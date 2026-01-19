Powerfrau im Porträt Simone Ballack im Dschungelcamp: Gelingt der Reality-Neuanfang nach schwerem Schicksalsschlag? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Rebecca Arlt Simone Ballack traut sich jetzt ins Dschungelcamp! Bild: Lindenthaler

Früher als Spielerfrau bekannt, heute selbst ein Promi: Simone Ballack. Vor fünf Jahren traf sie und ihre Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Kann die Powerfrau ihre Vergangenheit im Dschungelcamp hinter sich lassen?

Neuanfang nach der Scheidung: Der Schritt ins Fernsehen Simone Lambe wuchs in Kaiserslautern auf und absolvierte eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Bei ihrem Job im Café am Markt lernte sie 1998 den aufstrebenden Fußballer Michael Ballack kennen. Es folgte eine zehnjährige Beziehung, die 2008 mit einer Hochzeit gekrönt wurde. Simone begleitete Michael nach Starnberg und später nach London, wo er beim FC Chelsea spielte. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor: Louis, Emilio und Jordi.

Simone Ballack bei "Promi Big Brother" 2020 Alle Folgen siehst du hier kostenlos auf Joyn

Schritt ins Reality-TV Nach der Scheidung von Michael Ballack im Jahr 2012 wagte Simone einen Neuanfang im Rampenlicht. Sie nahm an der Show "Let's Dance" teil und belegte einen beachtlichen vierten Platz. 2020 folgte der Schritt in die Reality-Welt bei "Promi Big Brother". Damals zog sie gemeinsam mit dem früheren "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin und Reality-Star Emmy Russ sowie Fußball-Reporter-Legende Werner Hansch zum großen Bruder in die berühmte Promi-WG.

Der Tod von Sohn Emilio: Ein Schmerz, der nie vergeht Simone Ballack hat sich als Geschäftsfrau und TV-Persönlichkeit einen Namen gemacht. Doch hinter der öffentlichen Fassade verbirgt sich ein schwerer Schicksalsschlag: Im August 2021 ereignete sich das Unfassbare: Simone Ballacks Sohn Emilio starb bei einem Quad-Unfall im Alter von nur 18 Jahren. Ein Verlust, der Simone zutiefst erschütterte.

Neue Beziehung bringt privates Glück Nach der Scheidung von Michael Ballack und einer weiteren beendeten Ehe mit Jugendliebe Andreas Mecky endete vergangenes Jahr auch die Beziehung mit Heiko Grote. Doch inzwischen hat sie neues Liebesglück gefunden. In Italien traf sie Hotelier Gabriele Terzi. Nun sucht Simone im Dschungelcamp eine neue Herausforderung und will zeigen, dass das Leben trotz aller zwischenzeitlichen Niederlagen weitergeht.