"Ertrage die Stille so schlecht" Nach Tod ihres Mannes: So geht "Kir-Royal"-Star Senta Berger im Alltag mit dem Verlust um Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Senta Berger bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises im Mai 2026 in Berlin. Bild: APress

Schauspielstar Senta Berger spricht in einem Podcast mit sehr persönlichen Worten über die große Liebe zu ihrem verstorbenen Mann Michael Verhoeven. Und sie offenbart, wie sie in ihrem Alltag mit dem schweren Verlust umgeht.

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Senta Berger über das Geheimnis ihrer Ehe mit Michael Verhoeven (†) Es war eine große Liebe, die die Schauspiel-Ikone Senta Berger und ihren Mann, Regisseur Michael Verhoeven, verband. Fast sechs Jahrzehnte lang waren die beiden glücklich verheiratet, sie wurden Eltern der Söhne Luca und Simon Verhoeven. Im April 2024 starb Michael Verhoeven im Alter von 85 Jahren. Über das Geheimnis ihrer Beziehung spricht Senta Berger im "Zeit"-Podcast "Und was machst du am Wochenende?" mit emotionalen Worten. Ein wesentlicher Punkt sei gewesen, dass sie in einem ständigen Dialog gestanden und sich immer ausgetauscht hätten. "Michael und ich haben immer geredet, wir haben uns in jeder Beziehung verstanden. Wir haben natürlich auch diskutiert und wir hatten auch verschiedene Meinungen. Aber wir hatten beide eine gute Art, das auszuhalten. Und das fehlt mir sehr", erzählt die 85-Jährige.

"Das ist unausweichlich" - Senta Berger über den Beginn ihrer großen Liebe Bei langen Spaziergängen hätten ihr Mann und sie sich auch Drehbücher ausgedacht und hätten diese "im Detail" besprochen. "So sind Dinge entstanden, die niemals gedreht worden sind", verrät sie. Manche dieser Drehbücher lägen noch heute auf dem Dachboden ihres Hauses in Grünwald bei München. Das sei aber nicht schlimm. "Am schönsten waren eben die Luftschlösser, die man beim Spazierengehen gebaut hat, das war schön. Wir hatten beide diese Fantasie." Ihre Liebe zu ihrem Mann schon zu Beginn ihres Kennenlernens beschreibt Senta Berger in dem Podcast als "unglaubliches Gefühl, das einen einhüllt, wenn man weiß - innerhalb von einer Sekunde -, das ist unausweichlich. Was jetzt passiert, das ist unausweichlich. Das tut weh vor Glück." Diese enge Verbindung sei ihnen in all den Jahren geblieben: "Das Glück und diese Liebe, das hat uns nicht verlassen. (…) Wenn wir uns angesehen haben, haben wir gewusst: Richtig. Schön. Das ist Glück."

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"Ich ertrage die Stille so schlecht": Senta Berger über ihren Alltag ohne Michael Verhoeven Ihren verstorbenen Mann beschreibt sie in dem Podcast auch als "wunderbaren Vater" für ihre Söhne, der fantastisch mit ihnen habe reden können. Seit seinem Tod habe sich sehr vieles geändert - auch in der Familie sei "das Gleichgewicht" ein anderes geworden. "Seine Anwesenheit fehlt", hebt sie hervor. Es sei nicht mehr so heiter. Sie habe heute "keine idealen Wochenenden" mehr. Auch ihr Alltag sei heute ein anderer. "Seitdem ich allein lebe, mache ich sofort Musik an. (…) Ich ertrage die Stille so schlecht, besonders morgens", berichtet sie. Ihr erster Gang führe sie darum zum Radio oder zum Handy. "Und ich versuche, positiv zu denken". Das sei aber "gar nicht so einfach", gibt sie offen zu.