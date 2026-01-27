Beliebter Krimistar Matthias Koeberlin früher: Ein Blick auf den "Die Toten vom Bodensee"-Star vor 26 Jahren Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Hannah Zeiler (Nora Waldstätten, l.) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin, r.) in "Die Toten vom Bodensee: Das zweite Gesicht". Wie der Schauspieler wohl früher aussah? Bild: © ZDF/Bernd Schuller / IMAGO / United Archives

Seit rund zwölf Jahren ermittelt Krimistar Matthias Koeberlin in "Die Toten vom Bodensee". Seine Karriere startete er bereits viel früher. Wir blicken zurück.

Er gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Krimistars im deutschen Fernsehen. Matthias Koeberlin löst seit 2014 - von der ersten Folge an - als Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer in der ZDF-Reihe "Die Toten vom Bodensee" spannende Verbrechen. Von 2012 bis 2017 stand er bei dem Sender zudem als "Kommissar Marthaler" in der Titelrolle vor der Kamera. Auch im Ersten war er als Ermittler zu sehen, dort spielte er den Privatdetektiv "Hartwig Seeler". Das große Krimi-Interesse erklärte sich der TV-Ermittler vor gut zwei Jahren im dpa-Interview so: "Es ist wohl einfach die Faszination des Bösen", sagte Koeberlin. Wie jemand zum Mörder werde oder dazu komme, einem anderen schweres Leid zuzufügen - solche Fragen fesselten viele Menschen.

Matthias Koeberlin hat eine besondere Beziehung zum Bodensee Auch am Montag (26. Januar ab 20:15 Uhr im Livestream auf Joyn) ist Koeberlin wieder in "Die Toten vom Bodensee" zu sehen. Zu dem See hat Koeberlin eine besondere Beziehung. Er selbst lebt dort inzwischen mit seiner Lebensgefährtin auf der österreichischen Seite. Auch für Filmemacher:innen habe der Bodensee einiges zu bieten, ist er überzeugt. "Es gibt viele Motive, die wahnsinnig spannend sind, die man noch nicht gesehen hat". Er hob nicht nur tolle Szenarien direkt am Wasser hervor. "Aber auch wenn man vom Bodensee etwas weggeht, in den Bregenzer Wald zum Beispiel." Die Wasserfälle, die man dort finde, erinnerten an Kanada.

So startete Matthias Koeberlin seine Schauspielkarriere Matthias Koeberlin wurde am 28. März 1974 in Mainz geboren. Sein Vater war als Landarzt in Rheinland-Pfalz tätig. Nach dem Abitur machte Koeberlin von 1994 bis 1998 eine Schauspielausbildung an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf". Danach spielte er zunächst Theater - auch in renommierten Bühnenhäusern wie dem Maxim Gorki Theater in Berlin oder am Deutschen Theater Berlin. Doch Koeberlin merkte bald, dass er auf der Bühne nicht seine Berufung fand. Stattdessen zog es ihn vor die Kamera. "Ich habe in meiner Laufbahn relativ schnell gemerkt, dass ich mich auf einer Bühne weitaus weniger wohl fühle als vor einer Kamera. Mir liegt das konzentrierte und kleine Spiel mehr als das große, theatralisch ausladende", erklärte er in einem dpa-Interview.

Meine Mittel auf der Bühne sind eher begrenzt. Ich traue mir dort nicht so viel zu. Deshalb habe ich mein Augenmerk dem reduzierten, möglichst natürlichen Spiel zugewandt." Matthias Koeberlin

So sah Krimistar Matthias Koeberlin am Anfang seiner Karriere aus Sein Fernseh-Debüt feierte Matthias Koeberlin 1998 im "Tatort: Fürstenschüler", an der Seite von Peter Sodann (†87). In der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" spielte er ab 1999 in 35 Folgen mit. In seiner ersten Hauptrolle war er 2000 an der Seite von Stefanie Stappenbeck im Fernsehfilm "Ben und Maria - Liebe auf den zweiten Blick" zu sehen. Er spielte die Titelrolle des Ben Raabe und erhielt dafür den Günter-Strack-Fernsehpreis. Seinen Durchbruch hatte Koeberlin 2002 in der Hauptrolle des Science-Fiction-Films "Das Jesus Video". In der Verfilmung des gleichnamigen Romans spielte er den Archäologiestudenten Steffen Vogt.

Schauspieler Matthias Koeberlin im Jahr 2000 - mit damals 25 Jahren - im Fernsehfilm "Ben und Maria - Liebe auf den zweiten Blick". Bild: imago images / United Archives

Matthias Koeberlin im Jahr 2001 im Kinofilm "Julietta - Es ist nicht wie du denkst" Bild: imago stock&people

Er wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet 2006 erhielt er für seine Co-Hauptrolle eines Grenzoffiziers neben Axel Prahl im Film "Der Grenzer und das Mädchen" eine Nominierung für den Grimme-Preis. Ein Jahr später folgte der Deutsche Fernsehpreis als bester Schauspieler für seine Rolle eines Meteorologen im Actiondrama "Tornardo - Der Zorn des Himmels".