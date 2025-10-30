Kannst du dich an alle erinnern?
20 Jahre "Sturm der Liebe" in der ARD: Die schönsten Traumpaare der Serie
Schon seit zwei Jahrzehnten begleitet "Sturm der Liebe" sein Publikum täglich von Montag bis Freitag in der ARD. Ein Nachmittag ohne die Serie? Für viele kaum vorstellbar. Fans wissen natürlich, dass in jeder Staffel ein Traumpaar im Mittelpunkt steht. Wir blicken zurück auf 20 unvergessliche Liebesgeschichten.
Bevor die 22. Staffel von "Sturm der Liebe" losgeht, werfen wir einen Blick zurück. Wer von Anfang an dabei war, kann sich mit Sicherheit an die meisten Paare noch erinnern. Gehörst du auch zu den Fans der ersten Stunde? Dann sind wir gespannt, ob du noch diese 20 Traumpaare auf dem Schirm hast.
Diese 20 Paare gab es in 20 Staffeln "Sturm der Liebe"
Zugegeben: Diese Liebesgeschichte ist wirklich lang her, dafür aber umso dramatischer. Laura, gespielt von Henriette Richter-Röhl und Alexander, gespielt von Gregory B. Waldis, dachten anfangs, sie seien Halbgeschwister. Und trotzdem verliebten sie sich ineinander. Laura wurde schwanger und die beiden fanden ihr gemeinsames Happy End und zogen nach Brüssel.
2. Miriam und Robert
Schon bei ihrer ersten Begegnung im Wald ist Robert (Lorenzo Patané) verzaubert. Erst bei ihrem zweiten Aufeinandertreffen merkt er, dass Miriam (Inez Bjørg David) im Rollstuhl sitzt. Trotz vieler Hindernisse und Intrigen seitens Miriams Mutter finden die beiden zusammen jedoch kein glückliches Ende: Roberts große Liebe stirbt bei der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.
3. Samia und Gregor
Nachdem Samia (Dominique Siassia) vor einer Zwangsheirat durch ihren Vater nach Deutschland flieht, lernt sie am Fürstenhof Gregor (Christof Arnold) kennen und lieben. Als ihr Vater später ermordet wird, fällt der Verdacht zuerst auf Gregor - die Wahrheit kommt jedoch ans Licht und die beiden können heiraten und zurück in ihre Heimat nach Tansania ziehen.
4. Emma und Felix
Für das Zimmermädchen Emma (Ivanka Brekalo) ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie den Restaurantleiter Felix (Martin Gruber) kennenlernt. Nachdem er zuerst Augen für ihre Schwester hat, finden die zwei schlussendlich zusammen, heiraten und eröffnen ein gemeinsames Hotel in Kanada.
Ein dramatischer Anfang mit einem glücklichen Ende: Sandra (Sarah Stork) erhält zu Beginn der Staffel eine Organspende - das Herz von Lukas’ (Wolfgang Cerny) verstorbener Freundin Annika. Die beiden treffen schon im Krankenhaus aufeinander und finden - trotz Schwierigkeiten - zueinander und ziehen zum Schluss nach Tschechien.
Nach dem traurigen Verlust von Miriam kehrt Robert (Lorenzo Patané) noch einmal zurück in den Fokus der Serie. Als alleinerziehender Vater bekommt er Unterstützung von dem Kindermädchen Eva (Uta Kargel). Sie gewinnt nicht nur das Herz der Kleinen für sich. Bei der Hochzeit wird es noch einmal dramatisch: Barbara von Heidenberg sprengt das Gebäude in die Luft - das Paar bleibt jedoch unversehrt und zieht im Anschluss nach Verona.
In der siebten Staffel wird es richtig spannend, denn bis kurz vor Schluss ist nicht klar, für wen sich Theresa (Ines Lutz) entscheiden wird. Die Zwillingsbrüder Moritz (Daniel Fünffrock) und Konstantin Riedmüller kämpfen beide um das Herz der schönen Braumeisterin. Theresa entscheidet sich aber dann doch für Moritz und heiratet ihn in einer kleinen Bergkapelle.
Nachdem Konstantin (Moritz Tittel) sich im Kampf um Theresa geschlagen geben muss, lernt er Marlene (Lucy Scherer) kennen. Sie schwärmt direkt für ihn, er jedoch für ihre Mutter, will sie sogar heiraten. Zum Glück für Marlene werden ihm seine Gefühle für sie doch irgendwann bewusst und die beiden landen vor dem Traualtar.
Als Konditorin wird Pauline (Liza Tzschirmer) Teil des Fürstenhofs und verliebt sich in Leonard (Christian Feist), den Sohn des Geschäftsführers. Bevor die beiden zueinanderfinden können, sorgt Patrizia (Nadine Warmuth) für ordentlich Zündstoff, schiebt ihm sogar ein Kind unter. Doch am Ende findet zusammen, was zusammen gehört und das Paar heiratet in einer märchenhaften Zeremonie.
