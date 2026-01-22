Kommentar "Wetten, dass..." es nicht an Bill und Tom Kaulitz liegt? Über das eigentliche Problem der Show Aktualisiert: 09:22 Uhr von Christian Vock :newstime Übernehmen Kaulitz-Brüder "Wetten, dass ..?"? Videoclip • 01:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation von "Wetten, dass..?". Inzwischen hat das ZDF das Gerücht bestätigt. Da fragen sich viele natürlich: Ist das die richtige Wahl? Eine berechtigte Frage, aber gar nicht die Entscheidende.

Es ist zwar eine Überraschung: Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom übernehmen das einstige ZDF-Flaggschiff "Wetten, dass..?". Ganz so groß ist die Überraschung, dass es ausgerechnet die Kaulitz-Twins sein sollen, dann aber doch nicht, schließlich haben sich die beiden Brüder bereits vor Jahren und immer wieder selbst als Nachfolger von Thomas Gottschalk ins Spiel gebracht. Das mag man seinerzeit als Koketterie gewertet haben, schließlich lassen die beiden keine Gelegenheit aus, sich über Gottschalk als alten TV-Dinosaurier auszulassen, aber offenbar steckte doch mehr dahinter. Die Gründe, warum das ZDF tatsächlich die Kaulitz-Brüder als Gottschalks Erben sehen will, wird man vermutlich in den nächsten Tagen erfahren, sollte sich das Gerücht bestätigen. Dass es sich bestätigt, darauf deuten nicht nur die aktuellen PR-Maßnahmen des ZDF hin, sondern auch die offen zur Schau gestellte Geheimniskrämerei der Zwillinge, als die beiden in der jüngsten Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills" erste Andeutungen machten, es stehe etwas ganz Besonderes bevor.

"Wetten, dass..?" wird sich wandeln müssen Inzwischen ist das Geheimnisvolle dem Offensichtlichen gewichen und so steht die Frage im Raum, ob das für alle drei Beteiligten, also für das ZDF, für die Kaulitz-Brüder und für "Wetten, dass..?", eine gute Wahl wäre. Diese Frage zu beantworten, erfordert allerdings einiges an Spekulationen, denn außer der eigentlichen Meldung ist noch nicht wirklich viel darüber bekannt, was denn genau das neue Konzept von "Wetten, dass..?" sein soll. Klar dürfte nur sein, dass man wohl kaum dort anknüpfen wird, wo Gottschalk vor drei Jahren den Haustürschlüssel der Show unter die Fußmatte gelegt hat. Die Show selbst wird sich, egal, wer sie moderieren sollte, wandeln müssen. Zum einen, weil sich die Show-Welt gewandelt hat - wenn auch leider nicht stark genug - aber vor allem, weil sich die Realität geändert hat. So sehr, dass Gottschalk mit diesem Wandel zuletzt immer weniger klarkam. Noch in seiner Abschiedsausgabe lieferte er sich mit Shirin David auf der Gästecouch eine Diskussion über Feminismus, die den Moderator nicht gut aussehen ließ. Das Tischtuch Gottschalks zur Gegenwart schien in diesem Moment mehr also zuvor zerschnitten. Die Welt hat sich also weitergedreht, dennoch wird auch das neue Model von "Wetten, dass..?" bestimmte Kernelemente beibehalten, denn sonst könnte man beim ZDF gleich eine ganz neue Show aufsetzen. Nimmt man also diese Kernelemente, dann gibt es doch einiges, was für die Kaulitz-Brüder spricht und das erste wäre, dass die beiden für genau diesen Wandel bei gleichzeitigem Festhalten am Alten stehen.

Was für die Kaulitz-Brüder spricht … Denn Bill und Tom sind noch in einer Zeit groß und zu Stars geworden - was in diesem Fall dasselbe ist - als das Internet und Social Media noch nicht die Rolle hatten, die sie heute einnehmen. Sie kennen die Unterhaltungswelt noch aus einer Zeit, als der Fernseher das Lagerfeuer der Familie war, ehe es durch viele Second Screens auf dem Sofa ersetzt wurde. Gleichzeitig sind die Brüder jung genug, um die Bedürfnisse der jüngeren Generation zu kennen und befriedigen zu können - und zwar ohne, dass sie dabei von oben herab auf eine Welt blicken, die sie nicht mehr verstehen, so wie es Gottschalk zuletzt tat. Die Kaulitz-Brüder könnten die alte Medienwelt mit der neuen verbinden, eine Brücke für die Zuschauer:innen bauen und dabei Verständnis für alle Seiten aufbringen. Genau dieses Verständnis führt auch zum zweiten Argument, das für die Zwillinge spricht: Die beiden kennen Hollywood und seine Stars und wissen, wie man sich in deren Gesellschaft verhält. Bill und Tom sind vielleicht nicht die größten Superstars unter der Sonne, aber groß genug, dass man sie auch weit über Deutschland hinaus kennt. Sie müssten sich also nicht erst einen Ruf erarbeiten, sie sind gut vernetzt und versprühen internationales Format und all das macht die beiden zu zwei Raritäten unter deutschen Moderatoren. Sollte das ZDF also die Idee beibehalten, internationale Stars auf die Gästecouch einzuladen, wären diese bei den Kaulitz-Brüdern in guten Händen, nicht zuletzt, weil die beiden dafür noch eine weitere Qualität mitbringen: Sie können reden. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" quasseln die beiden jeden Mittwoch über Gott und die Welt, meist ohne große Vorbereitung. In diesem Punkt stehen sie also Gottschalk in nichts nach und das gilt auch für das, was sie da sagen. Das ist nämlich oft genug nicht allzu klug und auch nicht besonders politisch, aber genau deshalb bestens geeignet für eine Show wie "Wetten, dass..?" Hier wird vielleicht einmal ein kleiner Witz gerissen, ansonsten ist und waren Gottschalk und "Wetten, dass..?" immer schon eine politikfreie Zone. Alles, was man wollte, war, mit ein bisschen Smalltalk auf der Gästecouch zu unterhalten. Wenn das jemand hinbekommt, dann die Kaulitz-Zwillinge.

