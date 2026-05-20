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Aus aktuellem Anlass

Nach dem Tod von Schauspieler Alexander Held ändert das ZDF kurzfristig das Programm: "Landkrimi: Acht" fliegt raus

Aktualisiert:

von Edwin B.

17:30 SAT.1 Bayern

Trauer um Alexander Held: Münchner Schauspieler stirbt mit 67

Videoclip • 24 Sek • Ab 12

Das ZDF stellt heute sein Abendprogramm kurzfristig um: Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass  Alexander Held im Alter von 67 Jahren verstorben ist, zeigt der Sender eine "München Mord"-Folge mit dem Schauspieler. Auch ZDFneo plante bereits gestern kurzfristig um.

Programm-Änderung im ZDF: "München Mord" statt "Landkrimi: Acht"

Am heutigen Mittwoch, den 20. Mai, zeigt das ZDF eine Folge von "München Mord". "Zur Erinnerung an Alexander Held", schreibt der öffentlich-rechtliche Sender auf seiner Programmseite. Hier sieht man ihn in seiner polizeilichen Ermittlerrolle als Ludwig Schaller -  eine seiner bekanntesten Rollen, die er seit 2010 verkörperte. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Schauspieler Alexander Held im Alter von 67 Jahren gestorben ist.

Auf dem Sendeplatz war eigentlich die Krimireihe "Landkrimi: Acht" eingeplant. Die Folge wird nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Heute, 20:15 Uhr • München Mord

Das ZDF zeigt anlässlich Alexander Helds Tod die "München Mord"-Folge "Das Kamel und die Blume"

Verfügbar auf Joyn90 Min

Schauspieler Alexander Held gestorben: Auch ZDFneo stellt um

Bereits gestern stellte ZDFneo das Programm um. Statt der geplanten Sendung "Helen Dorn: Der Pakt" liefen zur Prime Time zwei Folgen der Krimiserie "Stralsund" als Tribut an den verstorbenen Alexander Held.

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