Auch wenn es Liebe auf den ersten Blick für die beiden ist, dauert es bis zu ihrem Happy-End. Julia (Jennifer Newrkla) muss sich als Niklas’ (Jan Hartmann) unbekannte Schwester Sophie ausgeben, um ihren Bruder retten zu können. Ihre wahre Identität wird jedoch offenbart und bei Zwei können sich ihre Gefühle endlich gestehen.
An die erste Begegnung am See erinnern wir uns doch alle gern. Luisa (Magdalena Steinlein) ist jedoch überzeugt, dass trotz des Funken zwischen ihnen, Sebastian (Kai Albrecht) außerhalb ihrer Liga spielt und sie keine Chancen hat. Aber auch hier siegt die Liebe und die beiden starten eine gemeinsame Zukunft.
Kann diese Jugendliebe eine zweite Chance bekommen? Clara (Jeannine Michèle Wacker) trifft völlig unerwartet auf Adrian (Max Alberti) und ist direkt Feuer und Flamme. Adrian jedoch sieht in ihr nur eine kleine Schwester. Trotzdem springt der Funke irgendwann über.
Nachdem er in der 12. Staffel schon zu sehen war, steht nun Adrians Halbbruder William (Alexander Milz) im Fokus. Gleich zwei Frauen verlieben sich ihn, doch am Ende gewinnt er das Herz von Rebecca (Julia Alice Ludwig), nachdem ihre Konkurrentin Ella (Victoria Reich) den Fürstenhof verlässt.
Wieder einmal steht eine Serien-Figur zwischen zwei Interessenten: dieses Mal Ärztin Alicia (Larissa Marolt). Sie ist mit Christoph liiert, heiratet ihn auch, um dann zu merken, was für ein Mensch er wirklich ist - und dass sie Gefühle für seinen Sohn Viktor (Sebastian Fischer) hegt.
Als Denise (Helen Barke) und Joshua (Julian Schneider) sich bei einer Haushaltsauflösung kennenlernen, stimmt der Vibe gleich. Doch auch Denises Schwester Annabella findet Gefallen an Joshua und funkt dazwischen. Am Ende siegt die Liebe - nach einem Showdown auf Leben und Tod.
Wieder einmal dreht sich die Geschichte um Zwillinge, dieses Mal um die Brüder Tim (Florian Frowein) und Boris. Trotz eines großen Familiengeheimnisses ist die Liebe zwischen Franzi und Tim groß genug und die beiden gehen gemeinsam nach London.
Die Staffel beginnt mit einer weinenden Maja (Christina Arends) im Brautkleid, die von ihrem Verlobten hintergangen wurde. Am Fürstenhof trifft sie auf Florian (Arne Löber) und die beiden kommen sich näher. Auch wenn sein Bruder versucht, die Beziehung zu zerstören, wandern sie schlussendlich glücklich nach Amerika aus.
Für Josie (Lena Conzendorf) ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie Paul (Sandro Kirtzel) das erste Mal sieht. Die Kochazubine hat nur Augen für den Geschäftsführer, der sich jedoch anfangs für eine andere Frau interessiert. Natürlich finden die beiden am Ende ihr gemeinsames Glück.
19. Eleni und Leander
Das Traumpaar der 19. Staffel lernt sich im Krankenhaus kennen. Eleni (Dorothée Neff) ist fasziniert von Leanders (Marcel Zuschlag) fürsorglicher Art und auch er sieht in ihr mehr als eine Patientin.
In der 20. Staffel wurde es besonders stürmisch bei "Sturm der Liebe". Ana (Soluma-Delta Kokol) hat die Qual der Wahl zwischen ihrer Jugendliebe Philipp (Robin Schick) und dem charmanten Tierarzt Vincent (Martin Walde). Doch zum Schluss schlägt ihr Herz für Philipp lauter.
Bei Maxis (Katharina Scheuba) und Henrys (Elias Reichert) Liebesgeschichte hat oft Henrys Mutter Sophia (Krista Birkner) ein Wörtchen mitzureden. Sie spinnt Intrigen, um den Fürstenhof zu übernehmen und zwingt ihren Sohn, unter Geheimhaltung mitzuspielen.
Als Henry schließlich die Geheimniskrämerei zu viel wird, gesteht er Maxi alles. Diese trennt sich daraufhin von ihm.
Ob die beiden nach der Sommerpause noch mal zueinanderfinden?
Fanny Schätzl (Johanna Graen) ist Gärtnerin aus Leidenschaft. Aus Angst vor Ablehnung widmet sie sich lieber den Pflanzen als den Menschen zu. Ob der mysteriöse Kilian (Anthony Paul), der jüngere Bruder von Dr. Yannik Rudloff (Jo Weil), dennoch ihr Herz in der kommenden "Sturm der Liebe"-Staffel erobern?
