Liebes-Outing sorgt für Unmut Jimi Blue Ochsenknechts neue Freundin Diana: Sie war Kandidatin bei GNTM Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Mit diesem Pärchen-Foto auf Instagram machten Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer ihre Liebe offiziell. Bild: Instagram / jimbonader

Eigentlich wollte Jimi Blue Ochsenknecht sein frisches Liebesglück ganz privat genießen. Doch nachdem Ex-Freundin Yeliz Koc die Beziehung ausplauderte, ist das Geheimnis gelüftet: Diana ist seine neue Partnerin. Sie nahm einst bei "Germany's Next Topmodel" teil.

Wer ist Diana Emmer (ehemals Baidas)? Von GNTM in die Schweiz Wer das Pärchen-Posting von Jimi Blue Ochsenknecht entdeckt hat, dürfte bei seiner aktuellen Flamme vielleicht zweimal hingeschaut haben. Ihr Name ist Diana Emmer - vielen womöglich noch unter ihrem früheren Ehenamen Diana Baidas oder ihrem Mädchennamen Ovchinnikova bekannt. Im Reality-TV ist sie keine Unbekannte. Im Jahr 2012 nahm sie als 17-jährige Schülerin an "Germany's Next Topmodel" teil - in derselben Staffel wie Sara Kulka und die 2021 verstorbene Kasia Lenhardt.

Diana Baidas war in Staffel 7 von GNTM dabei Alle Folgen hier auf Joyn streamen

Obwohl sie bei den anderen Kandidatinnen oft aneckte, sah Heidi Klum sie damals sogar schon im Finale. Letztendlich stieg Diana jedoch aus familiären Gründen freiwillig aus und gab an, Event-Management studieren zu wollen. Medienberichten zufolge heiratete sie den Unternehmer Andreas Baidas und nahm dessen Namen an. Inzwischen heißt sie Diana Emmer. Sie habe in der Schweiz eine Beauty-GmbH geführt, in der sie von 2021 bis 2024 als Geschäftsführerin eingetragen gewesen sein soll. In diesem Zusammenhang wird zudem erwähnt, dass Baidas in der Schweiz unter Betrugsverdacht stehe.

Yeliz Koc enthüllte das neue Liebesglück Für Jimi Blue sollte mit der neuen Beziehung eigentlich alles besser werden. In den letzten Monaten schien der "Wilde Kerle"-Star sein Leben wieder in geordnete Bahnen gelenkt zu haben: Die Schulden sollen abbezahlt sein und eine Strafe in Österreich getilgt. Der Kontakt zu Töchterchen Snow ist wieder enger und auch beruflich lief es rund. Zuletzt hatte Jimi "Promi Big Brother" 2025 gewonnen.

Mehr über Yeliz' und Jimis private Geschichte und den heutigen Umgang mit Tochter Snow findest du auf Joyn Ganze Folge Forsthaus Rampensau Germany Das große Interview mit Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.11.2025 • 25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Um negative Schlagzeilen zu vermeiden, hielt er Diana strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch die Rechnung hatte er ohne seine Ex Yeliz Koc gemacht. Sie machte nicht nur Jimis neuen Beziehungsstatus öffentlich, sondern warf ihm im selben Atemzug vor, sich zu wenig um das gemeinsame Kind zu kümmern. Daraufhin zog Jimi nach und postete selbst ein Foto mit Diana.

"Tiefes Messer in den Rücken gestochen": Sara Kulka packt aus Dass Diana nun durch die Beziehung zu dem Schauspieler wieder im Rampenlicht steht, ruft eine alte Bekannte auf den Plan: Sara Kulka. Die reagierte in ihrer Instagram-Story mehr als kritisch auf Jimis neue Partnerin. Sara kennt Jimi Blue persönlich sehr gut, beide standen gemeinsam für "Villa der Versuchung" vor der Kamera.

Jimi Blue Ochsenknecht und Sara Kulka in der "Villa der Versuchung" Hier alle Folgen auf Joyn streamen

Doch mit Diana verbindet Sara eine dunkle Vergangenheit - es geht um die verstorbene Kasia Lenhardt. Das Model geriet durch ihre Beziehung zu Fußballer Jérôme Boateng in die Schlagzeilen. 2021 starb sie im Alter von 25 Jahren. Ihr Tod sorgte bundesweit für große Betroffenheit und rückte auch den Umgang mit öffentlichem Druck und medialer Aufmerksamkeit in den Fokus. In ihrer Story findet Sara drastische Worte: "Für gewöhnlich interessieren mich die Beziehungen anderer Menschen nicht. Doch als ich das Foto von Jimis neuer Freundin sah, den ich ja eigentlich mag, war ich erschrocken und dachte: 'Nein, nein, nein, das kann sie nicht sein!'" Sara erklärt weiter, dass ihr Loyalität über den Tod hinaus wichtig sei. Diana und Kasia seien einst sehr eng befreundet gewesen. Doch kurz vor Kasias tragischem Tod sei es zum ultimativen Verrat gekommen. "Genau zwei Wochen davor war sie im gleichen Interview wie ich. Ich habe mich natürlich für Kasia positioniert. Sie aber hat komplette Lügen über Kasia verbreitet. Also ihr ein tiefes Messer in den Rücken gestochen, so richtig", wütet Sara in ihrem Statement.

Da Jimi Blue in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr bekannt sei, rechnet Sara damit, Diana nun als "Anhängsel" öfter in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihr abschließender Appell an die Fans: "Vergesst nicht, wer sie ist." Für Jimis Ex Yeliz Koc hat Sara derweil nur Mitleid übrig: "Yeliz, ich kann dir nur mein aufrichtiges Mitgefühl ausrichten. Das meine ich nicht sarkastisch oder ironisch. Ich bin platt."