Liebes-Outing sorgt für Unmut
Aus dieser GNTM-Staffel kennst du Jimi Blue Ochsenknechts neue Freundin Diana
Aktualisiert:von Lena Maier
Eigentlich wollte Jimi Blue Ochsenknecht sein frisches Liebesglück ganz privat genießen. Doch nachdem Ex-Freundin Yeliz Koc die Beziehung ausplauderte, ist das Geheimnis gelüftet: Diana ist seine neue Partnerin. Sie nahm einst bei "Germany's Next Topmodel" teil.
Wer ist Diana Emmer (ehemals Baidas)? Von GNTM in die Schweiz
Wer das Pärchen-Posting von Jimi Blue Ochsenknecht entdeckt hat, dürfte bei seiner aktuellen Flamme vielleicht zweimal hingeschaut haben. Ihr Name ist Diana Emmer - vielen womöglich noch unter ihrem früheren Ehenamen Diana Baidas oder ihrem Mädchennamen Ovchinnikova bekannt. Im Reality-TV ist sie keine Unbekannte. Im Jahr 2012 nahm sie als 17-jährige Schülerin an "Germany's Next Topmodel" teil - in derselben Staffel wie Sara Kulka und die 2021 verstorbene Kasia Lenhardt.
Diana Baidas war in Staffel 7 von GNTM dabei
Obwohl sie bei den anderen Kandidatinnen oft aneckte, sah Heidi Klum sie damals sogar schon im Finale. Letztendlich stieg Diana jedoch aus familiären Gründen freiwillig aus und gab an, Event-Management studieren zu wollen.
Medienberichten zufolge heiratete sie den Unternehmer Andreas Baidas und nahm dessen Namen an. Inzwischen heißt sie Diana Emmer. Sie habe in der Schweiz eine Beauty-GmbH geführt, in der sie von 2021 bis 2024 als Geschäftsführerin eingetragen gewesen sein soll. In diesem Zusammenhang wird zudem erwähnt, dass Baidas in der Schweiz unter Betrugsverdacht stehe.
Alle Hintergründe zur neuen Beziehung:
Yeliz Koc enthüllte das neue Liebesglück
Für Jimi Blue sollte mit der neuen Beziehung eigentlich alles besser werden. In den letzten Monaten schien der "Wilde Kerle"-Star sein Leben wieder in geordnete Bahnen gelenkt zu haben: Die Schulden sollen abbezahlt sein und eine Strafe in Österreich getilgt. Der Kontakt zu Töchterchen Snow ist wieder enger und auch beruflich lief es rund. Zuletzt hatte Jimi "Promi Big Brother" 2025 gewonnen.
Mehr über Yeliz' und Jimis private Geschichte und den heutigen Umgang mit Tochter Snow findest du auf Joyn
Um negative Schlagzeilen zu vermeiden, hielt er Diana strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch die Rechnung hatte er ohne seine Ex Yeliz Koc gemacht. Sie machte nicht nur Jimis neuen Beziehungsstatus öffentlich, sondern warf ihm im selben Atemzug vor, sich zu wenig um das gemeinsame Kind zu kümmern. Daraufhin zog Jimi nach und postete selbst ein Foto mit Diana.
Yeliz Koc in Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany"
"Tiefes Messer in den Rücken gestochen": Sara Kulka packt aus
Dass Diana nun durch die Beziehung zu dem Schauspieler wieder im Rampenlicht steht, ruft eine alte Bekannte auf den Plan: Sara Kulka. Die reagierte in ihrer Instagram-Story mehr als kritisch auf Jimis neue Partnerin. Sara kennt Jimi Blue persönlich sehr gut, beide standen gemeinsam für "Villa der Versuchung" vor der Kamera.
Jimi Blue Ochsenknecht und Sara Kulka in der "Villa der Versuchung"
Doch mit Diana verbindet Sara eine dunkle Vergangenheit - es geht um die verstorbene Kasia Lenhardt. Das Model geriet durch ihre Beziehung zu Fußballer Jérôme Boateng in die Schlagzeilen. 2021 starb sie im Alter von 25 Jahren. Ihr Tod sorgte bundesweit für große Betroffenheit und rückte auch den Umgang mit öffentlichem Druck und medialer Aufmerksamkeit in den Fokus. In ihrer Story findet Sara drastische Worte: "Für gewöhnlich interessieren mich die Beziehungen anderer Menschen nicht. Doch als ich das Foto von Jimis neuer Freundin sah, den ich ja eigentlich mag, war ich erschrocken und dachte: 'Nein, nein, nein, das kann sie nicht sein!'"
Sara erklärt weiter, dass ihr Loyalität über den Tod hinaus wichtig sei. Diana und Kasia seien einst sehr eng befreundet gewesen. Doch kurz vor Kasias tragischem Tod sei es zum ultimativen Verrat gekommen. "Genau zwei Wochen davor war sie im gleichen Interview wie ich. Ich habe mich natürlich für Kasia positioniert. Sie aber hat komplette Lügen über Kasia verbreitet. Also ihr ein tiefes Messer in den Rücken gestochen, so richtig", wütet Sara in ihrem Statement.
Da Jimi Blue in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr bekannt sei, rechnet Sara damit, Diana nun als "Anhängsel" öfter in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihr abschließender Appell an die Fans: "Vergesst nicht, wer sie ist." Für Jimis Ex Yeliz Koc hat Sara derweil nur Mitleid übrig: "Yeliz, ich kann dir nur mein aufrichtiges Mitgefühl ausrichten. Das meine ich nicht sarkastisch oder ironisch. Ich bin platt."
Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025
Mehr entdecken
Liebes-Update
Johannes Oerding: Das ist über die Frau an seiner Seite bekannt
Vom Serienhit zum Millionenvermögen
So reich sind die Stars von "Gilmore Girls" heute
Modernes Liebesmodell
Isabell Horn: So spricht sie über ihre offene Beziehung
Fakten-Check
"Becoming Elizabeth": Wie nah ist die Serie an den echten Ereignissen?
Hintergrund zum Krimi-Aus
"Die Toten vom Bodensee": Warum Nora Waldstätten aufgehört hat
"Fettes Danke"
Sechsstelliger Betrag durch YouTube: So viel verdient Trymacs
Sängerin im Porträt
"No Angels"-Star Nadja Benaissa: Sie ist wieder bereit für die große Liebe
Zweite Karriere als Science-Fiction-Star
Das ist aus Richard Dean Anderson nach "MacGyver" geworden
"Jetzt ist es raus"
Kim Virginia über ihre Babyplanung: "Haben unseren Transfer-Termin"