Schlager in der Primetime Darum fällt der ZDF-Krimi am Samstagabend aus Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von C3 Newsroom "Helen Dorn: Verdammte Familie" mit Anna Loos (l.) und Maya Lauterbach (r.) war kürzlich besonders erfolgreich. Trotzdem gibt es keinen ZDF-Krimi am Samstagabend. Es kommt Musik zur Primetime. Bild: ZDF und Georges Pauly

Normalerweise dominiert am Samstagabend ein ZDF-Krimi das Programm. Dieses Wochenende setzt der Sender jedoch auf Musik statt auf Mord. Die "Giovanni Zarrella Show" übernimmt die Primetime live aus Göttingen.

Am Samstagabend gehören Krimireihen im ZDF traditionell zu den größten Publikumsmagneten. Formate wie "Helen Dorn", "Wilsberg" oder "Ein starkes Team" erzielen regelmäßig hohe Einschaltquoten und sichern dem Sender häufig den Primetime-Sieg. Besonders erfolgreich war zuletzt ein neuer "Helen Dorn"-Fall, der rund fünf Millionen Menschen erreichte. Auch "Der Quiz-Champion" konnte diese Werte nicht halten und kam nur auf 3,17 Millionen Zuschauer.

Schlager übernimmt die Primetime Trotz dieser starken Krimi-Tradition entscheidet sich das ZDF an diesem Wochenende für ein anderes Konzept. Um 20.15 Uhr läuft die neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" live aus der Lokhalle in Göttingen. Erwartet werden unter anderem Maite Kelly, Beatrice Egli, Vanessa Mai und Howard Carpendale. Auch die Gruppe Die Prinzen steht auf der Gästeliste. Das Motto der Sendung lautet "Party pur". Die zuletzt erreichte Zuschauerzahl lag bei etwa 3,08 Millionen und damit deutlich unter den Krimi-Erfolgen.

Ausblick auf den nächsten Krimi Krimi-Fans müssen jedoch nicht lange warten: Am 2. Mai zeigt das ZDF den neuen Film "Ostfriesensturm". Darin wird Kommissarin Ann Kathrin Klaasen mit zwei rätselhaften Mordfällen konfrontiert. Ein Mann wird tot in einer Ferienwohnung gefunden, kurz darauf folgt ein weiterer Mord in einem Tierpark. Die Ermittlungen führen tief in ein persönliches Umfeld und entwickeln sich zu einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit.