Nachfolge steht fest
"Zeitreise": Hubertus Meyer-Burckhardt gibt NDR-Sendung ab - Yared Dibaba übernimmt
Aktualisiert:von Julia W.
Seit fünf Jahren moderiert Hubertus Meyer-Burckhardt neben der "NDR Talk Show" auch das NDR-Format "Zeitreise", doch damit ist nun Schluss: Der Moderator gibt die Sendung ab. Sein Nachfolger steht bereits fest.
Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise"
Nach fünf Jahren ist Schluss mit "Zeitreise" – zumindest für Hubertus Meyer-Burckhardt. Der 69-Jährige gibt die Moderation der NDR-Reihe ab. Offenbar haben sich die Prioritäten des TV-Mannes geändert.
"Wenn ich Fernsehen mache, dann mit vollem Einsatz", sagte Meyer-Burckhardt laut "t-online" zu seinem Abschied. Die Dreharbeiten des Geschichts- und Regionalformats seien sehr aufwändig und ließen sich kaum mit anderen Projekten vereinbaren, etwa mit der "NDR Talk Show". Dieser wird Hubertus Meyer-Burckhardt weiter erhalten bleiben.
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"Zeitreise"-Nachfolger steht fest
Künftig soll der Moderator und Schauspieler Yared Dibaba, der immer wieder in einer Gastrolle bei "Rote Rosen" zu sehen war, das NDR-Format unter dem neuen Titel "Yareds Zeitreise" fortführen.
Am Konzept der Sendung soll sich aber nichts ändern: Wie Meyer-Burckhardt wird auch Dibaba mit 100 Jahre alten Reiseführern durch Norddeutschland reisen. Die "Zeitreise" soll ihn unter anderem in den Harz, nach Hamburg-Övelgönne, Bremen, Flensburg und die vorpommersche Insel Oie führen.
"Historische Geschichten und Anekdoten waren für mich schon immer Highlights in meinen bisherigen Sendungen – toll, dass ich nun eine eigene Reihe dazu präsentieren darf", sagte Dibaba laut "t-online". Bevor er zum Fernsehen kam, arbeitete Dibaba als Reiseführer und habe Besucher:innen Hamburg gezeigt, schrieb er auf Instagram. Insofern schließe sich für ihn nun der Kreis.
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Sein Debüt als "Zeitreise"-Moderator wird Yared Dibaba am 12. August 2026 um 21:00 Uhr im NDR geben.
Hubertus Meyer-Burckhardt ist noch in zwei Sendungen zu sehen, bevor er die Bühne für seinen Kollegen räumt. Seine letzten beiden Folgen sind am 29. Juli und am 5. August jeweils um 21:00 Uhr im NDR zu sehen.
Hier siehst du die "Zeitreise"
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