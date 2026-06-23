Krimireihe steht vor dem Aus "Der Kommissar und das Meer"-Ikone: Geht Walter Sittler bald in Rente? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau In "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" wird es eng für Kriminalhauptkommissar Robert Anders (Walter Sittler): Er steht selbst unter Mordverdacht. Bild: © ZDF/Marion von der Mehden

Seine TV-Karriere begann vor knapp 40 Jahren. Ab 2007 ermittelte Walter Sittler als Hauptkommissar Robert Anders in Schweden. Mittlerweile ist seine Figur am Bodensee zu Hause. Denkt der Darsteller mit 73 Jahren ans Aufhören?

Ein vertrackter Fall für den deutschen Hauptkommissar Robert Anders (Walter Sittler), der mit seiner Familie seit Jahren auf der schwedischen Ferieninsel Gotland lebt: Als eine verweste Frauenleiche gefunden wird, stellt sich schnell heraus, dass es sich um Line Anders handelt, seine Ex-Frau. Doch es kommt noch dicker für den erfahrenen Ermittler: Immer mehr Spuren deuten auf ihn als Täter hin. Seine neue Kollegin Anna-Maja Haglund (Maria Alm Norell) wird skeptisch. Schließlich muss der mittlerweile suspendierte Robert untertauchen, um einer Festnahme zu entgehen. Verzweifelt macht er sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Mörder.

Ermittle heute mit Kommissar Robert Anders im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • Der Kommissar und das Meer Woher wir kommen, wohin wir gehen Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Vom Meer zum See: "Der Kommissar" ist nach wie vor aktiv Fans der beliebten Krimireihe wissen: Robert Anders hat mittlerweile eine neue Heimat gefunden. Nach 14 Jahren in Schweden ermittelt der Polizist seit 2022 am Bodensee - in der Serie "Der Kommissar und der See". Die ursprüngliche Serie wurde unter anderem wegen der Produktionskosten eingestellt, da die deutsche Besetzung und Produktionsmannschaft auf die Insel Gotland reisen und untergebracht werden musste. "Die Figur des Kommissars ist mir schon ans Herz gewachsen", verriet Walter Sittler vor Jahren dem Portal "Visit Sweden". "Kommissar Anders versucht, die Menschen so zu sehen, wie sie sind und nicht durch das Gitter der Gesetzgebung in eine Schublade einzuordnen." Daran hat sich auch seit dem Umzug der Figur an den Bodensee nichts geändert.

2026 geht Kommissar Anders endgültig in den Ruhestand Die Serienfigur Robert Anders ist mit dem Umzug an den Bodensee offiziell im Ruhestand. Und macht trotzdem weiter. Ein "Ex-Kommissar, der einfach nicht aufhören kann zu arbeiten - nicht weil er die Arbeit sucht, sondern weil die Fälle ihn immer wieder finden". So beschrieb es Sittler 2022 in einem Interview mit der Zeitung "Luxemburger Wort". Doch auch dieses Kapitel neigt sich nun dem Ende zu. Im Herbst 2025 wurde die fünfte Folge des Spin-offs abgedreht. Arbeitstitel: "Spätlese". Die Episode wird im Laufe dieses Jahres ausgestrahlt. "Und dann geht der Kommissar in Rente", so Sittler. Auf eigenen Wunsch, wie er 2025 in den "Stuttgarter Nachrichten" verriet. "Das sind dann, mit dem Kommissar am Meer in Schweden, insgesamt 34 Filme. Es war wirklich schön, dass wir das gemacht haben. Dieser Ausklang hier am Bodensee ist auch schön. Aber dann ist auch gut." Was keinesfalls heißt, dass auch Walter Sittler in Rente geht. In den letzten Monaten war der 1952 in Chicago geborene Darsteller als Produzent schwer beschäftigt. Mit seiner Frau Sigrid Klausmann als Regisseurin - die beiden sind seit 1985 verheiratet - entstand der Dokumentarfilm "Girls Don't Cry". Die Produktion über sechs junge Frauen in sechs Ländern kam im April in die Kinos. "Ein Haufen Arbeit", betonte Sittler.

"Und dann muss man schauen: Was mache ich mit der mir verbleibenden Zeit?" Grundsätzlich kann sich der TV-Star vorstellen, kürzerzutreten, erklärte er im August vergangenen Jahres in den "Stuttgarter Nachrichten". "Es ist sicher schön, wenn man gemocht wird, wenn man eingeladen wird, aber auch anstrengend. Und dann muss man schauen: Was mache ich mit der mir verbleibenden Zeit, von der ich nicht weiß, wie lang sie ist? Wir haben jetzt ein Enkelkind in Schwäbisch Hall, und das sind alles so Dinge, die mich locken." Und dann ist da ja noch seine erste schauspielerische Liebe: das Theater. Anfang 2026 war er mit dem Programm "Gestatten, Kästner!" auf Deutschlands Bühnen unterwegs - musikalisch begleitet unter anderem von seiner Tochter Lea-Marie. Immer wieder präsentiert Walter Sittler das Wirken des Autors Erich Kästner. Dieser war nicht nur Kinderbuchautor, sondern auch ein politischer Satiriker, betont Sittler. Und fügt in den "Stuttgarter Nachrichten" hinzu: "Da schlackern einem auch die Ohren, weil man denkt, das kann doch nicht sein, was der vor 100 Jahren geschrieben hat - das ist heute noch aktuell." Auch Lesungen, etwa mit seiner Schauspiel-Kollegin Mariele Millowitsch, stehen immer wieder auf seinem Programm. An der Seite der Darstellerin wurde Sittler ab Mitte der 1990er-Jahre berühmt. Zunächst waren sie in der Fernsehserie "girl friends - Freundschaft mit Herz" Seite an Seite zu sehen, später in der Sitcom "Nikola".

Walter Sittler wuchs als jüngstes von acht Kindern auf: "Jung sein ist meine Rolle" Auch privat zählt sich Walter Sittler noch längst nicht zum alten Eisen. "Wahrscheinlich habe ich einfach Glück gehabt, das jüngste Kind von acht zu sein. Jung sein ist meine Rolle", erklärte der 73-Jährige kürzlich in einem Interview mit der Agentur "teleschau". Er sei stets neugierig geblieben, darauf bedacht, nichts zu verpassen. Diese Lebenseinstellung habe er sich bewahrt, das halte ihn lebendig. "Ich hinterfrage gerne kritisch, was ich denke oder mache: Ist das noch gut? Was ist jetzt wichtig? So bleibt man wach." "Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen" läuft am Dienstag, 23. Juni, um 22:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn. verfügbar.