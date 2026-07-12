Karriere und Privatleben Markus Koflers Halbbruder bei den "Bergrettern": So versteht sich Arne Löbers mit seinem Bruder im wahren Leben Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Arne Löber ist seit Staffel 17 bei "Die Bergretter" mit dabei. Bild: Future Image

Als Jan Fugain, Halbbruder von Markus Kofler, sorgt Arne Löber für Turbulenzen bei den "Bergrettern". Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Florian Vogt bei "Sturm der Liebe". Doch gelernt hat er eigentlich etwas ganz anderes. Das ist über sein Privatleben bekannt.

Steckbrief Name : Arne Löber

Geburtstag : 20. November 1992

Geburtsort : Lüdenscheid

Wohnort : Köln

Größe : 1,78 Meter

Familienstand : ledig

Kinder: keine

Studium und Alles-Tester Nach der Schule studierte Arne Löber an der Deutschen Sporthochschule Köln Sportjournalismus. Als seine Student:innen-WG bei der Sendung "Hot oder Schrott - Die Allestester" mitgemachte, schnupperte er TV-Luft. Nach seinem Bachelorabschluss besuchte er die Akademie für Darstellende Kunst in Baden-Württemberg. Kurz nach seinem Abschluss folgte sein erstes festes Engagement beim ARD-Dauerbrenner "Sturm der Liebe". Vorgezeichnet war dieser Weg keineswegs, träumte Arne als Kind doch davon, Bodyguard oder Sportprofi zu werden. "Am liebsten Football-Profi", verrät er im Interview mit den Machern des YouTube-Kanals "Best Outtakes".

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Durchbruch mit "Sturm der Liebe" Einem breiten Publikum ist er als Florian Vogt in der 17. Staffel "Sturm der Liebe" bekannt. Für den Förster gibt es nach einigen Hindernissen ein Happy End mit Maja von Thalheim (Christina Arends). Mit seiner Figur verbindet ihn die Liebe zur Natur, wie er im ARD-Interview verrät. Er sei jedoch nicht so besserwisserisch wie Florian. Nach rund einem Jahr verließen Arne Löber und seine Kollegin Christina Arends im Dezember 2021 nach ihrer Hochzeit den Fürstenhof, um in den USA ein neues Leben zu beginnen. Nach seinem "Sturm der Liebe"-Aus war es zunächst ruhig um den Darsteller geworden.

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Zwist unter Gebrüdern bei den "Bergrettern" Jetzt ist Arne Löber recht frisch im "Bergretter"-Team: Seit der 17. Staffel ist er als Jan Fugain, Halbbruder von Markus Kofler (Sebastian Ströbel) mit dabei. Nach jahrelanger Funkstille sind die beiden Brüder wieder vereint. Doch statt Harmonie und Verlässlichkeit gibt es Chaos und jede Menge emotionaler Momente. Zunächst reagiert Markus sehr abweisend auf seinen Bruder und möchte ihn auch nicht auf dem Hof unterbringen. Hauptgrund ist das gespaltene Verhältnis der beiden zu ihrer verstorbenen Mutter. Markus kann es seinem Bruder Jan nicht verzeihen, dass er nicht zur Beerdigung gekommen ist. Der wiederum denkt, nie gut genug für seine Mutter gewesen zu sein. Diese ist erst aufgeblüht, als sie ihren Erstgeborenen, Markus, wieder in ihrem Leben hatte.

Imw Leben stake Familienbande Im echten Leben versteht sich Arne von Kindesbeinen an bestens mit seinem Bruder. Er ist mit vier Geschwistern aufgewachsen und sehr froh über die enge Bindung.

Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern und da bin ich auch sehr dankbar für. Arne Löber

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