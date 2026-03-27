ZDF-Serie Gibt es Maria Alm wirklich? Hier wurde "Die Maiwald" gedreht Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Viel Aufregung und viel Natur: Tierärztin Johanna Maiwald (Doris Schretzmayer) praktiziert in der ZDF-Serie "Die Maiwald" in Maria Alm. Und diesen Ort gibt es wirklich. Bild: ZDF / Lukas Pfaff/ Irenaeus Herok

"Die Maiwald" bereichert seit kurzem die Bergkino-Serie im ZDF. Ob sie ein dauerhafter Erfolg wie "Die Bergretter", "Der Bergdoktor" oder "Lena Lorenz" wird, muss sich noch zeigen. Eins ist klar: von den großartigen Drehorten kann sie allemal mithalten.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unsere Heimat vom ZDF als Kulisse für dieses TV-Highlight ausgewählt wurde." So steht es auf der Homepage der Hochkönig Tourismus GmbH. Die hat ihren Sitz in österreichischen Maria Alm am Steinernen Meer. Und exakt dieser Ort mit knapp über 2.000 Einwohnern diente als Hauptdrehort für die beiden Pilotfilme von "Die Maiwald". Darin spielt Doris Schretzmayer die Tierärztin und Titelheldin Johanna Maiwald. Am 26. März durften sich die Fans über eine neue Episode freuen. Am Gründonnerstag, 2. April, läuft ab 20:15 Uhr im ZDF und im Joyn-Livestream bereits der vorerst letzte Serienteil. In der Episode "Beziehungsweise" spielt Schauspiel-Ikone Uschi Glas in einer Gastrolle mit. Auch Sonsee Neu ist bei "Die Maiwald" als Schwägerin der Tierärztin dabei. Sie war von der Drehkulisse sofort begeistert. Es war Liebe auf den ersten Blick, sagte sie dem ZDF: "Ich war so geflasht von der Gegend, dass ich direkt die Hochbahn genommen habe." Oben fand sie einen Bergsee und sprang ganz spontan rein. Mit Folgen: "Ich habe ein bisschen die Zeit verloren und die letzte Gondel nach unten verpasst."

Diese Landschaften bilden das Panorama der "Maiwald"-Folgen Die Zeit verlieren - das kann Naturfreund:innen und Fans der spektakulären Landschaften um Maria Alm durchaus passieren. Der kleine Ort liegt zu Füßen des Steinernen Meeres. Der verkarstete Gebirgsstock ist Bestandteil der Berchtesgadener Alpen und gehört teilweise zu Bayern und zum österreichischen Bundesland Salzburg. Das Steinerne Meer und seine Gipfel mit so pittoresken Namen wie "Großer Hundstod", "Toter Hund" oder "Wurmhorn" bilden das Panorama von so mancher "Maiwald"-Szene. Auf der anderen Seite von Maria Alm liegen die Pinzgauer Grasberge mit dem Hausberg der Gemeinde, dem 1.253 Meter hohen Natrun, auf den auch die Bergbahn führt, die Sonsee Neu wohl zu ihrem Bergsee, mutmaßlich den Prinzensee, brachte. Gemeinde und Hausberg sind Highlights innerhalb der Skiregion Hochkönig gehört. Der Hochkönig selbst ist mit einer Höhe von 2941 Metern der höchste Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen und von Maria Alm knapp 15 Kilometer entfernt.

Naturrolle perfekt: Johanna Schretzmayer wuchs auf einem Bauernhof auf Im Herbst 2025 wurde hier gedreht, sehr zur Freude der Einwohner:innen und des Touristikverbandes. "Die mächtigen und markanten Gipfel des Steinernen Meers, die sanften, grünen Almen und der authentische Dorfkern spiegeln exakt das wider, was einen Urlaub am Hochkönig so unvergleichlich macht", hieß es auf der Homepage. So ist es für Freunde der real existierenden Kulissen in Bergkino-Serien (wie etwa dem "Bergdoktor") sicher eine lohnende Detektivarbeit, in den "Maiwald"-Filmen auf Originalschauplätze zu achten. Ist der Dorfbach, die Urslau, zu sehen? Kann man die Pfarr- und Wallfahrtskirche entdecken? Da Johanna Maibach ihren Beruf nicht nur in der Praxis ausübt, gibt es in "Die Maiwald" auch viele Landschaftsaufnahmen, Bergpanoramas, unendliche Weiden und Weiten zu bewundern. Das alles kam Schauspielerin Schretzmayer sehr entgegen. Sie wuchs als Kind auf einem Bauernhof auf, was sie für die Serie als "Glücksfall" bezeichnete. "Eine gewisse Unerschrockenheit vor Tieren wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt. Meine Großmutter und meine Eltern haben bei uns zu Hause Schweine und Kühe gehalten, bis ich etwa zehn Jahre war und ich habe es geliebt, beim Melken zuzuschauen", sagte sie dem ZDF. Insgesamt sei zwischen ihr und ihrem Rollencharakter "die Verbundenheit zur Natur" eine große Gemeinsamkeit.

"Lena Lorenz" verdrängt "Die Maiwald" Nicht zuletzt der Zuspruch der Naturfreund:innen im ZDF-Publikum wird darüber entscheiden, ob "Die Maiwald" eine Zukunft bekommt. Nach ihrem zweiten Einsatz wird Dr. Johanna Maiwald jedoch vorerst von "Lena Lorenz" abgelöst. Die Hebamme ist im Vergleich zur "Maiwald" routiniert: Seit 2015 wirkt sie in Himmelsruh. Allerdings gibt es diesen Ort in der Realität nicht. Die Dreharbeiten zur Erfolgs-Serie finden aber in der Nähe von Maria Alm statt. "Lena Lorenz" mit Judith Hoersch in der Titelrolle wird im Berchtesgadener Land gedreht, quasi auf der anderen Seite des Steinernen Meeres. Der "Hof Lorenz", Hauptschauplatz der Serie, befindet sich in Schönau am Königssee - keine 30 Kilometer Luftlinie von Maria Alm entfernt. Nun kehrt "Lena Lorenz" mit der 12. Staffel zurück. Vier neue Folgen sind angekündigt. Am Donnerstag, 9. April, läuft um 20:15 Uhr im ZDF und per Livestream auf Joyn die erste Episode. "Muttergefühle" heißt sie und ist die 47. Episode seit Serienstart im April 2016. Da hat "Die Maiwald" noch einen langen Weg vor sich.