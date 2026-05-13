15 Minuten Mitmach-TV "Joko & Klaas gegen ProSieben": Wohnungssuche, Gaming und MTV-Nostalgie - so verrückt war die von Joko umgestaltete Folge! Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von Edwin B. Joko & Klaas gegen ProSieben Finale: Joko & Klaas müssen abstrakte Kunst deuten Videoclip • 20:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die neueste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat einen ganz eigenen Charme. Die Zuschauer:innen durften sich am Schnitt der Sendung beteiligen. Angesichts der von Joko so kurios umgestalteten Show geriet eine Frage fast ins Hintertreffen: Wer hat gewonnen? Gibt's jetzt die nächsten 15 Minuten?

"Viewer's Cut": Darum sah diese Folge so kurios aus Wir erinnern uns: In der letzten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und der einmalig als Teampartner mit angetretene Steven Gätjen 15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas gewonnen. Joko nutzte den Programmplatz für eine besondere Aktion: Erstmals konnten sich Zuschauer:innen via Telefon und Social Media am finalen Schnitt der kommenden Ausgabe beteiligen. So wurde Stevens Anmoderation kurzerhand von einem Anrufer neu eingesprochen, Grafiken wurden ausgetauscht und die Clips der Promis, in denen die Spiele erklärt werden, wurden durch Beiträge aus der Community ersetzt. Während eine Person zum Beispiel ihren Freund:innen zur Hochzeit gratulierte, suchte eine andere nach einer Wohnung in München. All das kannst du im "Viewer's Cut" von "Joko & Klaas gegen ProSieben" erleben, der am Mittwoch im TV zu sehen war und nun zum Streaming auf Joyn bereitsteht.

Folge verpasst? Hier kannst du dir die "Viewer’s Cut"-Episode anschauen! Ganze Folge Joko & Klaas gegen ProSieben Handballprofis, Twitch-Streamer und Entertainer-Twins Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.05.2026 • 127 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Momente, die Joko mithilfe der Zuschauer:innen umgestaltet hat, sind durch eine Grafik am Rand hervorgehoben. Neben dem Input der Fans haben Joko und Klaas auch eigene Wünsche umgesetzt.

Highlights der dritten Folge von #JKvsP7 Wohnungssuche im Live-TV: An einer der Stellen, an denen normalerweise die Grafik mit dem aktuellen Punktestand eingeblendet wird, war das Bewerbungsvideo eines Zuschauers zu sehen, der eine Wohnung in München sucht.

Klaas' Version des "Viewer's Cut": Auch Klaas nutzte die 15-Minuten-Aktion, um einen Vorschlag zur Veränderung einzubringen. In Teilen der Sendung war Jokos Kopf daraufhin riesig und deformiert zu sehen.

Orlando-Magic-Basketballer Franz und Moritz Wagner: Die deutschen NBA-Profis durften das erste Spiel anmoderieren.

Gaming auf ProSieben: Joko und Klaas mussten im Spiel "Chained Together" die Distanz von 150 Metern absolvieren. Der Twist des Games: Die Figuren sind aneinandergekettet. Kleinste Fehler eines Einzelnen treffen das ganze Team.

Beim Finale auf einen Nenner kommen Das Spiel klingt einfach: Joko und Klaas bekommen Wimmelbilder, abstrakte Kunst und Rorschach-Tests vorgelegt. Obwohl sie isoliert in zwei kleinen Räumen sitzen, müssen sie die gleichen Begriffe tippen. Für jede Übereinstimmung bekommt das Duo einen Punkt. Durch ihre erspielten Vorteile müssen sie insgesamt "nur" noch 20 gleiche Begriffe erraten. Zusätzliches Hindernis: Das Publikum darf mitmachen. Stimmen die Antworten von Joko, Klaas und den Zuschauer:innen überein, gibt es einen Punktabzug!

Spoiler: Herr ProSieben hat eine passende Strafe für die beiden "Ein Bild für die Götter", kündigt Steven das letzte Bild des Finalspiels an. Es ist ein Foto von Joko und Klaas aus den 2010ern. Klaas hatte damals noch keinen Bart und Joko trug noch seine langen Haare. Prompt bekommt der Entertainer Lust auf ein Comeback:

Ich glaube, ich lasse mir die Haare wieder wachsen. Joko Winterscheidt

14 von 20 Punkten haben die beiden zu diesem Zeitpunkt. In dieser Runde müssen sie 7 Übereinstimmungen schaffen, um die Sendezeit zu gewinnen. Joko tippt: Junge Helden, München, Brille, Joko, Klaas, jung. Klaas tippt: Junge Helden, Klaas, MTV, Berlin, Brille, Joko. Damit kommen die beiden nur auf vier Übereinstimmungen und verlieren somit das Finale dieser Folge. Fans wissen, was das bedeutet: Die beiden müssen sich einer Strafe von Herrn ProSieben stellen. Und die ist diesmal mit enormem Aufwand verbunden: Joko und Klaas sollen für die 100 populärsten Vornamen in Deutschland Geburtstagsgrüße in Form eines kleinen Videos bereitstellen. Wo du die Clips ansehen und wie du die Geburtstagswünsche mit Freund:innen teilen kannst, erfährst du hier!

Joko & Klaas machen Pause: Nächste Woche keine neue Folge Bis zur Chance auf Revanche müssen sich Joko und Klaas ein wenig gedulden, denn die Sendung setzt eine Woche aus. Grund für die Programmänderung ist die Eishockey-WM 2026: Am kommenden Mittwoch überträgt ProSieben ProSieben die Begegnung USA - Deutschland live aus der Swiss Life Arena in Zürich. "Joko & Klaas gegen ProSieben" gibt es dann wieder in zwei Wochen am 27. Mai, wie immer ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.