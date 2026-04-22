Isabell Horn und Jens Ackermann sind seit zwölf Jahren ein Paar, haben zwei Kinder und führen ein gemeinsames Leben. Was von außen vertraut wirkt, folgt anderen Regeln als erwartet: Das Paar hat sich bewusst gegen klassische Monogamie entschieden. Jetzt spricht die Schauspielerin darüber, was das im Alltag wirklich bedeutet.

ZDF-Star Isabell Horn verteidigt offene Beziehung: Warum ihr Liebesmodell für Kritik sorgt

Schauspielerin Isabell Horn verkörperte in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" über vier Jahre die Krankenpflegerin Rike Köhler - eine Figur, die in der Karlsklinik mit gescheiterten Ehen, wechselnden Beziehungen und einem One-Night-Stand mehr als genug Liebeswirrwarr erlebte. 2024 verlässt ihre Figur Rike Köhler in Episode 207 die Klinik.

Abseits der Kamera ist die Schauspielerin seit zwölf Jahren mit Jens Ackermann zusammen, mit dem sie zwei Kinder großzieht. Bereits 2025 sorgte sie in einem Podcast für Aufsehen: Das Paar lebe nicht mehr monogam, sagte sie damals. Jetzt greift sie das Thema wieder auf - diesmal auf Social Media, und mit einer klaren Botschaft an alle Kritiker:innen.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie den Post mit dem programmatischen Titel "Offene Beziehung: Was die meisten komplett falsch verstehen" - und das Echo blieb nicht aus. Die Reaktionen reichen von Zuspruch bis zu offener Ablehnung. Die 42-Jährige sagt, sie könne beide Seiten nachvollziehen. Was sie jedoch nicht verstehe, sei das Tempo, mit dem Menschen über etwas urteilten, das sie nicht selbst erlebt hätten.

Die Sätze, die das Paar am häufigsten höre seien Dinge wie "Euch fehlt doch was", "Das hält eh nicht" oder "Am Ende wird einer verletzt". Doch Isabell Horn stellt klar, dass das Öffnen ihrer Beziehung keiner Krisenstrategie entsprungen sei. "Für uns war es nie ein 'Rettungsversuch', sondern eher diese leise Frage: War das schon alles? Oder gibt es noch mehr Ehrlichkeit zwischen uns?", schreibt sie. Und fügt hinzu: Es gehe dabei nicht um mehr Menschen - sondern um mehr Tiefe.