Komplett unterschiedliche Promi-Geschwister "Der Kommissar und das Meer": Das ist der Bruder von Steven Gätjen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Filiz Tamara Boga Steven Gätjens Familienbande: Von diesem Geschwister-Duo hat noch keiner gehört. Bild: picture-alliance/dpa/Bodo Marks/ProSieben/Joyn Redaktion

Wenn der Name Gätjen fällt, denken die meisten sofort an Steven Gätjen. Den internationalen Red-Carpet-Profi, der Hollywood-Stars interviewt, als wären es alte Bekannte. Was dagegen selbst viele TV-Fans überrascht: Steven Gätjen hat einen Bruder, der ebenfalls regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist, allerdings ganz bewusst abseits des Rampenlichts.

Krimi vor schwedischer Kulisse: Darum geht es in "Der Kommissar und das Meer" Andy Gätjen, mit bürgerlichem Namen Andreas Thomas Gätjen, ist Schauspieler und über viele Jahre wesentlicher Teil einer der erfolgreichsten ZDF-Krimireihen: "Der Kommissar und das Meer". Zwischen dramatischen Küstenlandschaften und nordischer Ruhe ermittelt ein deutscher Kommissar in Mordfällen, die oft tiefer gehen, als es die idyllische Umgebung vermuten lässt. Von 2007 bis 2021 verkörperte Andy Gätjen die Rolle des Kommissars Thomas Wittberg, eine Figur, die ruhig, analytisch und nahbar zugleich war. Besonders bemerkenswert: In der Serie wirkte auch Inger Nilsson mit, die als Pippi Langstrumpf weltberühmt wurde.

Die Schauspieler Andy Gätjen (v. l.) als Kripo-Beamter Thomas Wittberg, Inger Nilsson (Ewa), Walter Sittler (Robert Anders) und Solveig Arnarsdottir (Karin Jacobsson) am Set von "Der Kommissar und das Meer". Bild: picture-alliance/ dpa / Bodo Marks

Andy und Steven Gätjen: Zwei Brüder, zwei Persönlichkeiten Andy Gätjen ist der jüngere des Geschwistergespanns. Die beiden trennt gerade einmal ein Jahr Altersunterschied. Steven Gätjen wurde am 25. September 1972 in Phoenix, Arizona, geboren, Andy folgte am 16. Oktober 1973. Mit Daniel Gätjen haben die beiden noch einen weiteren Bruder. Während Steven Gätjen sich als einer der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands etablierte und regelmäßig von den Oscars aus Hollywood berichtete, entschied sich Andy ganz bewusst für eine ruhigere Linie. Als Schauspieler steht er zwar ebenfalls häufig vor der Kamera, umgeht aber den Medienrummel, wann immer es möglich ist. Andreas vermeidet Gala-Auftritte, Social Media und große Interviews und versteht sich klar als Schauspieler, nicht als Person der Öffentlichkeit. Seit Anfang der 2000er ist er regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen, unter anderem in Serien wie "Notruf Hafenkante", "In aller Freundschaft" oder "Rote Rosen". Trotz des unterschiedlichen Medien-Verhaltens haben die beiden Gätjen-Brüder auch gemeinsame Projekte. Zusammen veröffentlichten sie das Kinderbuch "Die unglaublichen Abenteuer von Wilbur McCloud". Ein Moderations-Job käme für Andy dennoch nicht infrage. Sein Credo: "Beim Moderieren wäre das ja ich. Ich brauche eine Rolle." Etwas Kreatives, hinter dem er verschwinden kann.

Privat bewusst leise: Familie, Liebe und Leben abseits der Kameras Auch privat hält sich Andy Gätjen konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch: Seit Juni 2008 ist er mit der schwedischen Schauspielerin Lisa Karlström verheiratet, die unter anderem im Krimi "Bella Block" mitspielt. Kennengelernt haben sich die beiden während der Dreharbeiten zu "Der Kommissar und das Meer" auf Gotland. Gemeinsam haben sie einen Sohn im Teenager-Alter und leben als Familie in Hamburg. Lisa Karlström arbeitet neben der Schauspielerei auch als Yogalehrerin - ein weiteres Beispiel für das bodenständige Leben, das Andy Gätjen fernab des Medienrummels führt.