"Sogar die Lippen sind gleich"
Shiloh Jolie: Sie sieht aus wie die junge Angelina Jolie!
Aktualisiert:von Julia W.
Shiloh Jolie sorgt mit einem Auftritt in einem K-Pop-Video der Sängerin Dayoung für Aufsehen: Obwohl sie nur Statistin ist, dreht sich plötzlich alles um die 19-Jährige. Die Produzenten wussten wohl zunächst nicht, wen sie da eigentlich gecastet haben.
Ein kurzer Auftritt sorgt für großes Echo: Shiloh Jolie, Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, ist in einem Musikvideo zur neuen Single "What’s a Girl to Do" der K-Pop-Künstlerin Dayoung zu sehen - und Fans sind ganz aus dem Häuschen, denn: Sie sieht ihrer Mutter darin verblüffend ähnlich. Den Produzenten des Videos ist die Ähnlichkeit offenbar nicht ins Auge gefallen - denn sie wussten laut "People"Magazin zunächst nicht, wen sie da gecastet haben ...
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"Hatten keine Ahnung"
Die 19-Jährige, die mittlerweile nur noch den Namen Shiloh Jolie trägt, wurde demnach über ein offenes Casting in den USA für das Musikvideo ausgewählt.
"Shiloh wurde in der letzten Runde ausgewählt und wirkte schließlich in Dayoungs Musikvideo mit. Selbst nach den Dreharbeiten hatten wir keine Ahnung, dass sie die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt ist, und haben das erst vor kurzem ganz zufällig erfahren", erklärte ein Vertreter von Starship Entertainment laut "People".
Fans feiert Angelina Jolies "Zwilling"
In einem Ausschnitt des Videos auf Youtube sieht man Shiloh mit streng zurückgestylten Haaren, Spitzenoberteil und großen Creolen in einer kurzen Tanzsequenz. Optische Ähnlichkeiten zu jungen Angelina Jolie sind nicht zu leugnen.
Nutzer:innen kommentierten unter anderem auf der Plattform "X": "Shiloh ist Angelina Jolies Zwilling!" oder "Sie sieht unfassbar aus [...] sogar die Lippen sind gleich."
Das vollständige Video soll am 7. April erscheinen. Bereits in der Vergangenheit tauchten Clips von Shiloh in sozialen Netzwerken auf, in denen sie ihr tänzerisches Können unter Beweis stellt. Durch den großen Hype, den der kurze Ausschnitt nun auslöste, könnte Shiloh vielleicht schon bald auf größeren Bühnen tanzen.
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