Hollywood-Star wird 80 Sylvester Stallone: Die schweren Schicksalsschläge der Action-Ikone Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Sylvester Stallone hat nicht nur eine erfolgreiche Schauspielkarriere hingelegt, sondern auch zahlreiche Schicksalsschläge einstecken müssen. Bild: 2021 Getty Images/Matt Winkelmeyer

Er erhielt drei Oscar-Nominierungen, unter anderem für seine schauspielerische Leistung in "Rocky", und ist einer der größten Actionstars aller Zeiten: Sylvester Stallone, der am Montag, 6. Juli, seinen 80. Geburtstag feiert, hat in Hollywood fast alles erreicht. Privat musste die Action-Ikone jedoch zahlreiche Schicksalsschläge verkraften.

Im Juli 2012 befindet sich Stallone auf Promo-Tour für seinen neuen Actionfilm "The Expendables 2", als ihn eine erschütternde Nachricht erreicht. Sein 36-jähriger Sohn, Produzent und Regisseur Sage Moonblood Stallone, ist tot. Eine Haushälterin fand Stallones Erstgeborenen leblos in seiner Wohnung in den Hollywood Hills aufgefunden worden. Als offizielle Todesursache wird eine koronare Herzkrankheit infolge einer verengten Herzarterie festgestellt. Vater und Sohn standen immer mal wieder gemeinsam vor der Kamera. So spielte Sage 1990 in "Rocky V" den Sohn des Boxers Rocky Balboa, den sein Vater Sylvester verkörperte. Auch für den Katastrophenfilm "Daylight" arbeiteten die beiden zusammen.

Stallone schaut nach vorn: "Die Zeit wird hoffentlich die Wunden heilen" Der Tod seines Sohnes bleibt nicht der einzige schwere Schicksalsschlag für Stallone. Einen Monat später stirbt seine Halbschwester Toni Ann Filiti nach einem langen Kampf an Lungenkrebs. Sie wird nur 48 Jahre alt und soll in den Armen der gemeinsamen Mutter verstorben sein. Die Geschwister verband eine enge Beziehung. In der TV-Sendung "Good Morning America" sprach Stallone über seine Verluste: "Die Zeit wird hoffentlich die Wunden heilen. Man kommt da durch, das ist ein Teil des Lebens". Auch in der "Tonight Show" von Jay Leno äußerte sich Sylvester: "Wenn man hart vom Schicksal getroffen wird, kann man sich in einer dunklen Ecke verkriechen". Oder man sage sich selbst, "okay, ich muss mich jetzt auf etwas konzentrieren, die Kinder, meine Frau oder andere Menschen, denen ich helfen kann." Hilfe brauchte auch Stallones zweiter Sohn Seargeoh: Der heute 47-Jährige ist Autist und spielte bereits 1979 als Säugling die Rolle des Rocky Balboa Jr. in "Rocky II". Seargeohs Autismus wurde erst im Kleinkindalter festgestellt, da er erst viel zu spät zu sprechen begann. Nach der Diagnose setzte sich Sylvester Stallone unter anderem in einem TV-Spot für die Erforschung der neurologischen Entwicklungsstörung ein.

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"Over the Top"

Herzfehler bei Tochter Sophia: Stallone hatte "Todesängste" Beide Söhne stammen aus Stallones Ehe mit Sasha Czack. Seit 1997 ist der Schauspieler mit Jennifer Flavin verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Töchter. Ihre älteste Tochter Sophia Rose kam mit einem Loch im Herzen zur Welt. "Ich habe mit Jennifer nächtelang im Krankenhaus ausgeharrt. Innerhalb von neun Wochen wurde ich mit zwei Wundern gesegnet - das der Geburt meiner Tochter und das ihrer Wiedergeburt", zitiert "Die Presse" den Schauspieler. Wie die Stallone-Tochter später selbst in der Reality-Serie "The Family Stallone" erzählte, hätten die Ärzte zunächst nicht gewusst, was mit seiner Tochter los war. Es sei der "Entschlossenheit" ihrer Mutter zu verdanken, dass man schließlich einen Arzt gefunden habe, der das Loch entdeckte. Sie wurde operiert und führte danach ein normales Leben. Alles sei "völlig in Ordnung", sagte Sophia in der Serie, bis sie "eines Tages", als sie 16 war, beim Volleyballspielen in Ohnmacht fiel und erneut am Herz operiert werden musste. "Der Moment, als ich erfuhr, dass ich operiert werden musste, war eine der einschneidendsten Erfahrungen meines ganzen Lebens, denn zuvor hatte ich noch nie über den Tod nachdenken müssen." Auch Sylvester Stallone erzählte in "The Family Stallone", dass die zweite OP die Familie aufgewühlt habe. Sie seien alle "am Ende" gewesen, aber Sophia habe eine "tapfere Miene" aufgesetzt. Er selbst hätte damals "Todesängste" ausgestanden.