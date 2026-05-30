Von "Tatort" bis "Charité" "Mensch Mutti!": In diesen Krimi-Reihen spielte Frida-Lovisa Hamann schon mit Aktualisiert: Vor 2 Minuten von Annalena Graudenz Frida-Lovisa Hamann ist nun in einer ihrer bisher größten Rollen in "Mensch Mutti" zu sehen. Bild: imago images/Future Image

Heute Abend ist Frida-Lovisa Hamann in der Hauptrolle der ARD-Tragikomödie "Mensch Mutti!" zu sehen. Vielen Zuschauenden dürfte die Schauspielerin bekannt vorkommen. Vor allem Fans deutscher Krimis haben Hamann schon in mehreren beliebten Reihen gesehen.

Als erfolgreiche Tänzerin Serafina Hopp kehrt Frida-Lovisa Hamann heute Abend um 20:15 Uhr in der ARD-Komödie "Mensch Mutti!" aus Paris in ihre Heimat nach Sachsen-Anhalt zurück und muss sich plötzlich mit Familienchaos, alten Konflikten und neuen Gefühlen auseinandersetzen.

Bekanntes Gesicht im deutschen TV-Krimi Aber wer steckt hinter der Hauptdarstellerin? Frida-Lovisa Hamann gehört zu den Schauspielerinnen, die man vielleicht nicht sofort beim Namen erkennt, deren Gesicht aber direkt Erinnerungen weckt. Seit Jahren taucht die 36-Jährige regelmäßig in erfolgreichen deutschen Krimi-Formaten auf. Bisher oft in Nebenrollen, die dennoch Eindruck hinterlassen. Besonders spannend sind die unterschiedlichen Krimi-Welten, in denen sie sich bewegt. Mal spielt sie geheimnisvolle Figuren mit düsterer Vergangenheit, mal Frauen, die mitten in dramatische Mordfälle geraten.

"Nord Nord Mord": Geheimnisse auf Sylt Einen ihrer jüngeren Auftritte hatte Frida-Lovisa Hamann in der beliebten ZDF-Reihe "Nord Nord Mord". In der Episode "Sievers und das Geisterhaus" spielte sie die Rolle der Gesche Lassen und sorgte damit für zusätzliche Spannung im ohnehin atmosphärischen Sylt-Krimi. Die Reihe lebt seit Jahren von norddeutscher Stimmung, skurrilen Charakteren und cleveren Ermittlungen. Hamann fügte sich dabei perfekt in das geheimnisvolle Setting ein und zeigte erneut, wie überzeugend sie in Krimirollen funktioniert.

Auch in dieser ZDF-Serie war sie dabei Wer regelmäßig die ZDF-Krimireihe "Friesland" schaut, dürfte Frida-Lovisa Hamann ebenfalls entdeckt haben. In "Friesland – Sturmmöwen" übernahm sie die Rolle der Katrin Wiemers. Die Mischung aus humorvollen Ermittlungen, norddeutschem Charme und klassischen Krimi-Elementen gehört seit Jahren zu den Erfolgsrezepten der Reihe.

Auftritte in "Dengler" und "Erzgebirgskrimi" Frida-Lovisa Hamann spielt natürlich nicht nur in norddeutschen Produktionen mit. Fans anspruchsvollerer Krimi-Unterhaltung könnten sie in "Dengler – Fremde Wasser" in der Rolle der Kira Bergrath gesehen haben und war damit Teil der politisch aufgeladenen ZDF-Reihe rund um den BKA-Ermittler Georg Dengler (Ronald Zehrfeld). Darüber hinaus tauchte die Schauspielerin im "Erzgebirgskrimi" auf. In der Folge "Tödliche Abrechnung" verkörperte sie Lissy Krömer. Die Reihe verbindet regionale Atmosphäre mit klassischen Mordermittlungen und zählt inzwischen zu den festen Größen im deutschen Krimi-TV.

Zwischen Theater, Arthouse und Fernsehen Neben ihren Krimirollen ist Frida-Lovisa Hamann auch auf der Theaterbühne erfolgreich. Sie gehört seit Jahren zum Ensemble des Wiener Burgtheaters und arbeitete außerdem an verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Kinofans kennen sie etwa aus dem Psychothriller "Die Vierhändige" (2017), in dem sie eine der Hauptrollen spielte. Auch in erfolgreichen Serien wie "Charité", dem "Tatort" oder „Jenseits der Spree“ war sie bereits zu sehen. Mit "Mensch Mutti!" bekommt Hamann nun allerdings eine Rolle, die sie einem noch breiteren Publikum bekannt machen dürfte. Wer künftig als denkt: "Moment mal, die kenne ich doch", liegt ziemlich sicher richtig – vermutlich aus einem der vielen deutschen TV-Krimis der vergangenen Jahre.