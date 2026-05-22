"Rosen und Reis"-Star Anneke Kim Sarnau: Daher kennst du ihren Ex

Einstiges Traumpaar "Rosen und Reis"-Star Anneke Kim Sarnau: Aus dieser beliebten ZDF-Serie kennst du ihren Ex Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Anneke Kim Sarnau mit Ex-Freund Hinnerk Schönemann beim Filmfest Hamburg 2005. Bild: Andre Poling

Sie ist Schauspielerin, Grimme-Preis-Trägerin und ein echter TV-Star. Anneke Kim Sarnau zählt nicht erst seit ihrer Rolle als Kommissarin Katrin König in "Polizeiruf 110" zu Deutschlands Fernseh-Elite. Was viele heute nicht wissen, sie hat einen berühmten Ex-Partner.

Egal, wie erfolgreich Schauspieler:innen vor der Kamera sind, ein wenig neugierig auf ihr Privatleben sind die meisten Fans doch. Vor allem Beziehungen und Liebesgeschichten faszinieren. Wenn Anneke Kim Sarnau heute im ARD in der Komödie "Rosen und Reis" zu sehen ist, werden sich mit Sicherheit viele Menschen fragen, wie die Schauspielerin privat lebt. Tatsächlich war sie mit einem Kollegen zusammen, den heute viele Menschen aus einer beliebten ZDF-Krimi-Serie kennen.

Heute, 20:15 Uhr Rosen und Reis Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Aus dieser beliebten Serie kennst du ihren Ex In den 2000er-Jahren hat Anneke Kim Sarnau nicht nur zwei Grimme-Preise, den Deutschen Fernsehpreis und weitere Auszeichnungen gewonnen, auch privat lief es gut. Die gebürtige Elmshornerin war mit Hinnerk Schönemann liiert. Beide standen damals beruflich gemeinsam vor der Kamera. Unter anderem spielten sie 2004 zusammen im Kinofilm "Fremde Haut" mit. Auch auf Veranstaltungen traten sie regelmäßig als Paar auf. Bei Filmpremieren und Branchenevents zeigten sie sich vertraut und galten zeitweise als Traumpaar der deutschen TV-Landschaft. Besonders in Erinnerung geblieben sind gemeinsame Auftritte beim Filmfest Hamburg oder bei Berliner Medienveranstaltungen Mitte der 2000er-Jahre.

Daher kennen TV-Zuschauer:innen Hinnerk Schönemann Während Anneke Kim Sarnau sich vor allem durch den "Polizeiruf 110" einen Namen gemacht hat, verbindet das TV-Publikum ihren Ex Hinnerk Schönemann bis heute besonders mit der erfolgreichen ZDF-Krimireihe "Marie Brand". Dort spielt er seit vielen Jahren den Ermittler Jürgen Simmel und gehört fest zum Ensemble der beliebten Serie. Damit teilen die beiden Schauspieler:innen sogar eine ähnliche TV-Karriere. Sowohl Sarnau als auch Schönemann wurden durch Krimi-Rollen einem breiten Publikum bekannt. Neben "Marie Brand" war Schönemann außerdem bereits in Serien wie dem "Tatort" oder auch beim "Polizeiruf 110" zu sehen. Die Beziehung der zwei hielt allerdings nicht dauerhaft. Nach mehreren gemeinsamen Jahren trennten sie sich schließlich Ende der 2000er-Jahre.

Heute hält Anneke Kim Sarnau ihr Privatleben zurück Über ihr aktuelles Liebesleben spricht Anneke Kim Sarnau nur selten öffentlich. Bekannt ist jedoch, dass ihr heutiger Partner nicht als Schauspieler arbeitet, sondern als Beleuchter in der Filmbranche tätig ist. Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit gibt es nicht, das Paar hält seine Beziehung bewusst privat. Vermutlich hat Sarnau aus ihrer Vergangenheit gelernt und weiß, wie sie ihre Beziehung heute besser schützen kann. Während es sie beruflich regelmäßig vor die Kamera zieht, beschützt sie ihr Familien- und Liebesleben konsequent vor neugierigen Blicken und bösen Schlagzeilen.