Lob für den Kapitän
"Kritik nicht angebracht": Für "Traumschiff"-Star Barbara Wussow ist Florian Silbereisen ein "absoluter Vollprofi"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Barbara Wussow spricht im Interview über ihre Arbeit an der Erfolgsserie "Das Traumschiff" und lobt Florian Silbereisen als Kollegen. Sie reagiert auf die Kritik an seiner Besetzung und hebt seine Professionalität hervor.
Barbara Wussow, Schauspielerin und langjähriges Gesicht der ZDF-Erfolgsserie "Das Traumschiff", hat sich in einem Interview mit dem "Südkurier" ausführlich über ihre Arbeit, ihre Reisen und die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen geäußert. Besonders hob sie die Professionalität ihres Kollegen hervor, der seit 2019 als Kapitän Max Parger das Kommando auf dem "Traumschiff" führt.
"Florian ist ein ganz reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege", betonte Wussow. Sie zeigte sich beeindruckt von Silbereisens Fähigkeit, zwischen seinen zahlreichen Verpflichtungen als Moderator und Schauspieler zu pendeln. "Wenn er einen Tag zuvor in Deutschland noch eine Show moderiert hat und dann rund um den Erdball fliegt, um zu uns zu stoßen, ist er bereits am nächsten Tag ausgeschlafen und stets gut gelaunt bereit für den Dreh."
Kritik an Silbereisens Besetzung
Trotz der positiven Erfahrungen von Wussow gibt es immer wieder Stimmen aus der Branche, die die Besetzung Silbereisens als Kapitän kritisieren. Schauspieler:innen wie Katerina Jacob und Sky du Mont haben in der Vergangenheit bemängelt, dass Silbereisen kein gelernter Schauspieler sei und seine Rolle nicht authentisch verkörpere. Jacob erklärte beispielsweise: "Für mich ist das unverständlich, warum ein Moderator einen Schauspieler ersetzen soll."
Barbara Wussow hält diese Kritik jedoch für unbegründet. "Florian ist ein absoluter Vollprofi, stets textsicher, er hat Talent und kommt super bei den Menschen an. Er verkörpert seine Rolle, wie ich finde, sehr gut." Damit verteidigt sie ihren Kollegen gegen die Stimmen aus der Branche und hebt hervor, dass die Zuschauer:innen ihn schätzen.
Traumdrehorte und Leben abseits der Kamera
Abseits des Trubels auf dem "Traumschiff" genießt Barbara Wussow die drehfreien Phasen für Ausflüge an ihren Lieblingsorten. Besonders die Malediven haben es ihr angetan: "Ich liebe Sonne, Palmen, Strand und Meer, weshalb es mich dort magisch hinzieht." Aber auch Europa hat für sie Traumziele zu bieten - darunter Santorin, Montenegro und Korsika.
Wenn sie nicht vor der Kamera steht, verbringt Wussow gerne Zeit mit ihrer Familie in Wien. Morgens unternimmt sie Spaziergänge mit ihrem Beagle im Wiener Wald und schätzt die Ruhe des Familienlebens. Trotz ihres bevorstehenden Rentenalters denkt die 64-jährige Schauspielerin übrigens längst noch nicht ans Aufhören: "Ich liebe meinen Beruf. Diesen an den Nagel zu hängen, kann und möchte ich mir nicht vorstellen."
