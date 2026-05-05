Die Österreicherin im Porträt Musik, Tanz und Wüstenrallye: So vielseitig ist ESC-Moderatorin Victoria Swarovski Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Tina Lilian Unerwartetes Duo: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führen in Wien durch den ESC-Abend. Bild: IMAGO/Panama Pictures / Steinach / Future Image

Victoria Swarovski ist Popsängerin, Influencerin und Unternehmerin. Wenige Monate bevor sie den "Eurovision Song Contest" 2026 präsentiert, hat sie sich einer extremen Herausforderung gestellt. Wie die Karriere der Österreicherin bisher verlief und was noch über sie bekannt ist.

Kommende TV-Highlights mit Victoria Swarovski Am 9. Mai ist Victoria Swarovski bei "Wer weiß denn sowas XXL" im Ersten zu sehen, bevor sie eine Woche später, am 16. Mai, gemeinsam mit Michael Ostrowski den "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien moderiert.

Samstag, 09.05. 20:15 Uhr • Wer weiß denn sowas XXL Victoria Swarovski in der Quiz-Show mit Kai Pflaume - hier im Livestream! Verfügbar auf Joyn 190 Min Erinnerung Link kopieren Teilen Samstag, 16.05. 21:00 Uhr • Eurovision Song Contest Victoria Swarovski moderiert beim ESC-Finale - hier im Livestream! Verfügbar auf Joyn 240 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wenn Victoria Swarovski gerade nicht moderiert, kümmert sie sich um ihre eigene Kosmetiklinie oder jettet mit ihrem Millionärsfreund um die Welt. Das Privatleben der österreichischen Moderatorin ist mindestens so aufregend wie ihr Werdegang von der Popsängerin zum ESC-Host.

Karrierestart mit 16: Was hat Mario Barth mit Victoria Swarovskis Laufbahn zu tun? Victoria Swarovski hat schon früh einen Traum, den sie hartnäckig verfolgt: Als Sängerin auf den Bühnen der Welt stehen. Mit 12 Jahren schickt sie ihr erstes Demo-Tape an den Produzenten ihres großen Idols Fergie, Sängerin der Band "Black Eyed Peas". Eine Rückmeldung kommt zwar nie, doch nur drei Jahre später sorgt ausgerechnet Mario Barth für ihren Durchbruch. Sie trifft den Comedian zufällig in einem Supermarkt und singt ihm einfach etwas vor. Der ist beeindruckt von ihrem Mut und lässt sie in seiner Show "Willkommen bei Mario Barth" auftreten. Kurz danch unterschreibt Victoria Swarovski mit nur 16 Jahren einen Plattenvertrag bei Sony Music.

Von der Kandidatin zur Moderatorin: Victoria Swarovski bei "Let's Dance" Auf ihre Debütsingle "One in a Million" folgen unter anderem der Titelsong zum Kinofilm "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte", 2014 eine Single mit Rapper Prince Kay One und Auftritte als Support-Act von David Guetta. Doch 2016 entdeckt Victoria Swarovski eine neue Liebe: das Fernsehen. Sie holt sich den Sieg in der neunten Staffel "Let’s Dance". Knapp zwei Jahre später ist sie zurück, aber dieses Mal nicht als Kandidatin: Sie löst Sylvie Meis ab und moderiert seitdem gemeinsam mit Partner Daniel Hartwich die Tanz-Show. Hin und wieder schnuppert sie auch in die Schauspielerei und ist 2021 in einer Episode der ZDF-Serie “Das Traumschiff" zu sehen.

Sängerin, Influencerin, Moderatorin und Unternehmerin: Victoria muss sich nicht auf ihr Erbe verlassen Neben ihrer Entertainment-Karriere ist Victoria Swarovski auch erfolgreiche Businessfrau: 2021 gründet sie die vegane Kosmetiklinie Orimei. Nachdem sie mehrere Dirndl-Kollektionen für erfolgreiche Trachten-Anbieter designt hat, erweitert sie 2026 ihre Marke Orimei um eine eigene Fashion-Kollektion. Laut VermögenMagazin hat die 32-Jährige bereits um die 10 Millionen Euro verdient.

Mach dein Ding und versuche stets, dein Bestes zu geben! Victoria Swarovski

So wird sie auf ihrer Website zitiert. Ein Leitspruch, der die Basis ihres Erfolgs zu sein scheint. Auf ihr potenzielles Erbe des auf 4,2 Milliarden Euro geschätzten Familienunternehmnes ist Victoria Swarovski jedenfalls nicht angewiesen.

Das Privatleben von Victoria Swarovski: Nach der Ehe glücklich mit neuem Partner Victoria wird am 16. August 1993 in Innsbruck in eine österreichische Familien-Dynastie hineingeboren. Ihr Vater arbeitet bis heute im Unternehmen, das Weltmarktführer im Bereich geschliffener Kristalle ist. Doch Victoria will schnell Unabhängigkeit. Am 16. Juni 2017 heiratet sie den Immobilienunternehmer Werner Mürz in Portopiccolo (Italien). Die Märchenhochzeit mit dem 17 Jahre älteren Mürz erregt großes mediales Aufsehen, aber bereits im Februar 2023 folgt die Trennung "in freundschaftlichem Einvernehmen". Victoria bleibt nicht lange Single, denn schon Ostern 2023 macht sie ihre Beziehung mit dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz öffentlich. Bis heute sind beide ein Paar, auch wenn sie sich nur gelegentlich in der Öffentlichkeit zeigen.

Victoria Swarovski im Jahr 2026: Erst Rallye Dakar, dann ESC Victoria lebt im Rampenlicht mit über 500.000 Followern auf Instagram, Mark Mateschitz hat ein privates Profil. Hin und wieder sind sie gemeinsam auf Events wie dem Formel-1-Grand-Prix von Österreich zu sehen. 2026 nehmen sie als Paar unter Decknamen an der Rallye Dakar teil.

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