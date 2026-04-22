"Fettes Danke" Sechsstelliger Betrag! So viel verdient YouTube-Star Trymacs pro Monat Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Trymacs (Maximilian Stemmler) zählt zu den erfolgreichsten Internet-Stars in Deutschland. Bild: Gartner

Streamer und YouTube-Star Trymacs legt seine Einnahmen offen - und die können sich sehen lassen. Monatlich verdient er nach eigenen Worten einen sechsstelligen Betrag mit seinen YouTube-Videos.

Trymacs verdient mit YouTube bis zu 120.000 Euro pro Monat Bürgerlich heißt er Maximilian Stemmler, lebt in Hamburg, ist 31 Jahre alt und verheiratet. Im Internet ist er seit zehn Jahren als Trymacs einer der erfolgreichsten Streamer und YouTube-Stars. Offen spricht Trymacs jetzt über die Einnahmen, die er mit seinem Job macht - und die beachtlich sind. Mit seinen drei YouTube-Kanälen komme er pro Monat auf rund 20 Millionen Aufrufe, erzählt der Gamer im Podcast "Beyond Business" von Fitness-Influencer Christian Wolf und Unternehmer Eric Demuth. Das entspreche Einnahmen zwischen 80.000 und 120.000 Euro monatlich. Positiv wirke sich aus, dass seine Videos oft lang seien. Denn: Je länger die Inhalte von den User:innen angesehen würden, umso mehr brächten sie ein, erklärt er.

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"Ich verdiene alles durch die Community" YouTube ist heute die erfolgreichste Plattform für den Streamer. Zu Beginn seiner Karriere sei dies noch Twitch gewesen. Und dort habe er zu seinen Spitzenzeiten sogar noch mehr verdient. Während der Corona-Pandemie habe er in seinem besten Monat allein mit Twitch "220.000 Euro, 230.000 Euro" eingenommen, heute seien es rund 21.000 Euro. In dem Podcast erklärt Trymacs auch, warum er so offen mit dem Thema Finanzen umgeht. "Ich verdiene alles durch die Community und dann kann man das auch offen und transparent zeigen." Er wolle damit ein "fettes Danke" sagen für den Support auch nach zehn Jahren.