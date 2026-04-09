Schauspieler Mario Adorf mit 95 Jahren gestorben

Eine Schauspiel-Legende ist von uns gegangen. Wie sein Management gegenüber "Bild" bestätigte, ist Mario Adorf tot.

Nach kurzer Krankheit eingeschlafen

Einer der größten deutschen Schauspieler ist tot. Das Management von Mario Adorf, Michael Stark, sowie die Filmagentur Reinholz teilten "Bild" mit, dass er am 8. April 2026 im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris gestorben sei. Nach kurzer Krankheit sei er einfach eingeschlafen.

Vor seinem Tod habe er seinem Manager Michael Stark noch eine Botschaft mitgegeben und sich darin bei all seinen Fans bedankt, die ihm so viele Jahre die Treue gehalten hätten.

Mario Adorf hinterlässt eine Tochter, einen Enkel und seine französische Frau Monique.