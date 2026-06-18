Ein Blick zurück Laura Wontorra vor 13 Jahren: So sah die WM-Moderatorin früher aus Aktualisiert: Vor 12 Minuten von Annalena Graudenz :newstime Neuer Traumjob für Laura Wontorra Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Laura Wontorra zählt zu den bekanntesten Frauen im Männerfußball. Aktuell begleitet die Moderatorin die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada und steht damit besonders im Rampenlicht. Doch wie sah die Bremerin zu Beginn ihrer Karriere aus?

Die gebürtige Norddeutsche hat die Sportberichterstattung von klein auf miterlebt. Als Tochter des bekannten Fernsehmoderators und Sportjournalisten Jörg Wontorra ist Fußball schon früh Teil ihres Lebens. Ihren Vater kennen viele aus großen Fußball-Sendungen und Gesprächsformaten wie "Wontorra - der Fußball-Talk".

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Vom Promi-Kind zur TV-Karriere Doch Laura wollte sich nicht allein auf ihren berühmten Nachnamen verlassen. Nach ihrem Studium sammelte sie erste Erfahrungen im Radio und arbeitete anschließend für verschiedene Fernsehsender. Schnell wurde deutlich, dass sie über das nötige Talent verfügte, um sich selbst einen Namen zu machen und zu einem der bekanntesten TV-Gesichter im Fußball zu werden. Ob Bundesliga, Länderspiele oder große internationale Turniere - die Moderatorin gehört zum Fußball wie die Pfeife zum Schiedsrichter.

So sah Laura Wontorra früher aus Laura Wontorra hat schon 2013 als Fußball-Reporterin überzeugt. Bild: picture alliance / Gladys Chai von der Laage | Gladys Chai von der Laage

Wer Fotos aus den Anfangsjahren ihrer Karriere betrachtet, erkennt die Moderatorin sofort wieder. Dennoch hat sich ihr Erscheinungsbild im Laufe der Jahre verändert. In früheren TV-Auftritten trug Wontorra häufig ihr langes Haar offen und setzte insgesamt auf einen eher zurückhaltenden Stil. Mit zunehmender Bekanntheit entwickelte sich auch ihr öffentlicher Auftritt weiter. Heute präsentiert sich die Moderatorin selbstbewusst, modern und äußerst professionell. Regelmäßig begeistert sie ihre Fans mit glamourösen Looks bei TV-Produktionen, Sportevents und auf dem roten Teppich. Dabei fällt vor allem ihr sicheres Händchen für extravagante, aber stilvolle Outfits auf. Während sie auf der Show-Bühne oder dem roten Teppich gern Farbe und kurze Kleider zeigt, setzt sie am Spielfeldrand oft auf schlichte Hosen in Kombi mit Statement-Jacken, die jedem Look das gewisse Etwas verleihen. Dazu wechselt sie zwischen strengem Dutt und offenen Haaren mit leichten Wellen.

Auch als Spielerfrau bekannt Laura Wontorra und Fußball-Profi Simon Zoller waren insgesamt acht Jahre lang ein Paar, davon sechs Jahre verheiratet. Im November 2022 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Diese Aufnahme entstand 2018 während des "Ball des Sports". Bild: picture alliance / SvenSimon

Bei der Liebe zum Fußball ist es nicht geblieben, auch für einen Spieler schlug Wontorras Herz eine Zeit lang schneller. Viele Jahre war sie mit dem ehemaligen Fußballprofi Simon Zoller verheiratet. Das Paar galt lange als eines der bekanntesten im deutschen Fußball. Durch die Ehe wurde Laura häufig als "Spielerfrau" bezeichnet - ein Begriff, mit dem sie sich selbst jedoch nie identifizierte. Schließlich hatte sie sich bereits vor ihrer Beziehung als erfolgreiche Moderatorin etabliert und Liebe am Arbeitsplatz entsteht in den meisten Branchen. Nach mehreren gemeinsamen Jahren trennten sich die beiden.

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Moderatorin bei der Fußball-WM Derzeit berichtet Laura Wontorra von der Fußball-Weltmeisterschaft in den Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada. Mit Interviews, Analysen und Live-Schalten gehört sie zu den wichtigsten Gesichtern der Turnierberichterstattung. Ihre lockere Art, gepaart mit Fachwissen und Schlagfertigkeit, macht sie bei Zuschauenden und Expert:innen gleichermaßen beliebt. Gerade bei großen Sportereignissen zeigt sie immer wieder, warum sie zu den erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands zählt.