Endlich Gewissheit
"Helene Fischer Show": ZDF sorgt nach monatelangem Bangen für Klarheit
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Stadiontour: Helene Fischer begeistert rund 40.000 Fans in Hannover
Videoclip • 03:06 Min • Ab 12
Erst die Pause, dann neue Zweifel: Lange war offen, ob die "Helene Fischer Show" 2026 tatsächlich zurückkehrt. Jetzt gibt es für Fans endlich die ersehnte Nachricht vom ZDF.
Weihnachten ohne Helene Fischer? Nachdem ihre große Show 2025 ausfiel, stand lange die Frage im Raum, ob die Sängerin in diesem Jahr auf den traditionellen Sendeplatz zurückkehrt. Nun herrscht offenbar Klarheit: Die "Helene Fischer Show" soll 2026 wieder im ZDF zu sehen sein.
Wie das Fachportal "schlagerpuls.com" berichtet, geht das aus einem Schreiben der ZDF-Zuschauerredaktion hervor. Damit dürften viele Fans aufatmen – denn zuletzt hatten erneut Spekulationen über einen möglichen Ausfall die Runde gemacht.
Sendungen, Shows und Events im ZDF anschauen
Konzerte sorgten für neue Zweifel
Grund dafür waren unter anderem Helene Fischers Pläne für den Dezember. Am 11. und 12. Dezember steht die Sängerin beim Ski-Opening in Schladming auf der Bühne.
Das österreichische Portal "oe24.at" hatte unter Berufung auf einen TV-Insider berichtet, dass die beiden Auftritte die Vorbereitungen für die Weihnachtsshow erschweren könnten. Anfang August hielt sich auch das ZDF gegenüber "schlagerpuls.com" noch zurück. Demnach befinde man sich "momentan in Gesprächen".
Ganz überraschend kommt die positive Nachricht allerdings nicht. Bereits im Juni hatte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit "DWDL" Hoffnung gemacht. Auf die Zukunft der Weihnachtsshow angesprochen, erklärte er:
Für Helene Fischer sieht es gut aus.
2025 setzte die Weihnachtsshow aus
Für Fans ist die Nachricht besonders erfreulich, weil sie bereits ein Jahr auf die beliebte Weihnachtstradition verzichten mussten. 2025 hatte Helene Fischer nach der Geburt ihrer zweiten Tochter angekündigt, dass ihre Show pausiert.
Damals wandte sie sich selbst an ihre Fans und erklärte: "Viele von euch haben sicher auch schon die 'Helene Fischer Show' gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird."
Nun soll also das Comeback folgen. Traditionell läuft die "Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtsfeiertag und lockt ein Millionenpublikum vor die Fernseher. Ob das ZDF auch 2026 am 25. Dezember festhält, ist allerdings noch nicht offiziell bekannt. Auch Gäst:innen und Termine für die Aufzeichnung stehen bislang aus.
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Helene Fischer steht im Dezember gleich mehrfach auf der Bühne
Fest stehen dagegen Fischers Konzerte in Schladming. Am 11. Dezember tritt sie beim Ski-Opening auf der Planai auf. Weil der erste Termin innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, kündigte die Sängerin eine Zusatzshow für den 12. Dezember an.
Für ihre Fans könnte der Dezember damit gleich mehrere Höhepunkte bereithalten: zwei große Live-Konzerte – und die Rückkehr der "Helene Fischer Show" ins ZDF.
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