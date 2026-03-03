Er muss sich zurückziehen Bruce Campbell offenbart seinen persönlichsten Kampf: Der "Tanz der Teufel"-Star macht seine Krebserkrankung publik Veröffentlicht: Vor 21 Minuten Bruce Campbell spricht über seine Krankheit. Bild: Future Image - Skupin / Robichaud

US-Schauspieler Bruce Campbell teilt tragische Neuigkeiten auf Instagram: Er hat Krebs. Trotz der schockierenden Nachricht versucht er seine Fans nicht zu beunruhigen und spricht sogar von einer "Chance". Doch um sich vollständig auf seine Behandlung konzentrieren zu können, muss er jetzt beruflich kürzertreten.

Bruce Campbell (67), bekannt aus der "Tanz der Teufel"-Horrorreihe sowie der "Spider-Man"-Trilogie, hat am Montag öffentlich gemacht, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Der US-amerikanische Schauspieler wandte sich über die sozialen Medien an seine Fans, um ihnen mitzuteilen, dass er an einer Krankheit leide, die zwar "behandelbar, aber nicht heilbar" sei.

Berufliche Projekte liegen erst einmal auf Eis In seinem ausführlichen Beitrag schrieb Campbell: "Hallo zusammen, heutzutage spricht man bei gesundheitlichen Problemen von einer 'Chance', also nennen wir es mal so - ich habe gerade eine. Es handelt sich auch um eine Krebsart, die 'behandelbar', nicht 'heilbar' ist. Entschuldigt bitte, falls das ein Schock ist - für mich war es das auch." Weitere Details über seine Krankheit wolle er nicht preisgeben. Der Schauspieler erklärte, dass er die Diagnose öffentlich mache, "weil sich beruflich einiges ändern muss - Auftritte, Fan-Conventions und die Arbeit im Allgemeinen müssen der Behandlung weichen". Sein Plan sei es, über den Sommer "so gesund wie möglich" zu werden, damit er im Herbst mit seinem neuen Film "Ernie & Emma" auf Werbetour gehen kann.

Hoffnungen für seine Fans Er wolle "weder Mitleid noch Ratschläge", aber teile die Information, damit keine falschen Nachrichten verbreitet werden. Dann versicherte der Schauspieler seinen Anhängern noch: "Keine Sorge, ich bin ein zäher Kerl und habe großartige Unterstützung, daher gehe ich davon aus, noch eine Weile hier zu sein. Wie immer seid ihr die besten Fans der Welt, und ich hoffe, wir sehen uns bald!"