kurier" damals schrieb, zum "Running Gag" der österreichischen Boulevardpresse. Privat ist die Familie längst gewachsen. Im Mai 2019 kam ihre gemeinsame Tochter Cosima zur Welt. Michael Ostrowski ist Vater von insgesamt vier Kindern; drei stammen aus einer früheren Beziehung.