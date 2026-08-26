"Absoluter Familienmensch" Sandra Maischberger privat: Mit diesem Mann ist sie seit über 30 Jahren zusammen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap :newstime Sandra Maischberger: Die Frau hinter den TV-Debatten Videoclip • 01:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sandra Maischberger feiert ihren 60. Geburtstag. Seit Jahrzehnten steht sie vor der Kamera, ihr Mann Jan Kerhart dagegen meist dahinter. Seit über 30 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben - privat und beruflich.

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Sandra Maischberger und ihr Mann Jan Kerhart: Seit über 30 Jahren ein Paar Sandra Maischberger ist eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Seit mehr als 20 Jahren spricht sie im Ersten mit Politiker:innen und anderen prominenten Gäst:innen über die Themen, die Deutschland bewegen. Was 2003 mit "Menschen bei Maischberger" begann, läuft heute unter dem Namen "maischberger" und seit 2022 sogar zweimal wöchentlich. Über den Mann an ihrer Seite spricht sie dagegen nur selten: Jan Kerhart ist Kameramann und seit mehr als 25 Jahren auch ihr Geschäftspartner. Im Jahr 2000 gründeten sie die Produktionsfirma Vincent Productions. Auf dem roten Teppich zeigen sich die beiden gelegentlich zusammen, ihr Privatleben halten sie dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Sandra Maischberger und ihr Mann Jan Kerhart sind seit 1994 verheiratet und auch beruflich ein Team. Bild: picture alliance/dpa | Sebastian Christoph Gollnow

Kennengelernt haben sich die beiden 1993 bei einem Dreh für "Spiegel TV" in Auschwitz. Kurz darauf hätten sie festgestellt, dass sie denselben Plan verfolgten: eine ausgedehnte Reise um die Welt. Beide kündigten ihre Jobs und waren acht Monate gemeinsam unterwegs - eine Erfahrung, die sie nach eigener Aussage bis heute präge. 1994 heirateten Maischberger und Kerhart. Heute blicken sie auf mehr als drei Jahrzehnte gemeinsames Leben zurück - und auf einen Sohn, der inzwischen erwachsen ist.

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Sandra Maischberger über ihren Mann Jan Kerhart: So funktioniert ihre Ehe Über ihren Mann und das gemeinsame Leben sprach Maischberger 2020 ungewöhnlich offen im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". Im Interview beschrieb sie ihn als jemanden, der zu Hause und in der gemeinsamen Firma viel auffange, sobald er von Drehs zurück sei: "Wenn er dreht, ist er zwei, drei Wochen weg. Aber wenn er da ist, schmeißt er den Laden." Auch im Alltag scheine die Aufgabenverteilung nicht unbedingt klassisch zu sein. Sie koche zwar gern für ihn, doch er koche besser, sagte sie, "und manchmal sucht er auch meine Kleider für mich aus". Zum Hausmann mache ihn das allerdings nicht, betonte sie.

Er ist ein Abenteurer und ein absoluter Familienmensch. Sandra Maischberger

Auf eine feste Alltagsroutine verzichte das Paar bewusst, vieles werde immer wieder neu ausgehandelt. Wenn Unterstützung nötig sei, könnten beide auf die Großmütter in München und Prag sowie auf Maischbergers Bruder zurückgreifen, der ebenfalls in Berlin lebe. Als Grundlage ihrer Beziehung nannte Maischberger "Liebe und Respekt": "Wir können auch sehr gut leidenschaftlich miteinander streiten und uns dann aber wieder finden. Man sollte nicht bei jedem Konflikt das Gefühl haben, der Boden, auf dem man gemeinsam geht, ist wacklig." Trotz ihrer beiden anspruchsvollen Karrieren habe sich das Paar immer wieder bewusst Zeit füreinander genommen - etwas, das sie selbst auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch bemerkenswert finde.