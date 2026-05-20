Das ZDF stellt heute sein Abendprogramm kurzfristig um: Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass Alexander Held im Alter von 67 Jahren verstorben ist, zeigt der Sender eine "München Mord"-Folge mit dem Schauspieler. Auch ZDFneo plante bereits gestern kurzfristig um.

Programm-Änderung im ZDF: "München Mord" statt "Landkrimi: Acht"

Am heutigen Mittwoch, den 20. Mai, zeigt das ZDF eine Folge von "München Mord". "Zur Erinnerung an Alexander Held", schreibt der öffentlich-rechtliche Sender auf seiner Programmseite. Hier sieht man ihn in seiner polizeilichen Ermittlerrolle als Ludwig Schaller - eine seiner bekanntesten Rollen, die er seit 2010 verkörperte. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Schauspieler Alexander Held im Alter von 67 Jahren gestorben ist.

Auf dem Sendeplatz war eigentlich die Krimireihe "Landkrimi: Acht" eingeplant. Die Folge wird nun auf unbestimmte Zeit verschoben.