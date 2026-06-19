Plötzlich wird es persönlich "Schlimmste, was ich mir vorstellen kann": Vanessa Mais größte Angst dreht sich um Ehemann Andreas Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Vanessa Mai spricht in einer aktuellen Podcast-Folge über ihren Ehemann Andreas Ferber. Bild: picture alliance / Panama Pictures, Starpix

Eigentlich wollen Vanessa Mai und Lola Weippert sich mit einem Spiel besser kennenlernen. Doch eine Frage trifft die Schlagersängerin mitten ins Herz. Sofort fließen Tränen und Vanessa Mai spricht offen über die Angst, eines Tages ohne ihren Mann Andreas leben zu müssen.

"Schön laut" mit Vanessa Mai und Lola Weippert gibt's als Video-Podcast kostenlos auf Joyn! SCHÖN LAUT Neuanfang statt Happy End Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.04.2026 • 66 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Vanessa Mai: Eine Frage trifft mitten ins Herz Moderatorin Lola Weippert und Sängerin Vanessa Mai haben sich in der aktuellen Podcast-Folge die berühmten "36 Fragen zum Verlieben" vorgenommen. Das Konzept geht auf ein Experiment des US-Forschers Arthur Aron zurück und soll Menschen emotional näherbringen. Zunächst wirkt alles locker. Doch dann stellt Lola ihrer Freundin und Kollegin eine sehr emotionale und persönliche Frage:

Hast du eine Vermutung, wie du sterben wirst? Vanessa Mai

Während Lola scherzhaft über einen möglichen "unüberlegten Schusselmoment" spekuliert, wird Vanessa Mai plötzlich ernst.

Tränen wegen Ehemann Andreas Die Sängerin denkt nicht an sich selbst, sondern sofort an ihren Ehemann Andreas Ferber. Hörbar bewegt sagt sie:

Ich kann auf jeden Fall sagen, meine größte Angst wäre, länger zu leben als Andreas.

Noch während sie den Satz ausspricht, überrollen sie die Emotionen. "Jetzt muss ich weinen", sagt die 34-Jährige mit zitternder Stimme. Seit 2017 ist das Paar verheiratet. Die beiden gelten als eingespieltes Team - privat wie beruflich. Umso schwerer fällt ihr der Gedanke, eines Tages ohne ihn leben zu müssen.

Vanessa Mai: "Das ist wirklich mein Triggerpunkt" Seit 2017 verheiratet: Sängerin Vanessa Mai und ihr Mann und Manager Andreas Ferber. Bild: picture alliance / Sandra Ludewig | dpa

Unter Tränen erklärt die Sängerin, warum sie dieses Thema so belastet:

Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Vanessa Mai

Lola versucht, ihre Podcast-Kollegin aufzumuntern. Die tiefe Verbundenheit zwischen Vanessa und Andreas bewegt auch sie.

Das finde ich aber ganz schön! Lola Weippert

Die erfolgreiche Schlagersängerin macht deutlich, wie eng ihr Leben mit dem ihres Mannes verwoben ist. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt:

Ich glaube, dass ich ohne ihn gar nicht mehr lebensfähig wäre. Vanessa Mai

Dass manche Menschen diese Aussage kritisch sehen könnten, interessiert die junge und selbstbewusste Frau wenig: "Ist mir total egal, was die Leute sagen!" Generell tut sich Vanessa schwer damit, über Vergänglichkeit und Abschied nachzudenken.

Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit dem Thema Tod, obwohl ich mich damit anfreunden will, weil das gehört dazu. Vanessa Mai

Lola Weippert als Kandidatin in "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" Jetzt kostenlos auf Joyn streamen: Folge 3, Staffel 1 von "Die Unschlagbaren"

Aktuell möchte sie sich mit diesem Gedanken noch nicht beschäftigen. Stattdessen genießt sie ihr Leben an der Seite ihres Mannes. "Ich will noch gar nicht daran denken, zu gehen. [...] Ich liebe das Leben so sehr, aber halt nur mit ihm. Alleine wäre es für mich gar nicht lebenswert", erzählt sie ihrer Freundin Lola. Mit diesen ehrlichen Worten zeigt Vanessa Mai eine Seite von sich, die ihre Fans nur selten zu sehen bekommen.

Erlebe Vanessa Mai und Lola Weippert bei "Schlag den Star" Ganze Folge Schlag den Star Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola Weippert Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.05.2026 • 296 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen