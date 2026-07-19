"Ruf muss ich folgen" Schamanin in den USA: Wie Ex-"Sturm der Liebe"-Star Gabrielle Scharnitzky heute lebt Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. :newstime "Sturm der Liebe": Diese Stars sind schon 20 Jahre dabei Videoclip • 01:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gabrielle Scharnitzky machte sich als TV-Intrigantin einen Namen. Heute lebt die Schauspielerin in den USA – und erklärt, wie ein Schicksalsschlag sie auf einen völlig anderen Lebensweg führte.

"Verliebt in Berlin" bis "Sturm der Liebe" – Schauspielerin Gabrielle Scharnitzky war lange für die Rolle der Intrigantin gebucht. Heute lebt Gabrielle Scharnitzky in den USA, wo sie bereits für internationale Serien-Produktionen wie "Shantaram" und "Treadstone" vor der Kamera stand. Doch das ist längst nicht alles, was das Leben der Schauspielerin ausmacht, denn: Scharnitzky arbeitet als Schamanin.

Ein Unfall veränderte ihr Leben Diese spirituelle Seite an sich entdeckte Scharnitzky im Alter von 15 Jahren, wie sie der "Bild"-Zeitung in einem Interview berichtete. Nach einem folgenschweren Unfall lag sie vier Tage lang im Koma.

Als ich zurückkehrte, kam ich aus einem anderen Bewusstsein. Gabrielle Scharnitzky im "Bild"-Interview

Von da an habe sie nur eine Frage begleitet: "Wie kann ich das leben, was ich wirklich bin?"

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Scharnitzky folgte einem Ruf Bis sie ihre Berufung fand, sollte es jedoch noch dauern: Zunächst arbeitete sie als Reisekauffrau bei Pan American Airways, bevor sie sich im Alter von 30 Jahren der Schauspielerei zuwandte. 1992 wurde sie schließlich zur Schamanin. "Aus dem Nichts" habe sie damals einen Anruf von der Filmemacherin Meryl Joseph erhalten, die gerade im Cattaraugus-Reservat eine Doku über die Seneca People, einen indigenen Stamm in Nordamerika, drehte. "Sie sagte mir: 'Der große Geist hat Grandmother Twylah letzte Nacht die Info gegeben, dass du ins Reservat kommen sollst.'"

Ich spürte sofort: Diesem Ruf muss ich folgen. Gabrielle Scharnitzky im "Bild"-Interview

Die Clan-Älteste Twylah Nitsch habe sie "als Schamanin erkannt und gefördert", erzählt Scharnitzky weiter. "Als ich in das Reservat der Seneca kam, hatte ich bereits verschiedene Therapien hinter mir, aber erst dort erfuhr ich zum ersten Mal tiefe Heilung."

Schauspielerei und Spiritualität vereint Heute sieht es Scharnitzky als ihre Aufgabe, die Weisheit und Lehre der Seneca weiterzugeben. Sie arbeitet als Bewusstseins- und Transformations-Coachin und verbindet die Schauspielerei mit ihrem schamanischen Wissen. "[Ich] begleite Menschen dabei, Zugang zu verborgenen Ebenen ihres Wesens zu finden."

Ihre Spiritualität habe ihr geholfen, sich selbst treu zu bleiben – auch damit erklärt sich die 69-Jährige ihren internationalen Erfolg als Schauspielerin. Am 16. Juli 2026 war Scharnitzky in der ARD-Serie "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" zu sehen. Eine Rolle, die sie für ihre verstorbene Mutter übernahm, die großer Fan der Serie war.