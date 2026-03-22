"Haben das nicht nötig" "Wetten, dass..?": Das sagt Frank Elstner zur Moderation von Bill und Tom Kaulitz Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass..?": So reagiert Show-Erfinder Frank Elstner. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA / APress

Ende Januar ging die Meldung wie ein Lauffeuer durch die Medien: Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass..?"! Dafür gab es viel Zustimmung, vereinzelt jedoch auch Kritik. Nun hat sich der Erfinder der Show, Frank Elstner, selbst dazu geäußert.

Wenn im Dezember 2026 eine neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" über die Bildschirme läuft, stehen erstmals Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren auf der Bühne. Aus Sicht von Frank Elstner, der die Show 1981 ins Leben rief, ist das eine gute Nachricht.

"Die haben das nicht nötig, von mir was zu erfahren" Im Interview mit "Gala" begrüßte der 83-Jährige die Entscheidung – verzichtet jedoch darauf, sich einzumischen. Auf die Frage, ob die Brüder seinen Rat gesucht hätten, antwortet er: "Die haben das nicht nötig, von mir was zu erfahren."

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Stattdessen wolle er beobachten - und dabei vielleicht selbst noch etwas lernen. "Die sollen ihre Sachen machen, und dann gucke ich mir ab, wie die jungen Leute das heute machen", sagte Elstner.

Elstner ärgert sich über vorschnelle Kritik Kritik an den neuen "Wetten, dass..?"-Moderatoren, kann Elstner nicht nachvollziehen.

Ich habe mich geärgert, dass die Jungs so viel Kritik gekriegt haben. Frank Elstner über Bill und Tom Kaulitz

Aus Sicht von Elstner ist das vorschnelle Urteil über die neuen Moderatoren nicht gerechtfertigt. "Weil ich der Meinung bin: Erst muss man die Sendung sehen und dann darf man kritisieren. Das war hier umgekehrt." Ob er die Show im Dezember live vor dem Fernseher verfolgen oder sogar selbst im Publikum sitzen wird, lässt die Entertainer-Legende offen. "Was ich im Dezember mache kann ich Ihnen noch nicht sagen", sagte Elstner. Sicher ist für ihn nur eines: "Ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken."

Dass die Wahl der neuen "Wetten, dass..?"-Moderatoren nun auf die Kaulitz-Zwillinge fiel, war kein Selbstläufer: Auch andere prominente Namen standen offenbar im Raum. So berichtete Joko Winterscheidt kürzlich, auch er und Klaas Heufer-Umlauf hätten Gespräche mit dem ZDF geführt.