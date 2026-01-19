Bittere Erfahrung Skandal bei Gucci: Ashton Kutcher angeblich "zu dick"! Aktualisiert: 11:16 Uhr von spot on news Ashton Kutcher konnte Tom Ford nicht überzeugen. Bild: Imago Images / FAMOUS

Ashton Kutcher versuchte sich im Laufe seiner Karriere auch als Model. Bei einem Job für Gucci erlebte er jedoch eine bittere Überraschung: Designer Tom Ford schickte ihn angeblich wegen seines Gewichts nach Hause.

Bevor Ashton Kutcher (47) mit Serien wie "Die wilden Siebziger" und "Two and a Half Men" zum Star wurde, verdiente er sein Geld auf dem Laufsteg. Ein Engagement für das Luxuslabel Gucci endete allerdings abrupt - und die Begründung dafür vergisst Kutcher bis heute nicht. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" anlässlich seiner neuen Serie "The Beauty" plauderte der Schauspieler aus dem Nähkästchen über seine Model-Vergangenheit.

Mit 19 Jahren habe er einen exklusiven Vertrag für eine Gucci-Kampagne bekommen, als Tom Ford (64) das Modehaus leitete. Voller Vorfreude sei er nach Italien geflogen, um an einer Runway-Show teilzunehmen. Doch dort erlebte der junge Kutcher eine herbe Enttäuschung: Ford habe ihn in einen pinken Speedo gesteckt - und war dann offenbar nicht zufrieden mit dem, was er sah. "Er meinte: 'Der ist zu dick.' Und dann wurde ich gefeuert", erinnerte sich Kutcher.

"Zu dick" mit 81 Kilo An sein damaliges Gewicht könne er sich noch genau erinnern: 178 Pfund, also rund 81 Kilogramm. Der Designer habe aber eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Fotoshooting gehabt, so Kutcher weiter. Heute könnten beide über den Vorfall lachen. Ford necke ihn noch immer damit und betone bis heute, dass er damals "zu dick" gewesen sei. Daraufhin habe Kutcher nur eine Antwort: "Alter, ich hatte 81 Kilo! Wovon redest du?" Im Gespräch mit dem US-Sender sprach Ashton Kutcher auch grundsätzlich über den Druck, dem Menschen in der Unterhaltungsbranche ausgesetzt sind. Schon als junges Model habe er erkannt, dass selbst die vermeintlich schönsten Menschen mit Unsicherheiten kämpfen. "Egal wer du bist oder wie du aussiehst - wenn du lange genug in den Spiegel schaust, findest du etwas, das dir nicht gefällt", philosophierte der 47-Jährige.

