Als Astronaut Tony Nelson in "Bezaubernde Jeannie" wurde er zum Frauenschwarm, ein gutes Jahrzehnt später wurde er als J.R. Ewing in "Dallas" zum Prototypen des TV-Schurken. Es waren die zwei Rollen seines Lebens. Doch wer war Larry Hagman abseits der Kameras?

Das Leben des Larry Hagman

Larry Martin Hagman wurde 1931 in Texas geboren, wo er 2012 auch verstarb. Seine Mutter, Mary Martin, war eine Größe am Broadway - da lag es nahe, dass auch Larry sich für die Schauspielerei interessierte. Nach einer Zeit beim Theater verpflichtete er sich zunächst bei der Air Force, danach, Ende der 1950er-Jahre, startete er beim Fernsehen durch. Seine erste Rolle in einem Film hatte er 1964 im Kriegs-Thriller "Angriffsziel Moskau". Zwar sollte Hagman im Laufe seines Lebens immer wieder auch in Filmen mitspielen, doch es waren zwei Serienrollen, die ihn prägten und zu einem der renommiertesten amerikanischen Schauspieler seiner Zeit machten.

Trotz jahrzehntelanger Alkoholabhängigkeit wurde der Schauspieler 81 Jahre alt. 1995 musste er sich jedoch einer Lebertransplantation unterziehen, die ganze 16 Stunden gedauert haben soll.

2011 wurde bei Hagman Kehlkopfkrebs diagnostiziert, 2012 folgte Leukämie - im November desselben Jahres starb er in Dallas an den Folgen der Erkrankungen.

Bis zu seinem Tod war er als Schauspieler aktiv gewesen. Zuletzt hat man ihn in der "Dallas"-Neuauflage noch einmal als J.R. Ewing sehen können.

Mit seiner Frau Maj war Hagman 58 Jahre lang verheiratet gewesen, obwohl nach seinem Tod zahlreiche Affären seinerseits ans Licht kamen. Die beiden haben zwei Kinder hinterlassen. Preston Hagman ist ebenfalls Schauspieler, Tochter Kristina Hagman hat ein enthüllendes Buch namens "The Eternal Party" (Die ewige Party) über ihren Vater und ihre Kindheit geschrieben.