… und was dagegen Allerdings sprechen die Brüder nicht nur über Gott und die Welt, sondern auch über sich selbst. Sogar vor allem über sich selbst und das könnte ein Problem werden. Zumindest für Bill Kaulitz. Denn der Sänger weiß zwar, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, neigt aber dazu, alleiniger Mittelpunkt sein zu wollen. Das kann in einer Show, die dazu da ist, andere, nämlich seine Gäste, scheinen zu lassen, hinderlich sein. Bill Kaulitz versichert bei solchen Allüren im Nachhinein zwar stets, das alles sei nur ein Spaß gewesen, so richtig glauben will man das "nur" aber nicht. Eine zweite Falle, die die beiden umgehen sollten, ist, der Versuchung zu erliegen, Toms Ehefrau, Heidi Klum, in die Show zu involvieren - und sei es nur als Gast. Bei Klum und ihrem "Germany’s next Topmodel" ist es zwar längst üblich, dass sie ihrer Familie Gastauftritte in ihrer Show gönnt, bei "Wetten, dass..?" sollten die Kaulitz-Brüder solche Kooperationen aber tunlichst unterlassen. "Wetten, dass..?" ist kein Trash-TV wie GNTM und das öffentlich-rechtliche ZDF nicht der Privatsender ProSieben, hier hätten solche Vermischungen ein ganz anderes Geschmäckle. Es gibt also nicht nur gute Gründe, warum die Kaulitz-Brüder eine gute Wahl wären, eine dritte Falle ist hingegen nur theoretischer Natur. Denn auch wenn Bill und Tom sehr viele eigene Projekte verfolgen, sind sie im Kern ihres beruflichen Daseins doch immer noch Musiker und Tokio Hotel Ausgang und Zentrum ihres Ruhms. Mit anderen Worten: Sollte sich das ZDF für die Zwillinge als Dauerlösung entscheiden, wird es spätestens dann zu Terminkollisionen kommen, wenn Tokio Hotel einmal auf Tour gehen. Das sollte aber weniger die Zuschauer:innen interessieren, als vielmehr das Management und das wird dafür eine Lösung finden.

Es ist nicht so wichtig, wer "Wetten, das..?" moderiert Wären Bill und Tom Kaulitz also eine gute Wahl als Nachfolger von Thomas Gottschalk? Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls hoch und es gibt mehr Gründe, die dafür sprechen, als dagegen. Und trotzdem ist diese Frage eigentlich die falsche. Denn tatsächlich ist es gar nicht so wichtig, wer die Show am Ende moderiert. Auch wenn es manchmal so scheint: Das, was "Wetten, dass..?" so einzigartig und groß gemacht hat, war nicht der Moderator, sondern die Show selbst. Klar, Thomas Gottschalk überstrahlte seine Kollegen Lanz und Lippert, traf, zumindest lange Zeit, den richtigen Ton. Dennoch gab es auch in Gottschalks Lebenslauf eine Reihe von Shows, die auch mit ihm nicht funktioniert haben, einfach, weil sie als Show nicht funktioniert haben. Anders formuliert: "Wetten, dass..?" hat Elstner und Gottschalk er- und Lippert und Lanz überlebt, da wird die Show auch mit den Kaulitz-Brüdern zurechtkommen. Ob die neue Version von "Wetten, dass..?" gelingt, hängt also gar nicht so sehr davon ab, wer die Show übernimmt. Die Frage, die sich das Publikum, vor allem aber das ZDF stattdessen stellen sollte, ist: Warum will man "Wetten, dass..?" überhaupt wieder auferstehen lassen? Schließlich ging es die vergangenen Jahre auch so. Die Antwort, die man darauf gibt, sollte ein bisschen größer sein, als nur, dass es ein spontaner Einfall war, weil die Kaulitz-Zwillinge sich selbst ins Spiel gebracht hatten. Denn wenn dem ZDF wirklich etwas an "Wetten, dass..?" liegt, dann muss auch diesmal die Show wieder als solche funktionieren, egal, wer sie moderiert. Denn nur dann wird "Wetten, dass..?" auch die Kaulitz-Brüder überleben und die Kaulitz-Brüder "Wetten, dass..?".

