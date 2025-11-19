Bekannt aus "Polizeiruf" oder "Tatort" Mit 58 Jahren: "Polizeiruf"- und "Alles Klara"-Star Felix Eitner plötzlich gestorben Aktualisiert: Vor 2 Stunden von spot on news Felix Eitner wurde vor allem durch seine Rollen in Krimi-Serien bekannt. Bild: Sven Hoppe/dpa

Trauer um Felix Eitner: Der Schauspieler, der in zahlreichen deutschen Krimis mitspielte, ist mit nur 58 Jahren gestorben. Unter anderem verkörperte er drei Jahre lang Kommissar Tellheim im Schweriner "Polizeiruf 110".

Felix Eitner ist tot. Der Schauspieler starb bereits am 8. November 2025 im Alter von nur 58 Jahren, wie die ZAV-Künstlervermittlung München laut übereinstimmenden Medienberichten der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie bestätigte. Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben. Bekannt wurde der gebürtige Freiburger, der im bayerischen Memmingen lebte, vor allem als Krimi-Darsteller.

Sieben Jahre beim Schweriner "Polizeiruf" Von 2006 bis 2009 spielte Eitner in sieben Folgen des Schweriner "Polizeiruf 110" den Kommissar Markus Tellheim. An seiner Seite ermittelte Uwe Steimle als Hauptkommissar Jens Hinrichs. Bereits 1994 absolvierte er in der Krimi-Reihe einen seiner ersten größeren Fernsehauftritte. Doch damit nicht genug: Von 2012 bis 2017 stand Eitner für die Vorabendserie "Alles Klara" vor der Kamera, wieder als Kommissar. Als Paul Kleinert aus Quedlinburg löste er gemeinsam mit Wolke Hegenbarth Woche für Woche knifflige Fälle. Eitner war aber in praktisch allen großen deutschen Krimi-Formaten zu sehen. Allein im "Tatort" hatte er von 1996 bis zuletzt 2019 sechs verschiedene Rollen. Auch in "Der Alte", "Der Bulle von Tölz" und mehreren "Soko"-Serien übernahm er Gastauftritte.

Bambi für "Margarete Steiff" Seine bekannteste Auszeichnung erhielt Felix Eitner allerdings nicht für einen Krimi. 2005 wurde ihm der Bambi für das Biopic "Margarete Steiff" verliehen. In dem Film über die Gründerin der Stofftier-Firma spielte er neben Heike Makatsch (54) deren Bruder Fritz Steiff. Eitner stand bereits mit 14 Jahren zum ersten Mal vor der Kamera: Sein TV-Debüt gab er 1983 in der Serie "Schau ins Land". In über 75 Produktionen wirkte er seitdem mit, bekannte Titel sind unter anderem "Der Tunnel" (2001) neben Heino Ferch und Sebastian Koch, "Kirschblüten - Hanami" (2008) oder "Wie erziehe ich meine Eltern?" (2010-2011). Zuletzt war er 2021 in der SWR-Serie "Spätzle arrabbiata oder eine Hand wäscht die andere" zu sehen. Neben seinen Arbeit im Fernsehen stand Eitner auch im Theater auf der Bühne. Noch vor drei Wochen warb er auf seinem Instagram-Account für seine Theatertournee mit dem Stück "Eingeschlossene Gesellschaft". Laut der Veranstalter-Website sollte die Tour noch bis zum 30. November laufen. Auch für 2026 und 2027 sind bereits Aufführungen geplant.