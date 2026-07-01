"NDR Talk Show"-Moderator privat NDR-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Hubertus Meyer-Burckhardt, bekannt als Moderator der NDR-Formate "NDR Talk Show" und "Zeitreisen“, ist in zweiter Ehe verheiratet. Bild: picture alliance / ABBfoto, picture-alliance / dpa | Ulrich Perrey, picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, patrick becher

So offen er seinen Gesprächspartner:innen in seinen Sendungen begegnet, so konsequent zieht Meyer-Burckhardt die Grenze zwischen Beruf und Privatleben. Trotzdem ist über die beiden Ehen des Moderators einiges bekannt.

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Nach fünf Jahren verlässt Hubertus Meyer-Burckhardt das NDR-Format "Zeitreisen". Die historische Entdeckungstour durch Norddeutschland liegt ab August 2026 in den Händen von seinem Kollegen Yared Dibaba. Meyer-Burckhardt schafft mit diesem Schritt auch Raum für das Wesentliche - seine Zuschauer:innen müssen jedoch nicht auf ihn verzichten. So moderiert er weiterhin die "NDR Talk Show", "Kaum zu glauben" und tritt auch vor Live-Publikum auf seinen Lesereisen auf. Dass sich der beliebte Moderator bald von einem seiner Formate verabschiedet, dürfte ihm auch privat zugutekommen. Über sein Beziehungsleben spricht der NDR-Moderator nur selten öffentlich. Bekannt ist dennoch, dass zwei Ehen ihn bis heute geprägt haben.

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Hubertus Meyer-Burckhardt privat: Die Ehe mit Jacqueline und ihre gemeinsamen Kinder In den 2000er-Jahren war Meyer-Burckhardt mit Jacqueline Meyer-Burckhardt verheiratet. Anders als seine spätere Beziehung hielt das Paar ihre Ehe nicht aus der Öffentlichkeit heraus, sondern zeigte sich regelmäßig gemeinsam bei gesellschaftlichen Anlässen im norddeutschen Raum, etwa bei Kinopremieren, bei Eröffnungsfeiern oder bei der Verleihung der "Goldenen Feder" der Hamburger Handelskammer. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Im Laufe der 2010er-Jahre wurde die Ehe geschieden, die genauen Umstände der Trennung sind öffentlich nicht bekannt.

Hubertus Meyer-Burckhardt und seine damalige Ehefrau Jacqueline bei der Verleihung der Goldenen Feder 2006 der Handelskammer Hamburg. Bild: IMAGO / Eventpress

Hubertus Meyer-Burckhardt privat: Das ist seine Ehefrau Dorothee Röhrig 2014 stellte der NDR-Moderator seine neue Partnerin, die Journalistin Dorothee Röhrig, erstmals öffentlich vor. Geheiratet hat das Paar im Juli 2015, kurz vor seinem 59. Geburtstag, in einer bewusst zurückhaltenden standesamtlichen Zeremonie ohne große mediale Inszenierung. Für Meyer-Burckhardt ist es die zweite Ehe, für Röhrig bereits die dritte. Dorothee Röhrig, 1952 in Tübingen geboren, gehört zu den profilierten Stimmen des deutschen Zeitschriftenjournalismus. Sie studierte Germanistik, war 2005 Teil des Gründungsteams der Frauenzeitschrift "Emotion" und übernahm dort später die Chefredaktion. Auch als Buchautorin ist sie erfolgreich, unter anderem mit dem 2023 erschienenen, vielbeachteten Werk "Du wirst noch an mich denken" über die von Krieg und Naziregime geprägte Kindheit ihrer Mutter. Dorothee Röhrig stammt aus einer Familie, die die deutsche Politik- und Kulturlandschaft maßgeblich geprägt hat - als Nichte von Klaus und Christoph von Dohnányi sowie als Urgroßnichte des Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Heute schlagen die Herzen beider Journalisten für Hamburg, wo sie gemeinsam mit ihrer Patchwork-Familie leben. Meyer-Burckhardt brachte zwei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung, Röhrig eine Tochter.

Hubertus Meyer-Burckhardt und Dorothee Röhrig: Ihre Liebe wurde in einer schweren Zeit auf die Probe gestellt Privat wie beruflich teilen Meyer-Burckhardt und Röhrig die Leidenschaft für das geschriebene Wort. Regelmäßig treten sie gemeinsam bei literarischen Doppel-Lesungen auf, etwa im Format "Raus mit der Sprache! Ein Autorenpaar schenkt sich nichts", bei dem beide pointiert über das Buch des jeweils anderen sprechen. Eng verbunden ist das Paar auch durch eine schwierige Phase: 2017 wurde bei Meyer-Burckhardt bei einer Routineuntersuchung Krebs diagnostiziert, zwei Tumore wurden entdeckt. Die Idee, den Erkrankungen Namen zu geben, um sie als greifbare Gegner behandeln zu können, stammte von seiner Frau. Meyer-Burckhardt nannte die Tumore daraufhin "Kafka" und "Shaw" - nach seinen literarischen Vorbildern. 2019 gab er bekannt, die Erkrankung im Griff zu haben. Bei offiziellen Anlässen zeigt sich das Journalisten-Paar gelegentlich auch mit Familie.

Hubertus Meyer-Burckhardt und Dorothee Röhrig bei einem gesellschaftlichen Empfang in Hamburg. Bild: picture alliance/dpa | Christian Charisius