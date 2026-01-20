Legendäres Magier-Duo Verzaubert: So sehen Jude Law und Andrew Garfield als Siegfried und Roy aus Aktualisiert: 10:27 Uhr von Rebecca Rudolph Jude Law spielt Siegfried Fischbacher, während Roy Horn von Andrew Garfield (v.l.) verkörpert wird. Bild: IMAGO / Cover-Images / IMAGO / News Licensing / IMAGO / BRIGANI-ART

Platinblonder Vokuhila, weiße Tiger und ein Schicksalsabend, der alles veränderte: Erste Set-Fotos zeigen Andrew Garfield und Jude Law als Siegfried und Roy.

Verwandlung in Las Vegas In Las Vegas haben sich Andrew Garfield und Jude Law in die legendären Magier Siegfried und Roy verwandelt. Auf aktuellen Set-Fotos, die Journalist Jeff Sneider auf der Plattform X (Account: @TheInSneider) veröffentlichte, sind die Schauspieler erstmals vollständig im ikonischen Look ihrer Vorbilder zu sehen. Gedreht wird derzeit in Nevada für die neue Miniserie "Wild Things", die das deutsch-amerikanische Illusionisten-Duo ins Zentrum stellt. Jude Law verkörpert Siegfried Fischbacher mit platinblondem Vokuhila, auffälliger Pilotenbrille und Lederjacke. Andrew Garfield schlüpft in die Rolle von Roy Horn, mit blauem Blazer, Schiebermütze und präzise getrimmtem Kinnbart.

Serie über Ruhm, Geheimnisse und Tragödie Die achtteilige Serie basiert auf dem erfolgreichen Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy" und verspricht laut dem Branchen-Magazin "Variety" einen tiefgehenden und vielschichtigen Blick auf Karriere und Privatleben der beiden Künstler. Erzählt wird der spektakuläre Aufstieg des Duos in Las Vegas, das Geheimnis hinter ihrem Markenzeichen - den weißen Tigern - sowie die Nacht, in der ein Tigerangriff alles veränderte und ein lange verborgenes Geheimnis rund um ihre letzte große Show ans Licht brachte.

Die Magier Siegfried Fischbacher und Roy Horn (v.l.) mit zwei Tiger-Jungen. Bild: picture-alliance / dpa

Eine Karriere zwischen Magie und Drama Siegfried und Roy lernten sich einst auf einem Kreuzfahrtschiff kennen, bevor sie in den 1970er-Jahren in Las Vegas zu Weltstars wurden. 1988 unterschrieben sie ihren legendären Vertrag im Hotel The Mirage. Doch im Jahr 2003 nahm ihre Geschichte eine dramatische Wendung: Der Tiger Mantacore attackierte Roy während einer Live-Show und verletzte ihn schwer. Danach traten die beiden nur noch ein einziges Mal gemeinsam auf, bei einer Benefizveranstaltung im Jahr 2009. Roy Horn starb 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, Siegfried Fischbacher im Januar 2021 nach einer Krebserkrankung.