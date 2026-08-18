Sie starb mit nur 36 Jahren "Tiefer Schock" - Box-Legende Wladimir Klitschko äußert sich mit emotionalen Worten zum Tod seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere Veröffentlicht: 10:48 Uhr von C3 Newsroom :newstime Hayden Panettiere ist tot Videoclip • 01:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der frühe Tod von Hayden Panettiere hat international große Betroffenheit ausgelöst. In Deutschland war die US-Schauspielerin auch durch ihre Verlobung mit Wladimir Klitschko bekannt, dem Vater ihrer Tochter. Klitschko äußerte sich jetzt mit bewegenden Worten zum Tod von Panettiere.

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Das waren die Partner der tragisch verstorbenen Schauspielerin Hayden Panettiere Fans und Wegbegleiter sind schockiert über diesen Verlust: Am Montag wurde bekannt, dass die US-Schauspielerin Hayden Panettiere im Alter von nur 36 Jahren gestorben ist. Sie wurde im US-Bundesstaat South Carolina in einer Wohnung tot aufgefunden. Nähere Angaben zur Todesursache gab es noch nicht. Es gebe aber keine Hinweise auf verdächtige Umstände, hieß es. Bereits als Kind hatte Hayden Panettiere vor der Kamera gestanden, später wurde sie bekannt durch die Serien "Heroes" und "Nashville", auch wirkte sie in den Horrorfilmen "Scream 4" und "Scream 6" mit. Panettiere berührte viele Menschen neben diesen Erfolgen vor der Kamera auch durch die Offenheit, mit der sie mit Rückschlägen und Problemen in ihrem Leben umging. Erst im Mai veröffentlichte sie ihre Memoiren, in denen sie unter anderem über Sucht und Wochenbett-Depressionen spricht. In Deutschland war Panettiere neben ihrer Schauspielkarriere auch durch ihre On-off-Beziehung mit dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekannt. Die beiden waren verlobt und wurden Eltern einer Tochter. Die heute elfjährige Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt. Sie lebte wegen der gesundheitlichen Probleme ihrer Mutter in den vergangenen Jahren beim Vater.

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"Tiefer Schock": Wladimir Klitschko meldet sich mit emotionalen Worten Am Dienstag (18. August) hat sich Wladimir Klitschko mit bewegenden Worten zum Tod seiner früheren Verlobten geäußert. Die Familie befinde sich in einem "tiefen Schock" und in Trauer. "Die Nachricht von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig", schrieb der 50-Jährige auf Instagram.



Klitschko veröffentlichte dazu ein Foto, das ihn mit Panettiere am Meer zeigt, als diese strahlend ihre kleine Tochter auf den Schultern trägt. Sie habe "diese Welt viel zu früh verlassen", so der einstige Box-Weltmeister. "Hayden war, obwohl sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer gemeinsamen Tochter Kaya", schrieb er.

Nichts wird die Zeit löschen, die wir miteinander geteilt haben, oder den Platz, den sie in unseren Leben hatte. Wladimir Klitschko

Zugleich unterstreicht er, er werde mit Kaya "immer mit Respekt über ihre Mutter sprechen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war".

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Frühe Beziehung mit Schauspieler Stephen Colletti Zu Beginn ihrer Karriere war Hayden Panettiere von 2006 bis 2007 knapp zwei Jahre lang mit Schauspieler Stephen Colletti zusammen, der kurz zuvor durch die MTV-Reality-Serie "Laguna Beach" bekannt geworden war. In einer Zeit, als Panettiere mit ihrer Serie "Heroes" in der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte hat, international ihren Durchbruch feierte, sei er ihr eine wichtige Stütze gewesen, hob Panettiere im April im Interview mit "Us Weekly" hervor. Colletti habe ihr gezeigt, wie sie mit dem Medienrummel um ihre Person und der Belagerung durch Paparazzi umgehen und Grenzen ziehen könne. "Er hat mich beschützt", fasste sie zusammen. Ohne Drama seien sie schließlich wieder getrennte Wege gegangen, sagte sie über diese Beziehung.

