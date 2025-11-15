Alles ist anders! Erste Infos über ZDF-Silvestershow - alles zu Location, Gästen und Moderation Aktualisiert: Vor 52 Minuten von C3 Newsroom Die ZDF-Silverstershow wird nicht länger in Berlin stattfinden. Bild: IMAGO / Future Image

Zum Jahreswechsel 2025/2026 bricht das ZDF mit einer langen Tradition: Erstmals findet die große Silvestershow nicht in Berlin, sondern in der Hamburger Hafencity statt. Unter dem Titel "Silvester in Concert" verwandelt der Sender die Norderelbe vor dem Überseequartier in eine schwimmende Open-Air-Bühne.

Schließlich fiel die Entscheidung auf den Chicago-Kai vor dem Westfield-Einkaufszentrum, wo die Stadt genügend Platz und logistische Vorteile sieht. Eine Informationsveranstaltung für Anwohner bestätigte die wichtigsten Details - und verriet erste prominente Gäste, berichtet unter anderem "Tag24".