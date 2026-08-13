"Mein Mann kümmert sich": So bekommt "Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Pina Kühr Job und Familie unter einen Hut

Pina Kühr ist die Hauptdarstellerin der SAT.1-Daily-Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof". Jetzt meldet sich die Mutter einer kleinen Tochter vom Set und gibt einen Einblick, wie sie beide Aufgaben unter einen Hut bekommt.

"Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star meldet sich mit persönlichen Worten

Es ist ein nachdenkliches Bild, das Schauspielerin Pina Kühr von sich veröffentlicht hat. Mit ernstem Blick stützt sie darauf den Kopf auf eine Hand und blickt direkt in die Kamera. Entstanden ist die Aufnahme der 39-Jährigen am Rande der Dreharbeiten der Daily-Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof", zu sehen werktags ab 19 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.

Zu dem Foto schreibt Pina Kühr auf Instagram: "Das bin ich während der Mittagspause am Set mit Essenshemd überm Kostüm beim Nachdenken." Ende 2025 ist die Schauspielerin Mutter einer Tochter geworden und gibt mit ihrem Post nun auch einen Einblick, wie sie diese Aufgabe und den Job als Schauspielerin unter einen Hut bringt: "Mein Mann kümmert sich nicht nur die ganze Zeit um unsere Tochter. Er hat sogar noch die Muße, mich zwischendurch abzulichten", erklärt sie mit liebevollen Worten.

Dazu setzt sie den Hashtag "talentedhusband" (talentierter Ehemann) und verlinkt auf die Homepage des Fotografen Lukasz Kus.