Deutsche Legende
Schauspieler Mario Adorf mit 95 Jahren gestorben
Veröffentlicht:von Martin Meyer
:newstime
Schauspiel-Legende Mario Adorf (95) ist tot
Videoclip • 01:11 Min • Ab 12
Eine Schauspiel-Legende ist von uns gegangen. Wie sein Management gegenüber "Bild" bestätigte, ist Mario Adorf tot.
Nach kurzer Krankheit eingeschlafen
Einer der größten deutschen Schauspieler ist tot. Das Management von Mario Adorf, Michael Stark, sowie die Filmagentur Reinholz teilten "Bild" mit, dass er am 8. April 2026 im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris gestorben sei. Nach kurzer Krankheit sei er einfach eingeschlafen.
Vor seinem Tod habe er seinem Manager Michael Stark noch eine Botschaft mitgegeben und sich darin bei all seinen Fans bedankt, die ihm so viele Jahre die Treue gehalten hätten.
Mario Adorf hinterlässt eine Tochter, einen Enkel und seine französische Frau Monique.
In seiner langen Karriere hat Mario Adorf über 200 Rollen in Kino, Fernsehen und Theater gespielt und zahlreiche Zuschauer:innen begeistert. Einige der bekanntesten Produktionen, an denen er mitgewirkt hat, sind "Winnetou 1. Teil", "Kir Royal" und "Der Schattenmann".
Hier kannst du Mario Adorf noch einmal erleben
Das Leben des Mario Adorf
Mario Adorf wurde 1930 in Zürich geboren und wuchs in Mayen in Rheinland-Pfalz auf. Seiner Heimat blieb er sein ganzes Leben über tief verbunden. Er ging unter anderem auf die Münchner Schauspielschule Otto-Falckenberg und schaffte seinen Durchbruch 1957 mit "Nachts, wenn der Teufel kam".
Danach spielte er in zahlreichen Filmen und Serien mit, darunter bekannte Werke wie "Die Blechtrommel", "Lola", "Der kleine Lord" und "Der Schattenmann". Bis ins hohe Alter hinein stand Adorf vor der Kamera und konnte auf eine über 50 Jahre lange Karriere zurückblicken. Damit prägte er die deutsche Schauspiellandschaft wie kaum ein anderer.
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