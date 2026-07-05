Ständig Straftaten in der Steiermark Der "Landkrimi" auf Joyn: Warum gibt es eigentlich so viele "Steirer"-Titel? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau In "Steirergeld" ermitteln Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) zum tödlichen Überfall auf einen bankrotten Privatbanker. Bild: ARD Degeto Film/Allegro Film/Ste

"Steirergeld" heißt der 26. ORF-"Landkrimi" aus dem Jahr 2022, der nun wiederholt wird. Warum gibt es eigentlich so viele Krimis, die die Steiermark im Titel tragen? Wir erklären es dir!

Die Steiermark ist eine beliebte Urlaubsregion in Österreich. Doch auch unter Krimi-Fans erfreut sich das bergige und bewaldete Bundesland mit der Hauptstadt Graz seit Jahren großer Beliebtheit. Sage und schreibe 14 "Steirer"-Filme zählt die beliebte "Landkrimi"-Reihe vom ORF bis zum heutigen Tag. Angefangen hatte alles mit dem Krimi "Steirerblut", der in Deutschland 2017 erstausgestrahlt wurde. Der neueste Film "Steirerstich" lief Ende 2025 im ORF. Ein deutscher Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Geh mit Hary Prinz und Anna Unterberger auf Spurensuche im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 Uhr • LandKrimi Steirergeld Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Was sind die ORF-"Landkrimis"? Unter dem Reihentitel "Landkrimi" produziert der ORF seit 2012 Kriminalfilme, die abwechselnd in einem der neun österreichischen Bundesländer sowie in Südtirol spielen. Die Ermittler:innen sind dabei in jeder Region andere. Landestypische Eigenheiten der jeweiligen Regionen spielen in den Filmen ebenso eine Rolle wie die zu lösenden Kriminalfälle. Die Handlung ist oftmals eher humorvoll als düster angelegt. Insgesamt zählt der "Landkrimi" bislang 42 Filme. Vier weitere Krimis unter diesem Label sind bereits abgedreht.

Was haben die "Steirer"-Filme gemeinsam? "Steirerblut", der erste Krimi aus der Steiermark, beruht auf dem gleichnamigen Debütroman der Autorin Claudia Rossbacher aus dem Jahr 2011. Die Österreicherin erzählt darin von der Abteilungsinspektorin Sandra Mohr vom LKA in Graz, die für Ermittlungen in einem rätselhaften Mordfall in ihre alte Heimat im steirischen Krakau gerufen wird. Insgesamt verfasste Rossbacher bislang 15 Kriminalromane aus der Steiermark. Die gebürtige Wienerin fand schon früh Gefallen an der Steiermark, wie sie 2023 im Interview mit dem Frauenmagazin "Die Steirerin" verriet: "Mit dem Wiener Grant konnte ich auch nie wirklich etwas anfangen. Obwohl ich leider keinen Tropfen Steirerblut in mir habe, muss ich gestehen, dass ich mich der Steiermark immer schon viel zugehöriger fühle als Wien. Und es ist schön, dass ich so herzlich aufgenommen wurde und die Menschen sich freuen, dass der Fokus auf ihre Region gerichtet wird." Ein 16. Roman aus der Steiermark soll im Herbst 2027 erscheinen. Sechs der bereits erschienenen Kriminalromane wurden bislang vom ORF verfilmt. Die übrigen acht Filme entstanden auf Basis der in den Krimis auftauchenden Figuren.

Begleite Sandra Mohr und Sascha Bergmann bei den Ermittlungen im Livestream Bald verfügbar Montag, 06.07. 21:45 Uhr Steirerkind Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wie unterscheiden sich die Bücher von den Filmen? In den "Steirer"-Kriminalromanen von Claudia Rossbacher ermittelt seit dem ersten Band ohne Unterbrechung Sandra Mohr. In der "Landkrimi"-Reihe vom ORF wurde diese Rolle nur in den ersten fünf Krimis aus der Steiermark von Miriam Stein verkörpert. Nach Mohrs Filmtod in "Steirertod" (2021) bekam ihr Kollege Sascha Bergmann (Hary Prinz) mit Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) eine neue Kollegin zur Seite gestellt. Demnächst muss sich Sascha Bergmann abermals mit einer neuen Kollegin arrangieren: Lena Herzog (Maya Unger) übernimmt im 15. Film unter dem Arbeitstitel "Steirerbiest" den Posten von Anni Sulmtaler. So berichtete der ORF bereits im September 2025.

Wer hat die Prostituierten getötet? Verfolge den Fall im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 Uhr Steirertod Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Worum geht es in "Steirergeld"? Zunächst steht aber erst einmal die Wiederholung eines alten Films auf dem Programm: Film Nummer acht, "Steirergeld" aus dem Jahr 2022, erzählt von einem Raubüberfall auf einen Privatbanker: Rudi Stiegler (Gottfried Breitfuß) war einst als Wohltäter in der Region bekannt. Er kümmerte sich um Kinderspielplätze, gab gute Zinsen und sponsorte den örtlichen Eishockeyclub. Doch kurz nach Bekanntwerden seiner Pleite wird Stiegler in seinem Haus überfallen und stirbt. In der Folge ermitteln die Grazer LKA-Beamten Bergmann (Hary Prinz) und Sulmtaler (Anna Unterberger) quasi gegen die gesamte Ortsgemeinde oder zumindest jede Person, die höhere Summen bei der Privatbank angelegt hatte. Die vielen Verdächtigen machen den Film von Wolfgang und Maria Murnberger (Buch und Regie) etwas träge. Trotzdem gelingt es den beiden Hauptdarsteller:innen mit ironischen Tönen zu überzeugen. "Steirergeld" siehst du am Montag, 6. Juli, um 20:15 Uhr, im ARD-Livestream bei Joyn. Direkt im Anschluss, um 21:45 Uhr, wird dort auch der zweite "Landkrimi" aus der Steiermark wiederholt: In "Steirerkind" (2018) ermitteln Sandra Mohr und Sascha Bergmann zum Mord an einem äußerst unbeliebten Skitrainer. Am Freitag, 10. Juli, um 20:15 Uhr, läuft die Wiederholung des fünften Films "Steirertod" (2021) im ARD-Livestream bei Joyn. Darin gilt es, die ähnlich gestalteten Morde an zwei Prostituierten aufzuklären. In Deutschland feiert als nächstes der ORF-"Landkrimi" "ACHT" TV-Premiere. Er ist die Fortsetzung des "Landkrimis" "Vier" aus dem Jahr 2021. Marie Kreutzer ("Corsage") führte in beiden Fällen Regie. Vom Ermittler:innenteam kehrt allerdings nur Chefinspektorin Marion Geyer (Regina Fritsch) zurück. Im niederösterreichischen Langenlois ermittelt sie in einem kaltblütigen Mordfall an einem angesehenen Arzt. Den Film siehst du am Mittwoch, 5. August, um 20:15 Uhr, im ZDF-Livestream bei Joyn.