Trauer um Filmstar Tim Curry gestorben: Seine Rolle in "Rocky Horror" machte ihn unsterblich Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von C3 Newsroom :newstime Tim Curry ist tot: Kultstar stirbt mit 80 Videoclip • 59 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Als Dr. Frank-N-Furter wurde Tim Curry zur Kultfigur, als Pennywise jagte er Millionen Zuschauer einen Schrecken ein. Nun ist der britische Schauspieler im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die Filmwelt trauert um Tim Curry. Der britische Schauspieler ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Manager bestätigte seinen Tod gegenüber CBS News. Nach Angaben seines Sprechers starb Curry am Dienstag friedlich in seinem Zuhause im kalifornischen Toluca Lake. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Mit seinem unverwechselbaren Spiel schuf Curry Figuren, die bis heute fest mit seinem Namen verbunden sind. Den internationalen Durchbruch feierte er 1975 als exzentrischer Dr. Frank-N-Furter in "The Rocky Horror Picture Show". Die Rolle hatte er zuvor bereits im Bühnenmusical "The Rocky Horror Show" gespielt.

Von Dr. Frank-N-Furter bis Pennywise Fünfzehn Jahre später zeigte Curry eine völlig andere Seite: In der TV-Adaption von Stephen Kings "Es" aus dem Jahr 1990 verkörperte er den unheimlichen Clown Pennywise. Auch mit dieser Figur schrieb sich der Schauspieler in die Popkultur ein. Doch Currys Karriere reichte weit darüber hinaus. Er stand unter anderem für "Annie", "Legende", "Clue", "Die drei Musketiere" und "Kevin – Allein in New York" vor der Kamera. Auch in Serien wie "Will & Grace" übernahm er Rollen. Seine Laufbahn hatte Ende der Sechzigerjahre auf der Bühne begonnen: 1968 gehörte er zur Londoner West-End-Produktion von "Hair". Über die besondere Wirkung von "Rocky Horror" sprach Curry noch im vergangenen Jahr mit "CBS Sunday Morning". Seine Figur habe "vielen Teenagern die Erlaubnis gegeben, anders zu sein", sagte er damals. Er sei sehr glücklich darüber, dass Frank-N-Furter diese Kraft gehabt habe.

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Tim Curry erlitt 2012 einen Schlaganfall 2012 veränderte ein schwerer gesundheitlicher Einschnitt Currys Leben. Nach einem Schlaganfall war der Schauspieler teilweise gelähmt. Später musste er unter anderem das Sprechen neu erlernen. Seinen Humor verlor Curry dennoch nicht. Auch über das Älterwerden und den Tod sprach er im Interview mit "CBS Sunday Morning" offen. Angst davor habe er nicht. Er versuche zwar, den Tod zu vermeiden, wie es wohl alle Menschen täten. Am Ende könne er ihn aber vielleicht sogar willkommen heißen, erklärte Curry damals.