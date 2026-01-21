zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Weibliche Täterinnen im Fokus

Neue True-Crime-Reihe auf Joyn: Dann startet "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"

Aktualisiert:

Karolin Kandler und Jule Gölsdorf mischen in ihrer neuen Reihe die True-Crime-Welt auf.

Bild: Kabel Eins

Warum töten Frauen? Welche Motive machen sie zu Täterinnen? Wie morden Frauen im Vergleich zu Männern? "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" zeichnet Kapitalverbrechen nach, die von Frauen begangen wurden.

Dann geht es los

Kabel Eins zeigt die neue True-Crime-Reihe ab Freitag, 13. Februar, um 20:15 Uhr. Moderiert wird das Format von den beiden ":newstime"-Nachrichten-Moderatorinnen und erfolgreichen Podcasterinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf. Mit Ermittlern, Psychologen und weiteren Experten analysieren sie die Fälle, "sezieren" die Psyche der Täterinnen und untersuchen die spezifischen Aspekte weiblicher Kriminalität.

Die True-Crime Serie "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" ab Freitag, 13. Februar auf Kabel Eins

Das sagen die Moderatorinnen

Jule Gölsdorf: "Wir interessieren uns vor allem für die Hintergründe: Was treibt diese Frauen zum Äußersten? Welche Rolle spielen Beziehungen, Abhängigkeiten, Traumata oder Isolation? Frauen wollen durch ihre Taten die eigene Lebenssituation aufwerten, indem sie sich eines Mannes entledigen, um häuslicher Gewalt zu entgehen, aber auch um sich zu bereichern."

Karolin Kandler: "Kriminalität ist grundsätzlich eher Männersache. Insgesamt töten Frauen deutlich seltener als Männer. Aber es gibt sie eben, die Frauen, die morden, die Sexualstraftaten begehen, die Kinder töten. Und es ist wichtig, diese Fälle zu beleuchten, um die weiblichen Motive zu begreifen."

Karolin Kandler und Jule Gölsdorf befassen sich seit einem Jahr auch in ihrem Podcast "Sisters in Crime – Frauen, die töten" mit von Frauen verübten Morden. Karolin Kandler war vor ihrer Zeit bei ProSiebenSat.1 unter anderem Sprecherin der Tagesschau in der ARD. Jule Gölsdorf ist erfolgreiche Buch-Autorin.

