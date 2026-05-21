Neues Körpergefühl 50 Kilo weniger: So krass hat sich SelfieSandra verändert Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von C3 Newsroom SelfieSandra fühlt sich nach ihrer Gewichtsabnahme fitter, selbstbewusster und entdeckt ihren Stil neu. Bild: dts Nachrichtenagentur

Aus schweißtreibendem Tanztraining wurden veränderte Routinen: Die ehemalige "Erkennst DU den Song?"-Teilnehmerin SelfieSandra hat in nur einem Jahr über 50 Kilo verloren. Die Moderatorin spricht jetzt darüber, wie Sport und Ernährung ihr Leben verändert haben.

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Unerwarteter Moment in SelfieSandras Podcast Sandra Safiulov sitzt mit ihren drei Schwestern vor dem Mikrofon und nimmt gerade eine neue Folge ihres Podcasts "4 Schwestern" auf, als plötzlich alte Bilder auf ihrem Handy auftauchen. In ihrer Foto-Mediathek erscheinen Aufnahmen aus ihrer Zeit auf dem Tanzparkett von "Let's Dance". Dieser unerwartete Throwback sorgt mitten in der Aufnahme für einen echten Wow-Moment. Die ehemalige Kandidatin von "Erkennst DU den Song?" mit Benni und Dennis Wolter schaut auf die Fotos, vergleicht sie mit heute und kann selbst kaum fassen, wie sehr sie sich seitdem verändert hat. Die Stimmung im Podcast kippt plötzlich von locker und lustig zu ernst. Dann überrascht die 26-Jährige mit einem Geständnis, mit dem wohl selbst ihre Fans nicht gerechnet hätten.

Ich glaube, das habe ich nie öffentlich gesagt: Ich habe mittlerweile über 50 Kilo abgenommen. SelfieSandra

Der Startschuss fiel auf dem Tanzparkett Schon während ihrer Teilnahme an der Tanzshow wurde schnell klar: Das intensive Training verändert nicht nur die Bewegungen, sondern auch den Körper. Stundenlange Proben, tägliches Schwitzen und volle Konzentration gehörten plötzlich zum Alltag der Moderatorin. Bereits während der Sendung verlor Sandra, wie sie sagt, mehr als 20 Kilo. Nach dem Ende der Show hörte sie nicht einfach mit dem Training auf, im Gegenteil. Sie blieb dran, machte weiter Sport und motivierte sich immer wieder gemeinsam mit ihren Schwestern. Dass sie inzwischen einen eigenen Sportraum besitzt, kann die Influencerin selbst noch kaum glauben. Lachend sagt sie in die Kamera: "Wer bin ich, dass ich einen eigenen Sportraum habe". Kurz darauf schüttelt sie ungläubig den Kopf und ergänzt: "Ich werde einfach einen eigenen Sportraum haben, ich check' das gar nicht!"

Hometour mit SelfieSandra In ihrem neuen YouTube-Video nimmt Sandra Safiulov ihre Community mit durch ihr gerade gekauftes Haus. Während der Hometour erzählt die Influencerin begeistert, welche Ideen sie für die einzelnen Räume hat und wie sie ihr neues Zuhause gestalten möchte. Schnell wird klar: Sport ist inzwischen ein fester Teil ihres Alltags geworden. Vor allem im Keller hat Sandra schon ganz genaue Pläne. Dort soll ihr eigenes kleines Fitnessstudio entstehen. Sie erzählt sichtlich stolz:

Ihr wisst ja, dass ich aktuell sehr viel Sport mache. Es gibt doch nichts Geileres, als das nach Hause zu bringen. Sandra Safiulov

Doch damit nicht genug: Ein kleines Fitnessstudio allein reicht Sandra offenbar noch nicht. Auch für den aktuellen Hauswirtschaftsraum im Keller hat sie schon eine Vision. Dort möchte sie sich ihren ganz persönlichen Cardio-Bereich einrichten - mit Laufband und Fahrrad für das tägliche Workout zu Hause. Und wer Sandra kennt, weiß natürlich: Ganz schlicht wird das Ganze definitiv nicht. Farbe gehört einfach zu ihr. Deshalb soll auch ihr eigenes Gym einen auffälligen pinken Look bekommen.

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Kleine Veränderungen mit großer Wirkung Neben dem Sport spielte auch ihre Ernährung plötzlich eine ganz neue Rolle. Dabei setzt Sandra offenbar nicht auf komplizierte Diätpläne oder strenge Regeln. Ihr persönlicher Trick klingt erstaunlich simpel: Zu Hause setzt sie inzwischen vor allem auf Obst und Gemüse. Nur wenn sie ihre Mutter besucht, wird es für Sandra schwierig, zu widerstehen. Dann sei sie "wie so ein Staubsauger", erzählt sie lachend.

Nicht einkaufen zu gehen. Das ist meine Diät. Sandra Safiulov

Zu Hause setzt sie inzwischen vor allem auf Obst und Gemüse. Nur wenn sie ihre Mutter besucht, wird es für Sandra schwierig, zu widerstehen. Dann sei sie "wie so ein Staubsauger", erzählt sie lachend.

Mehr Selbstbewusstsein und ein ganz neuer Style Besonders genießt die Influencerin, dass sich nicht nur ihr Körper verändert hat, sondern auch ihr eigenes Gefühl für Mode und Styling. Kleidung anzuprobieren, mache heute plötzlich wieder richtig Spaß.

Ich werde diesen Sommer den Glow-up meines Lebens haben! Sandra Safiulov