Stephen Colletti war Hayden Panettieres (v. l.) erste Beziehung., die öffentlich bekannt wurde. Bild: IMAGO / Depositphotos

Romanze mit "Heroes"-Co-Star Milo Ventimiglia Ihr "Heroes"-Kollege Milo Ventimiglia war von 2007 bis 2009 der Mann an der Seite von Hayden Panettiere. Er war zwölf Jahre älter als sie: Panettiere war gerade 18 Jahre alt, Ventimiglia 30, als die Romanze auf einer Europa-Werbetour zu "Heroes" begann. Sie habe damals sogar von einer Heirat mit Ventimiglia geträumt, verriet sie "Us Weekly".

Milo Ventimiglia und Hayden Panettiere (v. l.) haben sich während der "Heroes"-Dreharbeiten kennengelernt. Bild: IMAGO / Depositphotos

Gleichzeitig sei der Altersunterschied aber auch Anlass für Spannungen gewesen. So sei Thema gewesen, dass es ihr schwergefallen sei, das "Ich" vor "Ich liebe dich" zu sagen. Nach ihrer Trennung sagte Ventimiglia, er habe aus der Beziehung die Lehre gezogen, dass es besser sei, keine Co-Stars mehr zu daten. Kurz nach dem Liebes-Aus mit Ventimiglia begann 2009 die On-off-Beziehung mit Wladimir Klitschko. 2013 verlobten sie sich, 2014 folgte die Geburt ihrer Tochter, 2018 trennte sich das Paar. Panettiere litt nach der Geburt an einer schweren Wochenbett-Depression und wurde alkoholabhängig. Sie begab sich in dieser Zeit in ein Behandlungs-Zentrum. In einem Podcast beschrieb sie diese Phase als "schrecklichen Teufelskreis aus Depressionen, Angstzuständen, Alkoholismus und Drogenmissbrauch", in dem sie sich befunden habe. Sie habe einen Weg aus der Dunkelheit gesucht.

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Mit Wladimir Klitschko hatte sie Tochter Kaya Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme entschied sie, ihre Tochter bei ihrem Vater Wladimir Klitschko in Europa leben zu lassen. Ein Schritt, der ihr "unglaublich schwer" gefallen sei. "Als ich dann endlich wieder gesund war, hatte ich das Gefühl, es wäre unfair und egoistisch von mir gewesen, sie aus diesem Leben herauszureißen, das sie sich aufgebaut hatte, aus diesem Leben, das sie gelebt hatte", sagte Panettiere. Als es in ihrer Zeit mit Klitschko zu einer vorübergehenden Trennung kam, war die Schauspielerin kurz mit Scotty McKnight liiert, einem Footballspieler von den New York Jets.

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko (v. l.) haben eine gemeinsame Tochter. Bild: IMAGO / APress International

Trennungen und Gewaltvorwürfe: Turbulente Beziehung mit Brian Hickerson Eine Beziehung, die nach der Trennung von Klitschko für viele Schlagzeilen sorgte, war die mit Schauspieler Brian Hickerson. Die beiden wurden 2018 erstmals ein Paar, schon damals soll ein Insider gewarnt haben, dass er kein guter Einfluss für sie sei. 2019 kam es zu einem Polizeieinsatz bei Panettiere, Hickerson wurde wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Es wurde eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen. Es soll weitere Zwischenfälle gegeben haben, wegen der er laut "People" unter anderem zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Seit 2022 waren die beiden offiziell getrennt, der Kontakt blieb aber offenbar bestehen. Am Tag vor ihrem Tod soll Panettiere US-Medienberichten zufolge sogar mit Hickerson von Los Angeles nach South Carolina geflogen sein. In ihren Memoiren hatte sie über ihre schwierige Beziehung mit Hickerson geschrieben.

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