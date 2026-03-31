Schlager-Star verblüfft Fans
"Vorher ist viel schöner": Beatrice Egli sorgt mit Instagram-Clip für Wirbel
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Ein kurzer Clip, der für große Aufmerksamkeit sorgt: Beatrice Egli zeigt sich auf Social Media einmal mehr ganz authentisch. Sie begeistert ihre Fans mit einem Vorher-Nachher-Video.
Mit einem ehrlichen Einblick sorgt Beatrice Egli aktuell für Aufsehen. Auf Instagram (Account: @beatrice_egli_offiziell) hat die Sängerin ein Reel geteilt, das sie zunächst ganz ungefiltert zeigt - und genau das kommt besonders gut an.
Ganz ohne Make-up, mit zerzausten Haaren und einem strahlenden Lächeln präsentiert sich die 37-Jährige ihren mittlerweile 605.000 Follower:innen von ihrer natürlichen Seite.
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Community feiert Beatrice Eglis natürlichen Look
Nur Sekunden später folgt der Kontrast: Ein schneller Schnitt - und Egli erscheint komplett gestylt. Dunkles Augen-Make-up, perfekt gelegte Locken, auffälliger Schmuck und ein elegantes Kleid mit tiefem Ausschnitt zeigen sie genauso glamourös, wie man sie aus großen TV-Shows kennt.
Den Clip kommentiert sie augenzwinkernd: "Wenn's doch nur immer so schnell gehen würde, oder? Ganz besonders am Montagmorgen."
In den Kommentaren entwickelt sich schnell eine klare Tendenz. Zwar wird auch das aufwendige Styling bewundert, doch vor allem ihr natürlicher Look sorgt für Begeisterung. "Vorher und nachher einfach wunderschön", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Wow, beide Looks wunderschön, weil du von innen einfach so strahlst." Besonders deutlich wird ein User:
Vorher ist viel schöner.
"Nicht mehr die Gleiche": Beatrice Egli blickt auf ihre Karriere zurück
Diese Reaktionen überraschen kaum, denn die gebürtige Schweizerin gilt seit Jahren als eine der beliebtesten Schlager-Stars im deutschsprachigen Raum - nicht nur wegen ihrer Musik, sondern vor allem wegen ihrer authentischen Art.
Heute blickt die Sängerin selbst manchmal erstaunt auf ihre Karriere zurück. "Ich hätte selbst auch nicht gedacht, dass ich nach 13 Jahren noch erfolgreicher bin", sagte sie im "TAG24"-Interview. Dabei habe sich in dieser Zeit nicht nur ihr Sound verändert, sondern auch sie selbst:
Ich bin in den 13 Jahren zur Frau geworden. Ich bin nicht mehr die Gleiche und das ist gut so.
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